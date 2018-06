Schreibt es sich besser an einem Tisch, der 1,33 Millionen Euro gekostet hat? Die Frage möchte man dem Milliardär aus Hongkong stellen, der am vergangenen Freitag im Stuttgarter Auktionshaus Nagel einen Tisch aus dem kaiserlichen China ersteigerte. Das Bietgefecht, aus dem der Mann aus Hongkong am Ende siegreich hervorging, machte das Objekt aus der Qianlong-Periode zum wahrscheinlich teuersten Tisch der Welt. Und bescherte dem Auktionshaus Nagel seinen ersten Millionen-Euro-Hammerpreis sowie den deutschen Rekordumsatz mit einer Spezialauktion. Mit Aufgeld hat Nagel in seiner zweitägigen Auktion asiatischer Kunst insgesamt 20Millionen Euro umgesetzt – in etwa also so viel, wie das Haus noch 2002 mit all seinen Auktionen in einem ganzen Jahr umsetzte.

»Abstrus!«, sagt Michael Trautmann, der zuständige Asienexperte bei Nagel, glücklich schockiert nach der Auktion. Mit so hohen Zuschlägen hätte auch er nicht gerechnet, obwohl er weiß, dass der Markt für alte chinesische Kunst derzeit unglaublich boomt. Gut 300 Chinesen saßen während der Auktion im Stuttgarter Auktionshaus, 4500 Stück des vierbändigen Auktionskatalogs hatte man in den Wochen zuvor an Interessenten in China verschicken müssen.

Michael Trautmann hat dem Auktionshaus in Deutschland über die Jahre den besten Ruf bei den Asiaten erworben, anders als die Konkurrenten bevorzugte er für die Nagel-Auktionen schon früh solche Lose, die dem Geschmack der asiatischen, aber nicht unbedingt der europäischen Sammler zusagten. Und so konnte er sich auch für die jetzige Auktion wieder einige mit moderaten Schätzpreisen versehene Meisterstücke sichern. Der Millionen-Euro-Tisch etwa stammt aus dem kaiserlichen Palast, er wurde aus dem extrem langsam nachwachsenden Zitan-Holz geschnitzt, in den zwanziger Jahren gelangte er in den Besitz des deutschen Mediziners Edmund Dipper, der in Peking das Deutsche Hospital leitete und Leibarzt des letzten Kaisers Puyi war. Jetzt war der Tisch mit einer Taxe von 20.000 bis 30.000 Euro versehen, er steigerte seinen mittleren Schätzpreis also um das Vierzigfache. Auch andere Lose erzielten spektakuläre Preise, ein Paar Huanghuali-Armlehnstühle aus dem 17. Jahrhundert wurde für 600.000 Euro versteigert, ein Huanghuali-Bücherkasten für 240.000 Euro (jeweils ohne das Aufgeld des Auktionshauses von 33 Prozent). 2001 war die Bücherkiste bei Sotheby’s in London noch für 7000 Pfund (inklusive Aufgeld) versteigert worden.

Wer zahlt so viel Geld für diese Möbel? Es sind zumeist chinesische Sammler, die in den vergangenen Jahren extrem reich geworden sind und sich nun das entsprechende Kulturgut leisten wollen: Die neuen Kaiser von China bevorzugen Kaiserliches. Und so lassen sich mit altem chinesischem Kunsthandwerk derzeit die unglaublichsten Gewinne machen, doch hat der Markt auch seine Tücken: Es kursieren viele Fälschungen, und die Zahlungsmoral der Höchstbietenden aus China ist zuweilen sehr gering. Spektakulär war im vergangenen Herbst der Fall jener Qianlong-Vase, die für 43 Millionen Pfund im kleinen englischen Auktionshaus Bainbridge’s einem chinesischen Sammler zugeschlagen, dann aber von diesem nicht bezahlt worden war. Mit Fälschungen, sagt Trautmann, habe man in den vergangenen Jahren kaum noch Probleme gehabt, zu geschult sei inzwischen der eigene Blick und zu eng das Netzwerk der Experten, die auf mögliche Kopien hinweisen. Insolvente Bieter versucht man in Stuttgart – wie in anderen Auktionshäusern auch – mit bestimmten Regeln fernzuhalten: So dürfen Sammler nicht über gewisse Limits hinaus mitbieten, und wer über 500.000 Euro ausgeben will, muss vor der Auktion eine Depotzahlung an das Auktionshaus überweisen.

Dass die vermögenden Chinesen nicht nur an altem Kunsthandwerk interessiert sind, dafür spricht eine andere Meldung des vergangenen Wochenendes: Die Eigentümer der Art Basel, weltweit die wichtigste Messe für zeitgenössische Kunst, übernehmen 60 Prozent der Anteile der Hongkonger Kunstmesse Art HK. Die Art HK hat sich – zumindest aus westlicher Sicht – als die wichtigste Messe für zeitgenössische Kunst im asiatischen Raum etabliert, dieses Jahr stellen hier vom 25. bis 29. Mai große Galerien wie Gagosian, Hauser & Wirth und David Zwirner aus, aus Deutschland kommen unter anderem Sprüth Magers, Contemporary Fine Arts und Eigen + Art. Hongkong, begründet der Messedirektor Marc Spiegler den Zukauf, sei eine panasiatische Stadt, es gebe keine Zensur, und man könne sich dort ein wenig wie in der Schweiz fühlen – wegen der liberalen Steuergesetze und Freihäfen der Stadt. Die neuen Eigentümer verlegen die Hongkonger Messe ab nächstem Jahr von Ende Mai in den Februar, sodass sie der traditionell im Juni stattfindenden Ur-Art-Basel keine Konkurrenz auf einem anderen Kontinent mehr machen wird.

Es ist ein kluger Schachzug, denn das Geschäft in China könnte bald zum wichtigsten der Welt werden. Das Rechercheunternehmen Artprice gab kürzlich bekannt, dass nach seinen Berechnungen schon im vergangenen Jahr 33 Prozent des weltweiten Umsatzes mit Kunstversteigerungen in China gemacht wurden. Gut drei Prozent mehr als in den USA, dem einst wichtigsten Kunstmarkt der Welt.