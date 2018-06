In diesen Wochen ist Deutschland ein zweigeteiltes Land. Die Politik eilt von Krise zu Krise – und die Wirtschaft von Rekord zu Rekord. Um 1,5 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal gewachsen . Die Deutschen haben 36 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet als noch vor Jahresfrist, die Produktion hat inzwischen wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Die Konjunktur läuft, trotz Koalitionskrach, Schuldenmisere und Erdbebenkatastrophe.

So wie einst der Abschwung hat jetzt der Aufschwung das Land im Griff. Die Automobilindustrie fährt Sonderschichten, die Maschinenbauer exportieren in alle Welt. Steuereinnahmen sprudeln . Der britische Economist schwärmt von einem neuen "Wirtschaftswunder" in Deutschland. Die Bundesregierung geht zwar offiziell noch davon aus, dass die Wirtschaft im Gesamtjahr bloß um 2,6 Prozent wachsen wird, doch intern rechnen die Regierungsökonomen erneut mit einer Drei vor dem Komma. Es wäre das zweite Jahr in Folge – das gab es noch nie seit der Wiedervereinigung.

Doch nicht nur das Wachstum zieht an im Wirtschaftswunderland, auch die Inflation gewinnt an Fahrt. Im April lag das Preisniveau um 2,4 Prozent über dem Vorjahresmonat . Vor allem Energie- und Lebensmittelpreise sind gestiegen. Kartoffeln kosten nach Angaben des Statistischen Bundesamts 20,4 Prozent mehr, bei Kaffee beträgt der Aufschlag 17,8 Prozent, Diesel wurde 17,8 Prozent und Butter sogar 28,7 Prozent teurer. Die Menschen kaufen Gold und Immobilien, um ihr Erspartes in Sicherheit zu bringen.

Ist der Preisanstieg eine schleichende Gefahr für den Aufschwung?

In jedem Fall bedroht eine Rückkehr der Inflation den Wohlstand derjenigen, die ohnehin nicht viel haben . Gerade Geringverdiener wenden einen hohen Prozentsatz des Einkommens für Lebensmittel auf. Die unteren fünf Prozent in der Einkommenshierarchie geben nach Berechnungen von Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 22,2 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus – die oberen fünf Prozent nur 5,2 Prozent.

Für Niedriglöhner ist es nur ein schwacher Trost, dass nicht alle Arten von Preisen anziehen. Dass beispielsweise die Preise für Notebooks im April um 13,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen. Oder dass Kinder- und Jugendbücher um 16,7 Prozent billiger wurden und Operntickets um 1,1 Prozent. Eine hohe Inflation sei "eine besondere Bürde für die verletzlichsten und ärmsten Mitbürger", sagt Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank.

Die Frage ist, warum Trichet dann nicht mehr tut, um die Teuerung zu bekämpfen. Auf ihrer letzten Ratssitzung am 5. Mai hat die Notenbank ihren Leitzins unverändert gelassen . Geld gibt es in Europa also weiterhin fast zum Nulltarif.

Eigentlich haben die Zentralbanken gelernt, wie sie die Inflation im Zaum halten können. Sie wissen: In der Regel steigt die Teuerungsrate, wenn die Wirtschaft kräftig wächst. Dann werden am Arbeitsmarkt die Fachkräfte knapp, die Arbeitnehmer setzen mehr Lohn und Gehalt durch. Die Unternehmen geben die gestiegenen Lohnkosten in Form von höheren Preisen an die Verbraucher weiter. Darauf reagieren die Zentralbanken dann mit Zinserhöhungen, um die Konjunktur herunterzubremsen. Die Arbeitslosigkeit steigt, und der Preisauftrieb lässt wieder nach.

Man kann es auch noch einfacher sagen: Die Preise steigen in den guten Zeiten – und sie fallen in den schlechten. Als einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Vollbeschäftigung herrschte, kletterte die Teuerungsrate auf knapp vier Prozent. Während der großen Krise nach der Jahrtausendwende mit mehr als fünf Millionen Arbeitslosen dagegen war sie besonders niedrig.

In einer Währungsunion verstärken sich solche Schwankungen noch, weil die Zentralbank nicht auf die konjunkturellen Bedürfnisse der einzelnen Länder eingehen kann, sondern einen Zins für alle festsetzt. Damit verlängert die Notenbank Aufschwung- und Abschwungphasen. In den vergangenen Jahren waren die Zinsen für das schwache Deutschland zu hoch und für das boomende Spanien zu niedrig. Heute ist es umgekehrt.