Nun ist es ungewöhnlich, sich in dieser Kolumne zweimal hintereinander mit demselben Thema zu beschäftigen: mit dem traurigen Ende der Beziehung von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver. Es rechtfertigt dies die Tatsache, dass schwerwiegende Neuigkeiten den Fall zu einem besonders abgründigen machen. Arnold Schwarzenegger nämlich, was die Trennung beförderte, gestand seiner Frau, vor etwa zehn Jahren mit einer Haushälterin (die 20 Jahre lang zur Familie gehörte) ein Kind gezeugt zu haben, die beiden Frauen sollen gleichzeitig schwanger gewesen sein und fast gleichzeitig niedergekommen sein. Es ist sehr unappetitlich, sich die Beichte auszumalen: "Schatz, ich muss dir etwas gestehen, du musst mir versprechen, dass du jetzt ganz ruhig bleibst, es gibt da so eine Sache, die schon etwas her ist..." – ach, weg mit dieser fürchterlichen Vorstellung!

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Für das Ende von Beziehungen gibt es, grob besehen, zwei Formen: den schleichenden Tod und den Knall. Beim schleichenden Tod klingen mit den Jahren auf unerklärliche Weise die Zärtlichkeiten ab. Es gibt dann alsbald – jeder weiß, was gemeint ist – jene schlimmen Momente, in denen einem die Unerträglichkeit des Zusammenlebens so ganz kalt bewusst wird. Die Weltliteratur kennt derlei. In W.G. Sebalds Roman Austerlitz etwa lesen wir von einem Pfarrershaushalt. Die britischen Eheleute darin, rechtschaffen und bieder, leben auf unerträglichste Weise nebeneinander her. Was genau das Unerträgliche ist, wird nicht so recht gesagt. Nur ein Mal spricht man darüber, dann aber mit einer Vehemenz, die den Leser des Wortwechsels in die allergrößte Traurigkeit stürzt. Die Gattin, schon sterbenskrank, sagt leise (Sebald zitiert sie in ihrer Muttersprache): "What was it that so darkened our world?" Und Elias, ihr Mann, antwortet: "I dont know, dear, I don’t know."

I dont know, dear – es ist fast immer jene schleichende Abkühlung der Liebe, für die es keine Worte gibt, die zur Trennung eines Paares führt. Selten ist es ein Knall, wie er sich im Fall des Ehepaares Schwarzenegger/Shriver ereignete. Beim Knall, anders als beim schleichenden Tod, gibt es durchaus noch Hoffnung. Vom Geständigen weiß man mit einem Mal: Er hütete all die Jahre ein dunkles Geheimnis. Facetten seines Lebens treten zutage, von denen man niemals etwas ahnte.

Der schleichende Tod ereignet sich, weil man den Geliebten zu gut kennt. Der Knall, weil man ihn nicht gut genug kannte. Mancher Knall erneuert die Liebe, der schleichende Tod nie. Weshalb es womöglich, so unglaublich es scheint, eine Fortsetzung geben könnte.