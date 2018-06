Ich habe tausend Träume, aber ein besonders schöner Traum wäre es, mit Alfred Hitchcock zu arbeiten. Ich treffe ihn in einem alten Herrenhaus in England. Über dem Dach kreisen Krähen. Hitchcock sitzt in einem dunklen Wohnzimmer und nimmt seinen Tee. Eine Uhr tickt. Eine Katze huscht durch den Raum. Ich besuche Hitchcock, weil ich eine Rolle haben möchte. Er dreht seinen letzten, ultimativen Film.

Als Kind konnte ich Hitchcocks Filme nicht ohne meine Eltern sehen, sie machten mir solche Angst. Als ich Die 39 Stufen vor einem halben Jahr noch einmal sah, war ich etwas enttäuscht. Ich dachte: Wie altmodisch, und furchteinflößend war es auch nicht mehr. Aber ich bin sicher: Wäre Hitchcock noch am Leben, würde er uns mit seinen Filmen immer noch eine Gänsehaut über den Rücken jagen.

Ludivine Sagnier 31, stand bereits mit neun Jahren vor der Kamera. Einem internationalen Publikum bekannt wurde die französische Schauspielerin durch Filme des Regisseurs François Ozon (8 Frauen, Swimming Pool). Derzeit ist Sagnier als Hauptdarstellerin in Barfuß auf Nacktschnecken im Kino zu sehen.

Ich finde, es gibt im Kino keinen Meister der Spannung mehr. Es gibt viele Meister für alles Mögliche, aber um Spannung scheint es kaum noch zu gehen. Sie ist so viel schwerer zu erzeugen, wegen der enormen Menge technischer Effekte, der schnellen Zooms und Schnitte. An Hitchcock gefiel mir immer, dass seine Spannung so einfach war. Oft waren es kleine Andeutungen, die zur Auflösung führten. Heutzutage ist alles technisch sehr anspruchsvoll, aber um Psychologie geht es nur noch selten.

Ich bin also in Hitchcocks Wohnzimmer. Ich zeige ihm alle Gesten und Mienen seiner Hauptdarstellerinnen, dieser sensiblen, zu Überreaktionen neigenden Blondinen, ihre Angst, ihre Verunsicherung. Ich weine. Ich schreie. Ich tue alles, um ihn zu überzeugen. Und bekomme die Rolle. Hitchcock ist zufrieden, zündet sich eine Zigarre an. Wir lachen.

Hitchcock war immer besonders gut in Kammerspielen, in einem Raum mit geschlossenen Türen. Also spielt sein neuer Film, in dem ich meine Traumrolle habe, in einem Flugzeug. An Bord versammelt Hitchcock Stars aus allen seinen Filmen, ich darf mit ihnen vor der Kamera stehen: Eva Marie Saint aus Der unsichtbare Dritte, Tippi Hedren aus Die Vögel, Doris Day aus Der Mann, der zuviel wußte.

Es gibt eine Bombe, vermutlich ein terroristischer Hintergrund. Ideale Voraussetzungen für Klaustrophobie und Paranoia. Ich spiele eine Stewardess und bin die Einzige, die weiß, wer der Böse ist. Niemand glaubt mir. Ich muss darum kämpfen, die Menschen an Bord zu überzeugen und sie so zu retten. Ich mag diese Vorstellung in Hitchcocks Filmen, dass der Held sich gegen die ganze Welt stellt, auch wenn das etwas größenwahnsinnig ist. Hitchcock selbst hat natürlich auch einen Auftritt. Er steht an der Sicherheitsschleuse und wird gerade abgetastet. Hitchcock wirkt dabei traurig und irritiert.

Es gelingt mir, das Flugzeug zu retten. Wir landen sicher. Es ist gar nicht schlimm, das zu verraten. Schon meine Mutter sagte, wenn die Filme besonders gruselig waren: Denk dran, bei Hitchcock geht immer alles gut aus.

