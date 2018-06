Der Präsidiumssaal in der SPD-Parteizentrale ist ein Ort mit besonderem Ausblick. Von der obersten Etage des Berliner Willy-Brandt-Hauses aus kann man die nahen Plattenbauten der Stadt sehen, graue Wohnsilos mit Satellitenschüsseln an den Balkonen. Tagsüber stehen auf diesen Balkonen manchmal die Plattenbaubewohner, sie rauchen und warten auf den Abend. Und vielleicht sogar auf die SPD. Der Präsidiumssaal ist für Sozialdemokraten also der ideale Ort, um – die Zielgruppe im Blick – eine neue Wirtschaftspolitik zu konzipieren: für mehr Jobs, mehr Investitionen, ein moderneres Land. Und ein klein wenig öffentliche Beachtung für die SPD.

Einmal im Monat trifft sich hier der wirtschaftspolitische Rat der Partei – ein Kreis aus Managern, Ökonomen, Gewerkschaftern und Politikern, der vor gut einem Jahr gegründet wurde, um die Sozialdemokratie inhaltlich aufzuladen. Die Treffen leitet Parteichef Sigmar Gabriel, auch Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier ist dabei. Beide hatten nach der verlorenen Bundestagswahl 2009 die Idee, mit Experten von außen an einer neuen Wirtschaftsstrategie zu arbeiten, eine Kommission für Visionen sozusagen.

Doch trotz dieses guten Einfalls sorgt die SPD fast nur mit Personaldebatten für Aufsehen – und fast nie mit Inhalten. Irgendwas läuft schief in diesem Wirtschaftsrat, viele Mitglieder sind frustriert, einige von ihnen erscheinen schon gar nicht mehr zu den Treffen. Etwas läuft schief, das womöglich in der gesamten SPD schiefläuft.

Und so ist die Geschichte des SPD-Wirtschaftsrats mehr als nur die Geschichte eines sozialdemokratischen Expertenzirkels. Es ist eine Geschichte über die beiden Männer an der Parteispitze, über ihr Verhalten und ihr Verhältnis zueinander. Über eine Partei, die sich aufreibt in den Konflikten von gestern und verzweifelt nach den Themen von morgen sucht. Vor allem aber ist sie ein Beispiel dafür, wie eine gute Idee zu schlechten Papieren führt und aus schlechten Papieren schlechte Laune wird.

Es gibt keine offizielle Mitgliederliste des Gremiums, aber Teilnehmer berichten von bis zu 40 Anwesenden. Das ist das erste Problem. Denn auch – und gerade – bei der SPD gilt die Regel: Je breiter der Kreis, desto flacher die Ideen. "Man braucht eine kleine Truppe, die auch bereit wäre, das eine oder andere Tabu zu brechen", sagt einer, der dabei ist. Die SPD aber schuf sich ein Mammutgremium, in dem alle über alles diskutieren.

Da sind Manager wie Torsten Oletzky, Vorstandschef der Ergo-Versicherungsgruppe, und Siemens-Vorstandsfrau Brigitte Ederer. Unternehmer wie Harald Christ und Berater wie Markus Klimmer, der für Steinmeier Wahlkampf machte. Gewerkschafter wie DGB-Vorstand Dietmar Hexel und Michael Vassiliadis, der Chef der IG BCE. Altlinke Ökonomen wie Heiner Flassbeck oder Gustav Horn, der Wirtschaftsweise Peter Bofinger und junge Professoren wie Henrik Enderlein oder Sebastian Dullien. Dazu SPD-Politiker aus der Bundestagsfraktion wie Hubertus Heil, Joachim Poß oder Garrelt Duin.

Das ist das zweite Problem: Um es allen recht zu machen, bildet das Gremium so ziemlich jede gedankliche Strömung ab, die man im Umfeld der SPD ausmachen kann. Wo so viele bedeutende Menschen (um nicht zu sagen: Männer) zusammenkommen, da füllt die Bedeutung sofort den ganzen Saal und lässt für anderes keinen Platz mehr.