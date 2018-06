Die Hose mit Schlag betont nicht die gute Figur, sie verwischt vor allm die schlechte. Von Replay für 139 Euro

Es gab mal Zeiten, da war die Schlaghose nicht etwas, was man mit in Weiß gekleideten, über die Bühne hopsenden Abba-Sängerinnen assoziierte.

Die Schlaghose war etwas für echte Kerle. Sie wurde von Matrosen, Zimmerleuten und Steinmetzen getragen. Jene brauchten ein Beinkleid, das ihre Fußgelenke vor herumfliegenden Splittern oder peitschenden Tauen schützte.

Das war freilich lange vergessen, als die Schlaghose, die ihren Nahmen vom Geräusch der aneinanderschlagenden Hosenbeine beim Gehen hat, in den sechziger Jahren wieder auftauchte und bald alle Bewegungen von den Hippies bis zum Glam Rock infiltrierte.

Sie wurde zur Ikone der siebziger Jahre – und wann immer sie wieder auftauchte, etwa in den neunziger Jahren, sprach man vom Siebziger-Revival.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick © Peter Langer

Nun ist die Schlaghose wieder da. Wir sehen sie etwa in den Kollektionen von Anna Sui, Emilio Pucci und Andrew Gn. Aber auch Jeansmarken wie Levi’s haben sie wieder im Programm. Warum nur? Mit einem Siebziger-Revival allein ist das nicht zu erklären. Schließlich gibt es auch andere Moden der Siebziger (das Rüschenhemd), die geflissentlich ignoriert werden. Für die Schlaghose spricht aber mehr, als dass sie nur für ein angeblich großartiges Jahrzehnt steht. Sie verschafft dem Bein eine eigentümliche Silhouette, macht es von unten her breiter, verändert die Proportionen, sodass man schwerer auf die eigentliche Figur schließen kann. In einer Schlaghose sieht man automatisch schlanker aus. Hinzu kommt, dass die Schlaghose unpraktisch ist. Die wedelt um die Beine herum und sammelt Dreck am Saum. Aber gerade hierdurch demonstriert sie einen gewissen Hang zur Mode. Wer eine Schlaghose trägt, demonstriert Unvernunft, man hat ein bisschen Abenteuer am Bein.

Vor allen aber gibt die Schlaghose dem Bein etwas Weibliches, weil sie die Form des Rockes aufnimmt. In den siebziger Jahren, als nicht nur die Frauen, sondern auch die jungen Männer gegen das klassische Geschlechterbild aufbegehrten, gaben sie dem Mann etwas Feminines. Vielleicht ist das neuerliche Auftreten der Schlaghose am männlichen Bein ja abermals ein Zeichen dafür, dass wir über die Geschlechterrollen nachdenken. Das gilt natürlich nicht für die traditionellen Zimmerleute, die noch in Schlaghosen auf die Walz gehen. Das sind einfach Hippies.