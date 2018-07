Seit dem 10. März versuchen wir im Politikteil der ZEIT, Politik von einer anderen Seite und auf andere Art wahrzunehmen. Elf Lyrikerinnen und Lyriker verfassen eigens für die ZEIT Gedichte, sie zeigen uns ihre Sicht auf die Politik. Mal schreiben sie unabhängig von den Ereignissen, mal gehen sie direkt auf politische Erlebnisse ein.



Bislang sind zwölf Gedichte erschienen. Jan Wagner schrieb über das rebellische Unkraut "Giersch", Marion Poschmann über die "zwei Körper der Kanzlerin", Monika Rinck ließ die Lyrikerinnen die Streitkräfte übernehmen. Kurz nach dem Beginn der Intervention in Libyen erschien von ihr auch die "Runde Welt" . Hendrik Rost reagierte auf den Reaktorunfall in Japan mit einer "Notiz an das Neugeborene". Michael Lentz und Herbert Hindringer besuchten und schrieben über den Bundestag, Nora Bossong begleitete Christian Lindner kurz vor dem Westerwelle-Sturz und dichtete darüber. Uljana Wolf schrieb in Anspielung auf die politischen Plagiatsaffären, danach befasste sich Daniela Danz mit der Bundeswehr, während zuletzt Ulf Stolterfoht die Radioaktivität besang.

Uljana Wolf: suche für tyrannen land

"if you see something, say something"

sicherheitswarnung in der new yorker u-bahn

suche land für tyrannen, suche so genannt

treibsand für talente und watte zum dichten

gegen den zug, suche zeilen zum brechen

nach nächtlicher dröhnung und echt starke

hände zum spannen von zelten, oder türen

zugleich offen und geschlossen, schlösser

aus seltenen tüchern, weil eine hand tüchtig

der anderen webfehler sei, lebzeichen und

schieber, flexible riegel, waffen mit mufflern

an den mündungen wie geheime, politische

membrane, oder sänger mit organen, weil

ein auge auch des anderen lid sei, schwere

nacht, denk dich herab, potentaten schlafen

bequemer in verwandten systemen, suche

schemen, schirme, aufgespannt über diese

streuung, blinder gang, wer kennt ein land –