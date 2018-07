Es dauert nicht lange, da wird Ellen Trane Nørby regelrecht undänisch wütend. Die Parlamentsabgeordnete der liberalen Venstre-Partei wohnt in Sønderborg, direkt an der deutschen Grenze. Flensburg, sagt sie, sei ihre Einkaufsstadt, sie sei ständig in der Region unterwegs, aber was sie jetzt über Dänemark in den Zeitungen lesen müsse , das sei ja wohl "eine völlig außer Kontrolle geratene Debatte". Die Fraktionssprecherin der Regierungspartei keift regelrecht ins Telefon. "Wenn ihr unsere Pläne kritisiert, solltet ihr vielleicht erst einmal euer Grenzsystem angucken und es um das Zehnfache reduzieren!"

Die Dänen verstehen die ganze Aufregung über die angebliche Wiedereinführung von Grenzkontrollen nicht. Es gehe doch bloß darum, dem Drogenschmuggel, dem Menschenhandel und Diebesbanden Einhalt zu gebieten, sagen sie. Seit dem Wegfall der permanenten Grenzkontrollen vor zehn Jahren habe sich Dänemark einfach zu "lasch" verhalten, argumentiert Nørby, ihr Land habe Verbrecher regelrecht angelockt. "Das ist so gekommen", sagt sie durchaus belehrend, "weil wir Dänen den Menschen erst einmal vertrauen."

Genau das mag man kaum mehr glauben. Wo ist sie hin, die legendäre skandinavische Offenheit und Toleranz? Scheibchenweise abgeschafft erscheint sie, seit im Königreich die populistische Dänische Volkspartei die Minderheitsregierung aus Liberalen und Konservativen stützt. Seit zehn Jahren lassen sich die Nationalisten der Dansk Folkeparti ihre Zustimmung zu den Haushalten mit immer härteren Ausländergesetzen und allerlei Maßnahmen zur kulturellen Identitätsstärkung bezahlen. Der unausgesprochene Tauschhandel lautet: weniger skandinavischer Wohlfahrtsstaat gegen mehr altes, striktes "Dänentum". Die Sozialausgaben müssen gekürzt werden? Gut, dafür wird der Fragebogen bei den Einwanderungstests verschärft. Oder der Dom von Roskilde bekommt ein neues Dach. Der nationale Geschichtsschatz will, diese Überzeugung wächst in fast allen Schichten, geschützt werden gegen allzu viel Globalisierung und Europäisierung. Der Wähleranteil der Volkspartei hat kontinuierlich zugenommen, auf zuletzt 13,9 Prozent.

Weder in der sozialdemokratischen Opposition noch in der dänischen Presse löste es nennenswerten Widerspruch aus, als die erklärte Protestpartei jetzt ihren – so sieht sie es jedenfalls – bislang größten Triumph feierte. Als Preis für die Zustimmung zu einer zäh diskutierten Rentenreform, dem efterløn, erfüllte ihr die Regierung von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen eine ihrer Urforderungen: "die Gewährleistung sicherer und geschützter Grenzen".

Vermutlich weil die Zugeständnisse an die Populisten bisher vor allem innenpolitischer Symbolsetzung dienten, hat Regierungschef Rasmussen völlig unterschätzt, welche Reaktion die Meldungen von "neuen Schlagbäumen" im Rest Europas auslösen würden. Deutsche Politiker zeigen sich überrascht bis entsetzt, und in Brüssel drohte Kommissionspräsident José Barroso mit einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Dänemark; das Schengen-Abkommen sichere den Europäern Reisefreiheit zu.

Beiden Seiten stünde es freilich gut an, zu unterscheiden zwischen Fakten und Gefühltem. An den dänischen Grenzen wird es auch künftig weder Schlagbäume geben noch Verkehrsstaus. Die Vereinbarung sieht lediglich vor, Zoll- und Polizeikräfte in der Grenzregion und an See- und Flughäfen zu verstärken. Vertreter der Venstre schätzen, mit den 35 Millionen dänischen Kronen, die dafür zur Verfügung gestellt werden sollen, ließen sich gerade einmal 50 zusätzliche Beamte mehr einstellen; auf deutscher Seite, rechnen sie vor, seien nicht weniger als 300 Bundespolizisten im Einsatz.

Wo also liegt nun die große Gefahr für Europa einerseits, worin besteht der große Sieg für die Populisten andererseits ? Die Gefahr, welche EU-Integrationisten wittern, steckt nicht im Detail, sondern in der Gesamttendenz. In ihrem Bestreben, am liebsten ganz auszutreten aus der Union und nationale Eigenheit grundsätzlich über kontinentale Harmonie zu stellen, liegen die Volksdänen nämlich auf Erfolgskurs.