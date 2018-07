So, das wars jetzt. Vergangenen Samstag ist die Welt endgültig untergegangen. Es war Judgement Day, und jene, die ihn in den USA verkündeten, behielten recht. Wer das Pech hatte, an diesem Tag nicht von Aliens abgeholt worden zu sein, muss jetzt auf dem verödeten Erdenrund sein Dasein fristen. Die ÖVP scheint dies geahnt zu haben und einigte sich noch rasch auf einen allerletzten Hoffnungsträger. Zu spät. Auch in der untergegangenen Welt der Schwarzen herrscht jetzt Finsternis. Dem roten Regierungspartner hingegen scheint die Vorstellung des Weltuntergangs zu gefallen. Bedeutet dies doch, dass es keine Wahlen mehr geben wird und Werner Faymann bis zum Tag des Jüngsten Gerichts Bundeskanzler bleiben kann.

Die Freiheitlichen trafen ihrerseits ganz andere Vorsorge. Sie besetzten vorsichtshalber die wichtigsten Parteiposten mit Aliens. Daher sind sie für alle Eventualitäten gewappnet. Einen schweren Schlag stellt das kosmische Strafgericht jedoch für die Grünen dar. Wo ist ihre Agenda, wenn jegliche Umwelt zerstört wurde? Doch im Großen und Ganzen bringt der Weltuntergang eine Menge ungeahnter Vorteile. Budgetdefizite etwa werden dadurch obsolet. Griechenland hat also, retrospektiv betrachtet, absolut richtig gehandelt. Wozu sparen, wenn ab Ende Mai ohnehin alles egal ist? Im Grunde überwiegen also die positiven Aspekte. Viele Probleme erledigen sich bei solch einem Ereignis wie von selbst. Wäre es deshalb nicht praktisch, so ein kleiner Weltuntergang ereignete sich alle paar Jahre?