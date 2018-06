Die Londoner Prinzenhochzeit hat uns ein Bild geliefert, für das sich der ganze Irrsinn schon gelohnt hat. Es ist das Bild des dreijährigen Blumenkindes Grace van Cutsem, welches sich auf dem Balkon des Buckingham-Palastes die Ohren zuhält, als sprenge der Überdruss ihm den Kopf. Über ihm küssen sich zwei adlige Großschauspieler, Kate und William, unter ihm kann die Masse ihr Dabeiseinsglück nicht fassen, aber das Blumenmädchen: schaut hindurch. Als sehe das Kind hinter allem Gewimmel auch Zukunft und Vergangenheit des Königshauses. Welch unbestechliche Ruhe geht von Grace aus! Sie hat den Blick der geborenen Theaterkritikerin.

Dieses Kind müsste, man beachte die kühne Überleitung, sofort geworben werden für die wichtigste Kritikerjury, die es auf der Welt gibt: die Jury des Berliner Theatertreffens .

Das Theatertreffen (TT) ist das größte deutsche Bühnenfest. Wenn seine Jury sich einem Theater nähere, behaupten Eingeweihte, ändere sich sofort das interne Klima: Es sei, als schwebe eine höhere Macht ins Haus ein, irgendwas zwischen McKinsey und Gogols Revisor. Plötzlich seien alle wie ausgewechselt: Der Intendant setze seine Präsidentenmiene auf, die er sonst nur in den Jahresspielplan-Editorials zeige, und die Schauspieler bekämen so einen durchdringenden Bewerbungsmappenblick.

Diese Beschreibung mag ein wenig übertrieben sein. Aber nur ein wenig. Einst wurde das Theatertreffen, kurz TT, gegründet, um die Inselstadt Berlin (West) mit maßgeblichen Inszenierungen des Theaterfestlandes bekannt zu machen. Heute ist es ein reiner, leuchtender Selbstzweck. Am Freitag, dem 6. Mai, beginnt es wieder.

Hinter dem Fest steckt nackte Selektion: Das TT will das Kunstgeschehen von seinen Gipfeln her erfassen. Sieben Juroren unternehmen zahllose Reisen, um unter Hunderten von Aufführungen die zehn »bemerkenswertesten« zu entdecken und nach Berlin zu holen. Aber die deutschsprachige Theaterszene ist die reichhaltigste der Welt. Dieses Geschehen nicht nur sichten, sondern auch noch bewerten zu wollen ist unmöglich. Dass man es doch tut, bestärkt uns im Glauben an die schönste deutsche Tugend: die Lust, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun.

Die Jury wird alle drei Jahre ausgewechselt, sprich: Immer neue Kritiker immer anderer Blätter erproben sich als Juroren, nur das Fachblatt Theater heute ist seit Gründung des TT (oder schon früher) dabei. Die Jury funktioniert als eine mythische Instanz, unabhängig von ihrer aktuellen Besetzung. Anders wären die regelmäßigen Einladungen an immer gleiche Regisseure (Kriegenburg) nicht zu erklären.

Was an der aktuellen Auswahl auffällt, ist dies: Es fehlen die festen Größen. Von den anerkannt besten Schauspielerinnen und Schauspielern sind kaum welche da, auch ein legendärer Regisseur ist nicht in Sicht, einer, auf den wir, wären wir in der Politik, den Begriff »Grand Old Schachtel« anwenden dürften. Es ist wieder mal Umbruchszeit.

Vier wichtige Regisseure sind in jüngerer Vergangenheit gestorben, George Tabori (2007), Jürgen Gosch , Peter Zadek (2009) und Christoph Schlingensief (2010). Und für einige große Alte, welche das Theatertreffen über Jahre hin dominiert haben, Peter Stein, Claus Peymann, Luc Bondy, Frank Castorf, gilt, so unterschiedlich sie auch sind: Sie werden nicht mehr eingeladen. Wer aus dem TT-Kosmos mal verschwunden ist, kehrt nicht wieder.

Dafür kommen neue Leute nach. Herbert Fritsch, ein unberechenbar heller, in witzigen Ausbrüchen überlebender Schauspieler, hat sich als Regisseur etabliert und ist mit zwei Inszenierungen erstmals zum Theatertreffen eingeladen. Er hat bisher nur an kleinen Theatern inszeniert, und er tat es gern. Er ist Produkt und Protagonist des geschmähten, wunderbaren deutschen Stadttheaters. Fritsch sagt (natürlich in Theater heute): »Ich will da sein, wo ich geliebt werde. Und wenn es in Dinslaken ist.« Man möchte wetten, Herbert Fritsch würde es gelingen, selbst Grace van Cutsem, die geborene Kritikerin, zum Lachen zu bringen.