Es war kälter als im Mai und wärmer als im April, und Deniz und ich standen abends um zehn am Ernst-Reuter-Platz und redeten über Richard Wagner. Wir hatten noch nie vorher über Richard Wagner geredet und würden es nie wieder tun, aber nach fünfeinhalb Stunden Walküre musste es sein.

»Sag mal was zu der Musik«, sagte ich. »Die totale Kampfansage«, sagte er. »An wen?« – »An alle.« – »Und die Story?« – »Ich kann nicht glauben, dass der Bruder mit der Schwester schläft und sie Siegfried machen, den deutschen Nationalhelden.« – »Das ist noch nicht alles«, sagte ich. »Im nächsten Teil vom Ring macht es Siegfried mit Brünnhilde, das ist so eine Art Halbschwester von ihm. Was für Namen, oder?« – »Irre.« Er grinste. »Und dann schreibt dieser Sarrazin, wir Türken wären schwachsinnig, weil wir unsere Cousins und Cousinen heiraten!«

Wir küssten uns, während ein Taxi neben uns hielt, und bevor ich wegfuhr, drehte ich mich noch mal um und sah Deniz’ dünne Gestalt im orangen Zwielicht der Straßenlaternen. Ich stellte ihn mir in der schönen türkischen Uniform vor, die er bald tragen würde, ich dachte, hoffentlich machen sie ihn nicht fertig beim Militär, aber dann fiel mir ein, dass er vor seiner Zeit als deutscher Film- und Theaterregisseur ein Kreuzberger Straßenjunge war. Einmal Straße, immer Straße, dachte ich, das schafft er schon. Die drei endlosen Wagner-Akte hatte Deniz schließlich auch sehr entspannt hinter sich gebracht. Es war fast so, als hätte er sich tot gestellt. Er rutschte nicht herum wie ich, er seufzte nicht, er schlief nicht ein, und in den Pausen stand er an dem riesigen halbrunden Fenster im ersten Stock des Schillertheaters und telefonierte. »Tut mir leid, Liebling«, sagte er immer wieder freundlich, »ich dachte, es dauert nur zwei Stunden.«

Deniz hat auch schon ein paar Opern inszeniert und ist immer neugierig darauf, aus den Fehlern anderer zu lernen. Ich selbst frage mich oft, warum so viele Leute nach Wagners chauvinistischen Fell-und-Sex-Soaps so verrückt sind, und weil an diesem Tag der große Barenboim dirigierte, dachte ich, heute werde ich es endlich herausfinden. Leider fand ich nur heraus, warum er – wie viele andere Juden – die Wagner-Krankheit hatte. Als zum Schluss die riesigen blonden Sängerinnen vor den Vorhang traten und er, klein, dicklich und zufrieden, neben ihnen stand, fielen mir sofort Henry und Nancy Kissinger ein und Helmut Newton und seine SS-Fotomodelle. »Lieber Herr Barenboim«, schrieb ich ihm am nächsten Morgen, »wer sagt, er könne Wagners selbstzerstörerischen Germanenwahn von seiner Musik trennen, ist wie einer, der sich Spiel mir das Lied vom Tod angeblich nur wegen des Soundtracks von Ennio Morricone anguckt. Oder irre ich mich?«

Deniz, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, muss mit 36 zum türkischen Militär, weil er sonst seinen türkischen Pass verlieren würde. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser kann ich verstehen, dass er es tun wird. Die meisten deutschen Vorkriegsjuden, die Wagner, Goethe und die Lüneburger Heide liebten, wurden mit Begeisterung auch noch Reichswehrsoldaten. Wären sie zur Haganah gegangen, wären bestimmt ein paar mehr von ihnen übrig geblieben.

Zurzeit rufe ich den harten Deniz natürlich öfter an als sonst, denn ich weiß, dass er gar nicht so cool ist, wie er tut, auf drei Wochen Bootcamp freut sich nicht einmal er. »Wo bist du gerade, Deniz?« – »Fußballplatz. Mein Sohn hat ein Turnier. Wenn er so weitermacht, wird er der nächste Özil.« – »Hast du noch an unseren Wagner-Abend gedacht?« – »Scheiße, ja. Diese Musik! Die lässt einen gar nicht mehr los. Dieser Wagner pumpt einen richtig auf. Das hält Tage.« – »Und sonst? Schiss vor dem Kriegsdienst?« – »Nein, warum? Aber gestern hatte ich einen kleinen Zwischenfall in der Reichenberger Straße. Es war wie früher. Meine Hände waren blutig.« – »Gehen wir mal wieder zu Wagner?« – »Immer.« – »Ich weiß aber nicht, ob wir noch mal Freikarten kriegen. Ich hab dem Dirigenten eine freche Email geschrieben.« –»Und? Hat er dir schon geantwortet?« – »Ich geb ihm noch ein paar Tage.«