Wenn es in 20 Jahren noch Euro-Scheine gibt, sollte darauf das Porträt eines gewissen Olli Rehn zu sehen sein. Der Mann mit dem bleichen Gesicht und den unverkennbar skandinavischen Zügen ist so etwas wie der Finanzminister Europas. Doch der Finanzminister Europas hat nicht viele Finanzmittel. Das Budget der EU ist etwa so groß wie das von Peru. Und es wird großteils an Landwirte verteilt.

Um Schuldnerländer wie Griechenland, Portugal, Irland und vielleicht irgendwann sogar Spanien zu retten, müsste Rehn die Überschussländer dazu bringen, die Defizitländer auf Jahre mit viel Geld zu unterstützen. Es wäre der Beginn einer politischen Union, der Fluchtpunkt, auf den Europa seit vielen Jahren zusteuert – mit vielen schönen Worten. Bisher waren sie so bedeutungslos, dass die Menschen sich angewöhnt haben, wegzuhören, sobald einer der grauen Herren mit den Benelux-Namen zu ihnen spricht. Nun werden dem wohlklingenden Gerede Taten folgen müssen: Wie viel Geld, wie viel Macht sind die Nationalstaaten bereit in eine intakte Europäische Union zu investieren? Als Rehn im Februar 2010 sein Amt antritt, weiß er, dass es die härteste Zeit seiner Karriere werden wird, a year in the merde, das Schicksalsjahr des Euro.

Danach wird die Union von misstrauischen Anlegern in ihre Einzelteile zerlegt sein – oder auf dem Weg zu den Vereinigten Staaten von Europa.

+ + + Brüssel, 7. Mai 2010 + + +

Seit Wochen umkreisen Spekulanten die Union. Schwedens Finanzminister vergleicht sie mit einem "Wolfsrudel". Sie zwingen die Regierungschefs der 16 Euro-Staaten nach Brüssel. Es ist ein Freitagabend, als sie sich im Justus-Lipsius-Gebäude treffen, einem graurosa Klotz aus Granit und Stahl, der sich so harmonisch in das Viertel einfügt wie ein Fußballstadion. Seit Wochen muss Griechenland für neue Kredite mehr als doppelt so hohe Zinsen zahlen wie Deutschland. Bald wird Athen die Gehälter seiner Beamten nicht mehr bezahlen können. Und wirtschaften Portugal , Italien , Spanien nicht ebenso unsolide?

Was all das bedeutet, erklärt Zentralbankchef Jean-Claude Trichet den Staatschefs am Abend, beim Spargelessen: Wenn nichts passiere, sagt Trichet, habe man sich das Europäische Haus etwa so vorzustellen wie die Investmentbank Lehman Brothers, deren Pleite das Weltfinanzsystem um ein Haar in den Abgrund gestürzt hätte. Mit einem Unterschied: Die Folgen wären schlimmer.

Das Problem ist: Die Zuhörer ziehen unterschiedliche Schlüsse aus Trichets Schilderungen. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy zum Beispiel hat eine Niederlage bei den Regionalwahlen hinter sich. Nun will er mit einem Schlag sowohl die Spekulanten verscheuchen als auch die nicht gerade glänzenden Finanzen seines Landes sanieren. Schon vor dem Treffen hat er die Regierungschefs Italiens, Portugals und Spaniens zu Einzelgesprächen getroffen. Sein Ziel: gemeinsame Euro-Anleihen. Frankreich, aber auch die anderen Südländer wären mit einem Schlag die Sorge los, dass die Finanzierung neuer Schulden teurer wird. Alle zusammen würden von der glänzenden Kreditwürdigkeit Deutschlands profitieren.

Am Tisch drückt Angela Merkel einen Knopf an ihrem Mikrofon. Sie erklärt, dass sie Euro-Anleihen ablehnt . Sie muss das tun, denn der Zinsaufschlag gemeinsamer Schulden würde Deutschland, das sich jedes Jahr 300 Milliarden Euro an den Kapitalmärkten leiht, viel Geld kosten. Es wäre der Einstieg in die "Transferunion", in der jeder für jeden haften würde. Doch den würden ihr in diesem Moment weder ihre Wähler noch das Bundesverfassungsgericht gestatten.

Andererseits gefährdet eine griechische Pleite den Euro – und die Existenz der deutschen Banken, die zu den größten Gläubigern Griechenlands gehören. Es ist eine Loselose- Situation: Am Ende dieses Wochenendes wird entweder Merkel die Gunst der Wähler verloren haben – oder die Wähler müssen auf eine stabile Währung verzichten. Bis zur Eröffnung der Börse in Tokyo bleiben Merkel noch 48 Stunden. Und in weniger als 36 Stunden ist Wahl in Nordrhein-Westfalen. Was sie braucht, ist eine Euro-Rettung , die von innen klein und von außen groß aussieht; schnell. Dabei steht Sarkozy schon, die Sitzung ist gerade beendet worden, am gläsernen Pult in einem der vielen Presseräume des Klotzes. Er behauptet, Frankreichs Vorschläge seien "zu 95 Prozent" übernommen worden.

Eine Luftblase, sagt ein deutscher Regierungsbeamter abfällig, außerdem: unrealistisch. Wenn Europa gemeinsam Staatsanleihen ausgäbe, dann wären die griechischen Schulden auch deutsche Schulden, dann müssten die Länder ihr Budget nicht nur mit ihren Wählern, sondern auch mit anderen Euro-Ländern abstimmen. Ein tieferer Eingriff in die Souveränität von Staaten ist in Friedenszeiten nicht vorstellbar. Es wäre ihr Anfang vom Ende als Nationalstaaten. Es ist ein ideologischer Konflikt, von dem man erwarten würde, dass sich Völker darüber jahrzehntelang streiten. Nun bleibt ein Wochenende.

Während die Berater in den Hauptstädten Europas am Samstag stundenlang telefonieren und rechnen, tummeln sich im Justus-Lipsius-Gebäude die Touristen. Europatag! Gefeiert wird die Geburtsstunde der Montanunion, als sich die Erzfeinde Deutschland und Frankreich mit Italien und den Beneluxstaaten zu einer gemeinsamen Vermarktung ihrer Kohle- und Stahlproduktion entschlossen. Es war ein Geniestreich des lothringischen Politikers Robert Schuman, mit dem die vormals umkämpften, weil kriegswichtigen Güter zu einem Gemeinschaftsprojekt zweier Länder wurden. Was vor 60 Jahren als lose Kooperation begann, könnte nun vollendet werden – oder scheitern.