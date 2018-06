Pascal Kober, 39, ist evangelischer Pfarrer der Landeskirche in Württemberg und sitzt seit 2009 als Sozialexperte für die FDP im Bundestag. Sein Wahlkreis ist Reutlingen. Als Theologe gilt er in der traditionell säkular dominierten FDP als Ausnahme, freut sich in letzter Zeit aber über starken Zulauf in der Gruppe der »Christen in der FDP-Bundestagsfraktion«: 42 der 93 Abgeordneten sind schon Mitglied.