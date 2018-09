Nach Wahltagen, wie jüngst in Baden-Württemberg oder im Kanton Zürich, klingelt das Telefon heiß, hier im schmucklosen, fein säuberlich aufgeräumten Büro auf dem Irchel in Zürich. Am Apparat: Fernsehstationen, Radiosender, Zeitungen. Und Michael Hermann, 39-jähriger Sozialgeograf, Chef-Erklärer der Schweizer Politlandschaft, nimmt den Hörer immer ab: "Es ist anstrengender, keine Auskunft zu geben, als Auskunft zu geben."

Die Schweizer Politikjournalisten leiden an "Expertitis". Immer weniger leisten sich eine eigene Meinung, sie sind denkfaule Content-Abfüller geworden. Also fragen sie andere – am liebsten Michael Hermann. Er ist ihre Denkprothese. Der Schlaks mit Hipster-Brille ist gesuchter als die Grandseigneurs der Branche, er überflügelt den Berner Umfragenkönig Claude Longchamp ebenso wie den Innerschweizer Iwan Rickenbacher, den TV-Experten bei Bundesratswahlen.

Michael Hermanns Erfolgsformel lautet: Politik ist messbar.

Zusammen mit Heiri Leuthold, seinem vor zwei Jahren verstorbenen Geschäftspartner und Freund, brachte er Ordnung in die komplizierten politischen Realitäten. Statt Einschätzungen und Vermutungen präsentierten sie faktengestützte Wahrheiten, dargestellt in faszinierenden Grafiken und Karten. Damit traf der ehemalige Absolvent des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums im bernischen Langenthal den Nerv des Internet-Zeitalters.

Begonnen hat alles im Oktober 1999. Die zwei jungen Geografen, Hermann war damals 28, präsentierten im Magazin und in Le Temps ihre "politische Landkarte des Nationalrats". 517 namentliche Abstimmungen der großen Kammer hatten die beiden ausgewertet. Die Karte zeigte die exakte Position aller Nationalräte zwischen den drei Polen links, rechts-liberal und rechts-konservativ. Journalisten, Leser und Experten jubilierten: Plötzlich diese Übersicht! Die zerfledderten Bürgerlichen, die kompakte Linke, die polternde, aber im Parlament chancenlose SVP.

In den kommenden Jahren erlebte die Schweizer Politik einen Vermessungsboom. Mal eruierte man die Nähe der Politiker zum Gewerbeverband, dann drückte man das Bundesparlament ins Links-rechts-Schema. Hermann, der an der Uni Zürich als Lehrbeauftragter arbeitet, seine Forschungsstelle Sotomo aber als Firma führt, berät heute: Economiesuisse, Bankiervereinigung, Hotelleriesuisse, Interpharma, Bundesämter, Baudirektionen, Zürcher Kantonalbank, L’Hebdo , Beobachter, Tages-Anzeiger, Sonntagszeitung, NZZ und NZZ am Sonntag. Hermann sagt: "Wenn ich für alle arbeite, erhöht das meine Unabhängigkeit."

Doch der Politik-Vermesser ist mehr als ein erfolgreicher Geschäftsmann. Seine Erfindung "Smartspider" erlangte Deutungsmacht in Schweizer Wahlkämpfen. Die Spinnennetz-Grafik veranschaulicht das Profil eines Politikers – und des Wählers – in acht thematischen Dimensionen: von der außenpolitischen Öffnung, der wirtschaftlichen Liberalisierung über die restriktive Migrationspolitik zum Ausbau des Sozialstaats. Nun waren politische Positionen vergleichbar, Politiker und Parteien "entlarvt". Doch niemand hinterfragte die Aussagekraft der Diagramme. Zu faszinierend war diese neue Einfachheit. Einzig die linke WoZ mahnte vor den Eidgenössischen Wahlen 2007 zur Vorsicht: "Ist Michael Hermann ein schrecklicher Vereinfacher?", schrieb Marcel Hänggi – notabene ein Wissenschaftsjournalist.

Eine gute Frage. Die Welt lässt sich durch Daten nur illustrieren, aber nicht erklären. Daten sind nie neutral, sondern immer Interpretation. Hermann bestimmt, welches Abstimmungsverhalten als links, rechts, liberal, konservativ, weltoffen oder isolationistisch gilt – und was das für die Verortung im "Spinnennetz" bedeutet. Wahrhaben wollten dies in der Medien- und Politszene nur wenige. Bis im letzten Herbst die Politologin Regula Stämpfli in einer Radiosendung den Kollegen Hermann als "Wahlvermesser mit dem politischen Reflexionsgrad eines Planktons" beschimpfte. Der Gescholtene reagierte cool. Als ihn wenig später ein Journalist anrief, antwortete er: "Hallo, hier ist das Plankton." Inhaltlich aber beschäftigt ihn die Kritik. Ja, er ist froh darum. "Mich stört selbst, wenn die Ratings zum Fetisch werden." Er fühle sich manchmal als Zauberlehrling, der die gerufenen Geister nicht mehr loswerde. Etwa als Mitte Januar in der TV-Arena zum Berner Ständeratswahlkampf alle Kandidaten mit ihren Profilen "wedelten". Oder wenn ihn eine Gruppe CVP-Parlamentarier fragt, wie sie stimmen müssten, um im Hermannschen Diagramm möglichst rechts eingeordnet zu werden. "Da frage ich: Wo bleibt eure Überzeugung?"

