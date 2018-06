Inhalt Seite 1 — Am Hindukusch? Wenn es sein muss Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Vom Einsatz her denken, wie es Karl-Theodor zu Guttenberg wollte, oder von der Landesverteidigung, wie es zuletzt aus dem Verteidigungsministerium raunte? Hat künftig wieder der Schutz Deutschlands und seiner Bevölkerung Priorität, Schutz, wovor auch immer, oder weiterhin die internationale Konfliktverhütung, die Krisenbewältigung und der Kampf gegen den globalen Terror? Welche Bundeswehr baut sich der neue Verteidigungsminister Thomas de Maizière da zurecht , eine weltweit agierende Einsatzarmee oder eine, die ein Land verteidigen will, dem ringsum die Feinde abhandengekommen sind?

Schaut man sich die Eckpunkte seiner Neuausrichtung an – de Maizière scheut den Begriff Reform wie KT die Öffentlichkeit –, so stellt man auf den ersten Blick fest: Der neue Mann hat sich auf ein entschiedenes Sowohl-als-auch festgelegt. Und auf den zweiten: Das Als-auch liegt klar vorn.

Auf der Rangliste der Aufgaben der Bundeswehr, festgehalten im Eckpunkte-Papier, hat die Landesverteidigung die internationale Krisenbewältigung wieder von Platz eins verdrängt. Das ist aber gleich aus zwei Gründen weniger bedeutungsschwer, als es auf dem Papier aussieht. Zum einen, weil "Landesverteidigung" da nicht allein steht, sondern mit dem Zusatz "als Bündnisverteidigung" versehen ist, was den Soldaten schon mal eine Ahnung von der Marschrichtung vermittelt. Und zum anderen, weil die Landesverteidigung jene Aufgabe ist, die das Grundgesetz der Bundeswehr seit nunmehr 56 Jahren vorschreibt. De Maizière ist Jurist und von Wesen und Auftritt her ein Mann, der großen Wert auf Formen legt. Das Grundgesetz mal eben links liegen lassen und seine eigene Rangfolge festlegen, das kommt in seiner Welt schlicht nicht vor. Aber ebenso wenig kommen Vorschläge zur Ausbildung oder Ausrüstung vor, die das Konzept der Landesverteidigung konkret unterfüttern würden.

Bleibt das Als-auch, bleibt der internationale Kriseneinsatz. Den formalen Bedeutungsverlust gleicht de Maizière aus, indem er zwar die Sollstärke der Truppe von de facto 221.000 auf 175.000 reduziert, die Zahl der Einsatzkräfte aber deutlich anhebt. Bisher konnte das Parlament maximal 7000 Männer und Frauen gleichzeitig zu internationalen Missionen entsenden. Künftig werden es 10.000 sein. Aufgrund fester Turnusregelungen muss man die Zahl mit sechs multiplizieren, um auf die Gesamtzahl deutscher Einsatzsoldaten zu kommen. Sie stellen nun ein knappes Drittel der gesamten Truppe, vorher war es gerade mal ein Sechstel. Der Umbau zur global agierenden Einsatzarmee kommt also voran.

Eine "Kultur der Verantwortung" soll künftig Leitlinie bei der Entscheidung sein, ob sich Deutschland an der Krisenbewältigung fernab seiner Landesgrenzen beteiligen will. Was sind unsere Interessen? Stehen wir in Bündnissolidarität? Sind unsere Soldaten dafür ausgebildet und ausgerüstet? So lauten die staatstragenderen Fragen aus dem Entwurf des Kriterienkatalogs. Und die aus dem prallen Leben: Haben wir genug Geld, wie populär ist der Einsatz, sind wir mal wieder dran? Es ist ein erster Versuch, in den notorischen Begründungswirrwarr für Zustimmung und Ablehnung so etwas wie Struktur zu bringen, eine Ordnung, die sich nicht an Landtagswahlen oder Tageslaune orientieren muss.