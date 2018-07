Als zu Beginn des Jahres in mehreren Ländern Nordafrikas die politischen Unruhen einsetzten, bildeten sich an den Flughäfen bald lange Schlangen beunruhigter Touristen. Viele von ihnen warteten tagelang auf ihren Heimflug, während andere Reisende die Krisenherde umschifften, im wahrsten Sinne des Wortes: Als schwimmende Hotels können Kreuzfahrtschiffe durch einfache Kursänderungen am flexibelsten auf Ausnahmesituationen reagieren. Inzwischen haben alle großen Reedereien Konsequenzen aus den revolutionären Umbrüchen am südlichen Mittelmeerrand gezogen und ihre Routen dauerhaft geändert.

Laut Katalog sollte das Kreuzfahrtschiff Aida Diva in diesem Mai zwar drei Mal in Alexandria vor Anker gehen. Doch wegen der unsicheren Lage hat Aida Cruises seine ägyptischen Zielhäfen bis auf Weiteres aus dem Programm gestrichen. »Unsere Gäste wollen sicher reisen«, sagt Aida-Sprecherin Kathrin Heitmann, »und es ist schwer vorherzusagen, wann wir das beispielsweise für Landausflüge nach Kairo wieder zuverlässig gewährleisten können.« Komplett auf nordafrikanisches Flair verzichten müssen Aida-Passagiere aber auch in diesem Frühjahr nicht: Nach einer mehrwöchigen Unterbrechung im Winter steuert der Kreuzfahrtveranstalter Tunesien inzwischen wieder an. Auch der marokkanische Hafen Tanger bleibt trotz des jüngsten Terroranschlags in Marrakesch Ziel von Aida Cruises.

Europas Marktführer Costa Crociere dagegen hat seit Mitte März nicht nur alle Ziele in Ägypten und Tunesien, sondern auch die israelischen Häfen bis zum Jahresende komplett aus dem Programm gestrichen und seine Schiffe im östlichen Mittelmeer behelfsweise nach Zypern, Griechenland und in Richtung Türkei umgeleitet.

Mit dieser Entscheidung steht Costa jedoch allein: Andere Reedereien betrachten Israel gerade in diesem Jahr als sicheren Hafen in einer unruhigen Region. So verlängert MSC-Kreuzfahrten als Ersatz für die entfallenen Stationen in Ägypten die Liegezeiten in Haifa und Aschdod, dem Ausgangspunkt für Landausflüge nach Jerusalem. Auch der US-Veranstalter Celebrity Cruises baut seine Israel-Stopps aus, und Aida Cruises steuert das Land erstmals seit 1998 wieder regelmäßig an. Der Anziehungskraft des Heiligen Landes erliegen nicht nur Kreuzfahrer: Nachdem sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren spürbar verbessert hat, verdoppelte sich die Zahl deutscher Touristen zwischen 2006 und 2010 auf 181000 Besucher pro Jahr.

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten, die mit vier kleinen, feinen Schiffen auf den Meeren verkehrt, wählt traditionell ausgefallene Routen. So sollte das Flaggschiff Europa im Herbst eigentlich Tripolis und Bengasi in Libyen ansteuern; die geplanten Stopps wurden nun jedoch durch den libanesischen Hafen Beirut und Agios Nikolaos auf Kreta ersetzt. »Dafür haben wir für den Herbst noch den syrischen Hafen Tartus im Programm vorgesehen«, sagt die Sprecherin von Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten, Negar Etminan. Ob es dabei bleiben kann, ist allerdings fraglich. »Wir beobachten die Lage sorgfältig«, versichert Etminan. Zwar seien die Gäste dankbar für Alternativen, doch führe die Streichung aller arabischen Häfen auf einer Orientkreuzfahrt »zu einer deutlichen Minderung des Reisewerts«.

Alle Reedereien bemühen sich darum, ihre Passagiere frühzeitig über Routenänderungen zu informieren – auch um Schadensersatzansprüchen zuvorzukommen. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen allerdings behalten sich die Veranstalter grundsätzlich kurzfristige Änderungen des Reiseverlaufs »aus Witterungs- und Sicherheitsgründen« ausdrücklich vor. Und das letzte Wort hat auf See ohnehin immer der Kapitän.