Eines muss man den Mitgliedern der Reaktorsicherheitskommission (RSK) lassen: Sie waren nicht nur fleißig, sondern haben auch Material über den Status der deutschen Atommeiler zusammengetragen, das jedenfalls interessierten Laien bisher nicht ohne Weiteres zugänglich und deshalb auch nicht geläufig war. Eines haben sie jedoch nicht geschafft: ein unstrittiges Kriterium zu präsentieren, das der Bundesregierung bei ihrem neuen Kurs in Richtung Atomausstieg als Entscheidungshilfe dienen könnte. Wenn man so will, hat die Reaktorsicherheitskommission mit ihrer 116-seitigen Expertise über die Sicherheit von jedem der 17 deutschen Kernkraftwerke sogar vor allem für eines gesorgt: für Verwirrung auf höherem Niveau.

Zur Erinnerung: Unter dem Eindruck der Atomkatastrophe von Fukushima , deren ganzes Ausmaß noch immer nicht überschaubar ist, hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung verfügt, die erst wenige Monate zuvor beschlossene Laufzeitverlängerung für die hiesigen Meiler auszusetzen und die sieben ältesten nuklearen Stromfabriken für drei Monate vom Netz zu nehmen. Diese Frist läuft Mitte Juni ab. Spätestens bis dahin muss der Kurswechsel in der Atompolitik Gestalt annehmen – und dabei helfen sollten nach dem amtlichen Plan zwei Expertisen: diejenige der flugs eingesetzten "Ethikkommission" unter Vorsitz von Klaus Töpfer, der in knapp zwei Wochen liefern wird, und ebenjene der Reaktorsicherheitskommission, die das Gremium Anfang dieser Woche abgab.

Wie robust sind die Meiler gegenüber Ereignissen, an die bisher niemand ernsthaft zu denken wagte, wenn es um die Auslegung von Atomkraftwerken ging? Gegenüber Hochwasser, das höher steigt als in den vergangenen 10.000 Jahren? Gegenüber einem Flugzeugabsturz? Gegenüber einem totalen Stromausfall? Klare Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhoffte sich wohl mancher von dem Expertengremium – sodass erkennbar wird, auf welche Meiler womöglich schon kurzfristig verzichtet werden sollte und welchen noch eine etwas längere Gnadenfrist gewährt werden könnte.

Doch dieser Wunsch wurde nicht erfüllt – weil die Komplexität der Wirklichkeit nicht den Erfordernissen politischer Handhabbarkeit entspricht. So ist mancher Meiler, zum Beispiel Biblis A , zwar vergleichsweise gut vor extremem Hochwasser geschützt, aber durch Flugzeugabstürze besonders verletzbar. Neckarwestheim 2 , Deutschlands jüngster Meiler, ist für extremes Hochwasser weniger gut präpariert, aber für einen längeren Ausfall der Notstromversorgung vergleichsweise gut. Übrigens ebenso wie das Kernkraftwerk Brunsbüttel , das allerdings zu den sieben ältesten Meilern gehört, die besonders schlecht gegen Flugzeugabstürze gewappnet sind. Je nachdem, welches Kriterium zugrunde gelegt wird, ordnen sich die umstrittenen Anlagen anders – oder, so der O-Ton der RSK: Es lasse sich "kein durchgehendes Ergebnis in Abhängigkeit von Bauart, Alter oder Generation der Anlage ausweisen".

Das Problem, das daraus folgt: Nach wie vor fehlt ein Kriterium, mit dem sich die Reihenfolge der AKW-Abschaltung rational bestimmen ließe. Nur hinsichtlich der Sicherheit vor Flugzeugabstürzen gibt es eine Hierarchie: Das Alter der Anlagen ist mit den bereits getroffenen politischen Vorfestlegungen kompatibel. Freunden Merkel & Co. sich damit dauerhaft an, werden sie sich jetzt allerdings mehr denn je fragen lassen müssen, warum die anderen Kriterien nachrangig sind.

Die unselige Debatte, die jetzt droht, ließe sich nur verhindern, wenn sich die Regierung dazu durchränge, die Meilerlaufzeiten nach Kalenderjahren zu bestimmen. 30 Jahre nach Beginn des kommerziellen Betriebs hieße das: Die sieben nach Fukushima vom Netz genommenen Meiler blieben abgestellt – und der letzte Meiler ginge Mitte 2019 in den Ruhestand. Nach Lage der Dinge läuft Merkels neuer Atomkurs ohnehin darauf hinaus.