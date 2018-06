Man sieht Konrad Hummler , den schnauzbärtigen Bankier, leibhaftig vor sich, wie er sich beim Schreiben dieser Zeilen enervierte: "So macht unser Land keine Freude mehr. Mit dem immer widerlicher werdenden Überangebot an Schweizerkreuzen lässt sich keine Aufbruchstimmung herbeizaubern." Der geschäftsführende Teilhaber der Privatbank Wegelin, der frischgebackene Verwaltungsratspräsident der Neuen Zürcher Zeitung und eifrige Debattierer, er leidet an der Schweiz. Lustvoll und mit Verve. In seiner monatlichen NZZ -Kolumne oder in seinem Anlagekommentar, der mehr Weltbetrachtung als Investitionsempfehlung ist.

Hummler lechzt nach Veränderung, nach einer neuen Strategie für die Zukunft des Landes. Sein Steckenpferd ist der Stadtstaat. Bereits vor zwei Jahren schrieb er in diesem Blatt : "Die Schweiz ist zur Stadtrepublik mit großzügigen landschaftlichen Unterbrüchen zwischen den einzelnen Quartieren und einem fantastischen Erholungsgebiet in den Alpen zusammengewachsen." Nun publiziert er seine Vision in Buchform – zusammen mit einflussreichen Schweizer Ökonomen, darunter die Professoren Franz Jaeger und Reiner Eichenberger, Robert Nef vom Liberalen Institut oder Avenir-Suisse-Direktor Gerhard Schwarz.

Aber was taugt die Stadtstaatidee für ein Land, wo der Stadtpräsident von Zug beleidigt ist, wenn man beim Apéro-Smalltalk seine Gemeinde als reiches Westend von Zürich bezeichnet? Weckt sie tatsächlich den Patienten Schweiz aus seinem Koma, wie dies Hummler hofft? Oder ist das Nachdenken über den city state nur ein akademisches Glasperlenspiel?

Bei der Buchlektüre ist man angetan vom Willen dieses illustren Herrengrüppchens (unter den Autoren finden sich nur zwei Frauen), die Schweiz neu zu erfinden. Denn unseren Kleinstaat als Stadt zu denken ist ein Gebot der Stunde. Zumindest aus Raumplanungssicht. Wer city denkt, meint park mit und gebietet, so hofft man, der krebsartigen Zersiedlung des Landes Einhalt.

Raumplanung interessiert kaum, man will das Gemeinwesen umpflügen

Aber um Raumplanung geht es den usual suspects der Schweizer Liberalismusszene nur am Rande. Sie wollen, bewusst oder nicht, was einige von ihnen bereits in den neunziger Jahren versuchten: das Schweizer Gemeinwesen umpflügen.

Damals, als die Schweizer Wirtschaft sich durch den Strukturwandel ächzte, träumten sie in ihrem Weißbuch vom Mut zum Aufbruch. Heute beschreiben sie ein rechtes Utopia, den city state. Der Grundtenor blieb derselbe: "Wir brauchen einen neuen Gründergeist, eine Mentalität der Öffnung, des Wettbewerbs und der Innovation, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten und stärken zu können." In den Neunzigern meinte dies: Privatisierung von PTT und SBB, Zerschlagung der Monopole für Stromversorger und Arbeitslosenversicherung, Abschaffung der Direkten Bundessteuer und der zweiten Säule, Freizügigkeit im EU-Personenverkehr. Die Wogen gingen hoch. Der damalige Bundespräsident und heutige UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger nannte die Vorschläge "unrealistisch". Und SP-Präsident Peter Bodenmann schrieb Fernsehgeschichte, weil er eine Arena- Sendung zum Thema verließ.

Und heute? Droht uns ein zweiter Revolutionsversuch von oben? Die Autoren wiegeln ab. Vielleicht, eventuell, unter Umständen wäre der Stadtstaat ein "approximatives Modell", ein Weg, ein Programm. Kein Rezeptbuch habe man vorgelegt, schreibt Hummler, man wolle eine "ernsthaftere Debatte" anzetteln.

Doch die Ökonomen haben die Folgen ihres Gedankenspiels nicht bedacht. Etwa, dass ein moderner Stadtstaat ihren eigenen freiheitlichen Idealen widerspricht.

Hinter der Idee eines city state steckt die Sehnsucht nach der Einfachheit, dem Schlanken. Die Schweiz, dieses Land mit einem verdammt komplexen System: Könnte man es nicht viel effizienter führen? Etwa wie eine Firma mit einem autokratischen CEO an der Spitze? All die lästige Partizipation, all diese Umverteilungen, diese ordnungspolitischen Sündenfälle – sie sind den Herren ein Dorn im Auge. Die Autoren schwärmen von Singapur und Hongkong, vom Erfolgsmodell der asiatischen Stadtrepublik , wo die Wirtschaft über die Politik herrscht. Der Markt ist frei, die Bürger sind "Mikrochips eines riesigen Computers", um den greisen Staatsgründer Singapurs, Lee Kuan Yew, zu zitieren.

Aber für die Schweiz hätte ein Stadtstaatmodell dramatische Folgen, wie Heinz Hauser, Professor-Emeritus und Mitherausgeber des erwähnten Neunziger-Jahre-Weißbuchs, in seinem Beitrag darlegt. Ein Stadtstaat muss seinen Binnenmarkt total liberalisieren. Ausländische Baufirmen können zu ausländischen Bedingungen in der Schweiz arbeiten, die Bauern müssen ohne Staatssubventionen wirtschaften. Und der Arbeitsmarkt teilt sich. In einen internationalen Sektor mit einem überdurchschnittlich großen Anteil an gut bezahlten, hoch qualifizierten Arbeitskräften – unter ihnen viele Zugewanderte, die man auch außerhalb Europas rekrutieren müsste. Der Rest, darunter auch viele Schweizer, wird abgehängt, trotz guter Aus- und Weiterbildung. Sie würden zu Zudienern der Elite, bei Laune gehalten mit einer Politik der tieferen Lebenshaltungskosten. Das meint, wie in Singapur, gigantische staatliche Wohnbauprogramme – ohne die könnte sich dort kein Normalverdiener mehr eine Wohnung leisten.