Hermanns eigene Meinung liest man seit zwei Jahren in einer monatlichen Kolumne im Tages-Anzeiger und im Bund. In seinen Texten irritiert Hermann sein linksliberales Milieu, er wohnt mit seiner Partnerin im Zürcher Kreis 5, mit einer entspannten Haltung zur SVP. Auch persönlich hat er keine Berührungsängste vor der wählerstärksten Partei des Landes. Im Januar 2010 war er Gast an der SVP-Kadertagung im Hotel Bad Horn am Bodensee. Spricht man ihn darauf an, sagt er: "Ich kann doch ein positives Bild einer Partei haben und trotzdem meinen eigenen Standpunkt beibehalten." Es solle ihm nicht ergehen wie manchem Journalisten, der beim ersten Kontakt mit der Rechten gleich konvertiere. Selber war er 15 Jahre SP-Mitglied, der Dritte Weg von Blair und Schröder faszinierte ihn. Vor zwei Jahren trat er aus, auch berufsbedingt.

Wofür also steht er persönlich heute? Driftete er nach rechts? Europafreundlich sei er, aber gegen einen EU-Beitritt ohne Not. Für wirtschaftliche Liberalisierungen, aber gegen einen entfesselten Steuerwettbewerb. Für eine starke Zuwanderung, aber die Ängste der Bevölkerung seien ernst zu nehmen. Gegen eine Zersplitterung der Schweiz in Ghettos von Gleichgesinnten. Hermann ist die personifizierte Mitte. Welche Partei er wählt, das aber behält er für sich.

Sein Einfluss als Politexperte sei sowieso geringer als angenommen: "Die SVP wird nicht mehr oder weniger gewählt, nur weil man ihr ein Wachstum prognostiziert." Er glaube nicht, dass die SVP der Schweiz schade. Im Gegenteil, sie integriere die extremen Kräfte. Noch 1999 fürchtete er sich vor der Partei, aber ihr Gesellschaftsprojekt, die neoliberale Revolution, sei gescheitert. Erfolge verzeichne sie auf symbolpolitischen Nebenschauplätzen, nicht im Maschinenraum der Politik, der Verwaltung. Und die Vergiftung des politischen Klimas, die Hetze gegen Minderheiten? "Unsere Gesellschaft erträgt solche Stimmen. Sie ist robust und hat nicht nur eine dünne zivilisatorische Oberfläche, unter der die Barbarei lauert."

Anderthalb Stunden sitzen wir da bereits am Kaffeetisch in seinem Büro, dessen Tischtuch das Konterfei von Barack Obama ziert. Hermann, die langen Beine verschränkt, wirkt ernst, nachdenklich. Er ist kein Vielschwätzer, wie man aufgrund seiner Medienpräsenz vermutete. Die Sätze sind nuancierter, länger, verschachtelter als seine gedruckten Interviewantworten. Als Mensch ist er schwierig zu fassen. Seine Biografie ist geprägt von der Kindheit im konservativen Huttwil im Emmental, wo die Eltern eine Drogerie führten. Beide waren Mitglieder in der SVP, damals die Partei der Bauern, der Geerdeten. Die Missionare hockten im Täufer-Land in den Kirchen. Andersdenkende lernte Hermann mögen, doch falsche Gewissheiten stören ihn.

Aber welches Bild hat er von der künftigen Schweiz? Die Frage beschäftigt ihn nicht. "Es kommt ohnehin anders, als man denkt", spricht der demütige Fatalist aus ihm. Er behält den kühlen Blick des Programmierers: Es gibt Probleme, und die muss man lösen. Punkt. Etwa jenes der blockierten Regierung. Im Juli erscheint sein Buch über die Konkordanz, verfasst im Auftrag von Avenir Suisse. Hermann will das Regierungssystem retten – zu den Details schweigt er. Doch von einer Konkurrenzdemokratie hält er nichts.

Sein Motto: Einbeziehen statt ausschließen, Eintracht schaffen statt Zwist säen, dem Zukünftigen in kleinen Schritten entgegengehen – vielleicht hören Politiker, Verbände und Journalisten deshalb auf Hermann, weil er so ist wie sie.

Ein Schweizer, der weiß: In der Mitte lebt es sich am besten.