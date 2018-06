Microsoft kauft Skype. Für 8,5 Milliarden Dollar übernimmt der Softwarekonzern den Anbieter von kostenlosen Internettelefonaten. Mit dem Kauf zeigt Microsoft Siegeswillen im Kampf um die Kommunikation von morgen.

Skype betrachtet Telefonate und Videogespräche ebenso als Datenverkehr wie das herkömmliche Surfen im Internet. Warum also Gesprächsminuten extra zahlen, wenn man schon eine Flatrate fürs Surfen hat? 145 Millionen aktive Kunden konnte Skype damit gewinnen, zum Argwohn von Deutscher Telekom & Co., die Skype in ihren Netzen lange unterdrückt haben, um ihr eigenes Geschäftsmodell zu schützen.

Mit Microsoft hat Skype nun einen starken Partner, der viel Geld investiert, um seinen Rückstand zu Apple und Google aufzuholen. In die Spielekonsole Xbox, in ein neues Betriebssystem für Mobiltelefone, in eine Kooperation mit dem Handyhersteller Nokia. Überall könnte Skype nun eingebunden werden und Menschen verbinden: ob beim virtuellen Tennismatch vor dem Wohnzimmerbildschirm, unterwegs bei der Autofahrt oder beim Spaziergang. Die Erlebniswelten von Microsoft werden gegenüber denen von Apple und Google attraktiver.

Ist der Kaufpreis nun zu hoch? Schwer zu sagen. Es kommt auf die Zahlungsbereitschaft der Kunden an. Die ist bei Microsoft traditionell stärker ausgeprägt als bei Skype: Gerade mal sechs Prozent nutzen dort bisher die kostenpflichtigen Zusatzdienste, die das Unternehmen neben den Gratisgesprächen anbietet. Umgerechnet zahlt Microsoft für jeden Nutzer knapp 1000 Dollar. Das scheint nicht allzu viel, wenn es um die eigene Zukunft geht.