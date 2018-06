Am Anfang analysierte Carina Johannsen sogar noch morgens unter der Dusche, was sie im laut aufgedrehten Radio hörte: Wie verändert sich die Betonung der Radiosprecherin? Warum wurden welche Nachrichten ausgewählt, und wie werden die präsentiert? Das war im ersten Semester. Wenn Johannsen heute zurückblickt, muss sie lächeln. Die 23-Jährige studiert inzwischen im sechsten Semester Medienwissenschaft an der Universität Siegen und arbeitet gerade an ihrer Bachelorarbeit, in wenigen Monaten wird sie das Studium abgeschlossen haben. »Das mit dem Analysieren ist zum Glück bald weniger geworden, ich kann wieder mit Freude Zeitung lesen und Radio hören, ohne an die Theorie zu denken«, sagt Johannsen. Medien sind eben überall und fast immer präsent. Für Medienwissenschaftler bestimmen sie zusätzlich den Forschungs- und Berufsalltag.

»Kommunikation gewinnt weiter an Bedeutung, und mit ihr wächst das Angebot der Kommunikations- und Medienberufe«, sagt Klaus-Dieter Altmeppen, der an der Universität Eichstätt als Medienwissenschaftler forscht und lehrt. Nicht nur die etablierten Arbeitsgebiete wie Marktforschung, Mediaplanung, Werbung und Journalismus bieten Chancen. Es entstehen auch neue Berufsfelder durch die zunehmend professionellen Auftritte der Medien und Unternehmen in Sozialen Netzwerken, die wachsende Zahl der Mobilservices, die neuen Plattformen für die Verbreitung von Nachrichten und Videos. Für Absolventen der Medien- und Kommunikationswissenschaften würden die beruflichen Chancen vielfältiger, sagt Altmeppen.

Carina Johannsen freut sich über die beruflichen Aussichten; ausschlaggebend für ihre Studienwahl waren sie jedoch nicht. »Ich hatte zwischen Psychologie und Medienwissenschaften hin und her überlegt«, erzählt sie. »Ich finde es interessant, wovon die Menschen wie beeinflusst werden.« Heute weiß sie, wie die Medien auf Menschen einwirken können. Warum Hunde auf Spielplätzen zeitweise als große Gefahr erscheinen, dann aber plötzlich in Vergessenheit geraten – weil sie von der Agenda der Zeitungen und Fernsehsendungen verschwunden sind. Inwiefern Ego-Shooter-Spiele aus labilen Menschen Amokläufer machen können.

Neben den Analysefächern lernte Carina Johannsen auch, handwerklich und praktisch mit Medien umzugehen: Was gibt es bei einem Aufnahmegerät zu beachten, wie bedient man eine Kamera, wie schneidet man Filme und Radiobeiträge ordentlich? Im dritten Semester hat Johannsen zusammen mit ihren Kommilitonen für einen Shampoo-Werbespot im Radio die Geschichte von Rapunzel umgeschrieben: »In unserer Variante lässt Rapunzel ihr Haar runter, der Prinz will hochklettern, aber die Haare reißen. Dann kommt der Slogan des Shampoos und der Hinweis, dass das damit nicht passiert wäre. Das war alles akustisch gar nicht so einfach zu vermitteln, aber am Ende hat es gut geklappt«, erzählt die Studentin. An eine fundierte Fernseh- oder Radioausbildung reicht das aber nicht heran. »Ich weiß theoretisch, wie ich einen Film machen kann, aber natürlich haben wir nur an der Oberfläche gekratzt«, sagt Johannsen.

Es gibt auch Universitäten, an denen die Studenten während des gesamten Studiums kein einziges Mal eine Kamera in der Hand halten. Mehr als 200 Studienangebote für Medien- und Kommunikationswissenschaften existieren inzwischen in Deutschland, und die Qualitätsunterschiede sind groß. In den vergangenen Jahren haben viele Unis das Fach Kommunikations- und Medienwissenschaft einfach nur eingeführt, um ihr Image zu verbessern. Fehlen aber die nötigen Kompetenzen und Kapazitäten, schadet es eher ihrem Ansehen, wie die Universität Passau anfangs feststellen musste. 2004 hatte man dort einen Bachelorstudiengang Medien und Kommunikation gegründet, den die Fächer Philologie, Pädagogik und Politikwissenschaften gemeinsam führten – einen Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft aber gab es nicht. Kein Wunder, dass die Angebote nach Aussagen vieler Studenten theoretisch und praxisfern blieben, was sich im Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) im Jahr 2008 niederschlug: Der Studiengang in Passau war in allen wichtigen Kategorien in der Schlussgruppe vertreten.