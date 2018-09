Die Karla war eine Freundin der Familie, schon seit vor dem Krieg, und wenn wir unsere Verwandten in Baden besuchten, schauten wir immer auch bei Karla rein. Eines Sonntags sagte sie: »Wenn wir uns schon vom Indianer die Kartoffeln geholt haben, können wir auch vom Schwaben die Nieren stibitzen.«

Auf das Thema waren wir gekommen, weil es in Karlas Küche geraucht und nach angebratenen Nierchen gestunken hatte. Karla gehörte zu der Sorte Mensch, die Nieren isst, weil sie die Auffassung vertritt: Wenn man ein Tier isst, isst man es ganz. Zumindest so ganz wie möglich. Beim Resteverwerten griff die Badenerin sogar zu schwäbischen Rezepten. Saure Nieren. Allerdings hatte Karla vergessen, das Ausscheidungsorgan in Milch einzulegen, bevor sie es zu den angeschwitzten Zwiebeln in die Pfanne warf. Das hätte den Harngeruch neutralisiert.

Der Gestank verfestigte sich in meinem Hirn zu dem Eindruck, Nieren seien grundsätzlich ungenießbar. Als ich später erfuhr, dass im deutschen Süden Kalbsbries, Rinderleber, Schweinemilz und Ochsenmaul gegessen werden, konnte ich, kaum hörte ich diese Begriffe, nur an die Nieren bei Karla denken. Frühkindliche Prägung! Das Nierentrauma verdarb mir die kulinarische Abenteuerlust. Vielen Kindern ergeht es ähnlich; ihre Bezugspersonen sind wie Karla. Deshalb haben es auch Labskaus im Süden, Milzwurst im Norden und Kutteln überall schwer.

Zum Glück durfte ich später lernen, dass es auf das wie ankommt. Karla hatte ja in der Hinsicht recht, dass es unethisch ist, nur Filets zu verbraten. Nutzt man Nutztiere, so sollte man gefälligst mehr als zwei Prozent ihres Körpers in die Pfanne hauen – oder Rücken und Schinken leben lassen. Das Problem war, dass sich Karla in der Küche zwar an abenteuerlichste Sachen wagte, dabei allerdings jegliches Geschick vermissen ließ. Jahre später bereitete eine Tante mir köstliche Nierchen. Und ich hatte eine Mutter, die es mit Kutteln konnte. Ich hatte auch einen Jugoslawen als Freund, den Živan. Der mochte gebratenes Hirn mit unglaublich viel Zwiebeln. Bald mochte auch ich es. Nicht auszudenken, wie Karla in ihrer vom Braten vollgequalmten Küche mit schönem Hammelhirn umgegangen wäre.

Leber: so roh wie möglich! Blutwurst: nur dezent gebrüht! Auch Lunge, Zunge, Magen: alles eine Frage der Zubereitung. Und entsprechender Prägung. Bayern essen sogar Zwerchfell. Fast geheilt vom Nierentrauma, kostete ich Zwerchfell im Weißen Bräuhaus in München, mit Meerrettich. Ich habe es verschlungen.

Und Karla? Ist tot und fast vergessen. Außer wenn ich als Nicht-Norddeutscher »gekochter Hering« höre. Dann blitzt es wieder auf, das Vorurteil, dass bestimmte Gerichte grundsätzlich eklig sind. Ich warte noch auf den Menschen, der mir einen Hering verzaubert beim Kochen – und damit Karlas Nierchen auf immer und ewig vergessen macht.