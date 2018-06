Die jüngste Niederlage hat ihn siegessicher gemacht. Frank Schäffler, 42 Jahre, Finanzexperte der FDP, Euro-Gegner und Parteirebell: Ginge es nach ihm, bekämen die Griechen schon lange kein Geld mehr aus Deutschland. Die deutschen Steuerzahler müssten auch nicht für Irland oder Portugal bürgen. 22 Milliarden Euro soll Deutschland vom Herbst an für den europäischen Rettungsfonds aufbringen. Für einen wie Schäffler sind das 22 Milliarden Euro zu viel.

Am vergangenen Wochenende, beim Landesparteitag der FDP Nordrhein-Westfalen, brachte er seine Forderungen als Antrag ein – und scheiterte knapp. Am kommenden Wochenende, beim Bundesparteitag in Rostock, werde die Abstimmung anders ausgehen, daran glaubt Schäffler fest. "Die Basis tobt", sagt er. "Viele Delegierte wollen sich nicht länger hinhalten lassen."

750 Milliarden Euro nahmen die Regierungen Europas vor genau einem Jahr in die Hand, um die Probleme der Krisenstaaten zu lösen. Nun ist das Geld fast weg, die Probleme aber sind immer noch da. Griechenland steht vor der Pleite , Portugal und Irland wackeln. Europaweit rebellieren Bürger und Parlamentarier . In Deutschland, in den Niederlanden, in Finnland, wo die Euro-Skeptiker bei den jüngsten Wahlen 22 Prozent der Stimmen abräumten.

Es hat sich eingebürgert, von Europa als "Schicksalsgemeinschaft" zu sprechen. Doch nun erlebt dieses Europa seine Schicksalstage. In der kommenden Woche treffen sich die Finanzminister der 17 Euro-Staaten, um zu beraten, ob man den Griechen überhaupt noch helfen kann – und wie. Möglich, dass die FDP zu diesem Zeitpunkt beschlossen haben wird, dass Deutschland nicht mehr mitmacht. Verweigert die Regierungspartei der eigenen Regierung die Gefolgschaft, wäre das ein dreifacher Schaden – für die Partei, für die Koalition, für Europa.

All das ist typisch für die Krise des Euro : Internationale Entscheidungen haben nationale Folgen, das Nationale drückt aufs Internationale. Die Regierungen agieren unter enormem Zeitdruck. Und mit jedem Versuch, das Problem zu lösen, erschaffen sie zig neue. Es ist wie in einer antiken Tragödie: Es mag zwar Alternativen geben – aber alle erscheinen sie schrecklich.