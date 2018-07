Ich bin ja nun größtenteils Deutscher. Deshalb war ich interessiert, als der Journalist Henryk M. Broder in der Welt am Sonntag einen Artikel über die Deutschen veröffentlicht hat. Der Artikel trägt die Überschrift: Ihr feigen Deutschen!



Der Leitgedanke lautet, die Deutschen – tatsächlich alle – seien "faul, feige und passiv-aggressiv". Dies sei kein "Generalverdacht", sondern "handfeste Empirie", also wissenschaftlich bewiesen. Dass ich oft feige bin und manchmal passiv-aggressiv, muss ich zugeben. Wir haben alle unsere Fehler. Auch Broder wird welche haben. Eine Sache nehme ich übel, nämlich, dass er behauptet, ich sei, empirisch bewiesen, faul. Es gibt faule Deutsche. Aber ich bin nicht faul. Ich bin gern bereit, Henryk M. Broder meinen Terminkalender zu zeigen. Da würde seine Empirie sofort in sich zusammenbrechen.

Weiter schreibt er über die Deutschen: "Vom ständigen" – berechtigten – "Gefühl der eigenen Unterlegenheit geplagt, gönnen sie anderen keine Demonstration der Überlegenheit." Mit anderen Worten, missgünstig sind wir auch. Dabei bezieht der Autor sich auf die Debatte über die Erschießung von Osama bin Laden, also darauf, dass einige Kommentatoren, bei Weitem nicht alle, die Erschießung für rechtsstaatlich bedenklich oder unchristlich gehalten haben, wegen des relativ klaren Bibel-Satzes: "Du sollst nicht töten."

Ich selber finde, dass es manchmal keine andere Wahl gibt, als die, einen Tyrannen oder Mörder zu töten, auch wenn ein Prozess natürlich die bessere Lösung wäre. Dann schreibt Broder, welche Deutschen ihm als besonders faul und feige aufgefallen sind, darunter sind der Journalist Heribert Prantl, der Vielzweckexperte Peter Scholl-Latour und Helmut Schmidt. Wie man auf die Idee kommen kann, Heribert Prantl, Peter Scholl-Latour und Helmut Schmidt litten unter einem Minderwertigkeitskomplex, ist mir ein Rätsel. Das sind doch eher überdurchschnittlich selbstbewusste Personen. Der Vorwurf der Faulheit scheint mir bei Bücher schreibenden Neunzigjährigen noch weniger zuzutreffen als bei mir.

Ich habe mir die Frage gestellt, ob tatsächlich nur in Deutschland abwägende Stimmen in dieser Sache zu hören sind, ob die Idee "Du sollst nicht töten" wirklich eine deutsche Spezialität ist. Ich habe einfach irgendwas angeklickt. Auf der Homepage der Chicago Sun äußert sich ein Offizier, Ralph Grieco , dessen Sohn im Kampf gegen die Taliban gefallen ist. Er sagt, er sei "erleichtert" über den Tod Osamas, aber fühle auch ein "Unbehagen", ein Tod sei "kein Grund zum Feiern". Besonders interessant ist ein Forum der Christen in den USA, Christianity today. Ein gewisser Derek Webb: "Feiert nicht den Tod, sondern die Gerechtigkeit." Josh Morgan: "Ich bin sicher, Gott weint auch über bin Ladens Tod." Lee Ann Shya: "Ich bin traurig, dass bin Laden seine Taten nicht mehr bereuen konnte, bevor er starb." Anderswo ein ähnliches Bild. Und das ist handfeste Empirie. Kommentatoren, die behaupten, alle Menschen auf der Welt seien der gleichen Meinung wie sie selbst, waren meist zu faul zum Recherchieren.

In Wirklichkeit, vermute ich, ohne es empirisch überprüft zu haben, sind die Deutschen weder besser noch schlechter als andere Völker. Wenn man aber über irgendein anderes Volk schreiben würde, es sei faul und feige, und das sei eine wissenschaftliche Tatsache, eine Behauptung, die deutlich über Thilo Sarrazins Thesen hinausgeht, würde man Ärger bekommen. Bei den Deutschen geht es, die sind lieb, und dieses Phänomen, nur dieses, ist ein speziell deutsches.

