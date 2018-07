Ich bin eine pragmatische Musikhörerin. Weder horte ich zu Hause Unmengen von Schallplatten und CDs, noch bin ich hingebungsvoller Fan bestimmter Bands. Ich brauche keine tollen Booklets, Pappschuber oder Hüllen. Vielleicht lade ich deshalb so gerne Musik im MP3-Format von Online-Stores herunter: Da wird kein Tamtam mehr um das Drumherum gemacht. Es geht nur noch um die Musik, der Tonträger spielt keine Rolle mehr.

Eva Briegel 32, ist Sängerin der Deutschpop-Band Juli. Mit der Single Perfekte Welle gelang ihr 2004 der Durchbruch.

Musik höre ich oft, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, im Bus, in der Bahn – über mein Smartphone. Die Tracks passe ich meiner Umgebung an und meinem gegenwärtigen Lebensgefühl. Ich stelle mir eine Playlist zusammen, die dann mein persönliches Mixtape ist, mit dem ich durch den Tag gehe. Manchmal höre ich unterwegs auch Sachen, die ich zu Hause nicht laufen lassen könnte, weil sie meine einjährige Tochter verschrecken würden. Radiohead ist so eine Band. Deren Musik ist für Kinder einfach zu dunkel, zu depressiv.

Natürlich neigen viele Menschen im MP3-Zeitalter dazu, nur noch einzelne Stücke zu hören, das Albumformat löst sich auf. Ich habe beobachtet, dass sich das Publikum in zwei Lager spaltet: Es gibt die ernsthaften, etwas spaßfeindlichen Hörer, die das bedauern, und diejenigen, die auf Hits aus sind, sich einzelne Tracks herunterladen und davon ganz begeistert sind.

Ich selbst bin kein Single-Typ, ich kaufe genauso oft Alben. Außerdem besorge ich mir häufig Albumtracks. Meistens mag ich nämlich die ausgekoppelten Singles am wenigsten. Ich finde, es ist Aufgabe der Medien, dem Publikum Alben wieder näherzubringen. Im Radio zum Beispiel sollten nicht immer nur die Singles gespielt werden.

Ein weiteres Argument für MP3s ist die Tatsache, dass man sie in jeder erdenklichen Situation aus dem Netz herunterladen kann. Vor Kurzem wollte ich unbedingt das Regentropfen-Präludium hören, ein Klavierstück von Frédéric Chopin. Ich hatte es am Vorabend als Hintergrundmusik in der amerikanischen TV-Serie In Treatment entdeckt, die Melodie ging mir danach nicht mehr aus dem Kopf. Es ist doch irre, dass man sofort im Besitz so eines Stücks sein kann.

Für Musiker hat die Download-Euphorie natürlich den Nachteil, dass viele Hörer ihre Songs illegal herunterladen und so die Einnahmen für Künstler und Plattenfirmen dahinschmelzen. Weil so viele Musiker heute unter finanziellem Druck stehen, sind sie bodenständiger, was ja eigentlich ganz gut ist.

Aber viele komponieren deswegen auch angepasster und sind trendgläubiger, dadurch klingt heute vieles so austauschbar. Und es gibt keine echten Superstars mehr, keine Musiker, die endlos reich und dekadent sind und sich alles herausnehmen können. Es gibt keinen Axl Rose mehr, der Hotelzimmer zertrümmert. Da welken die Rockstar-Träume vieler Teenager dahin.

Aufgezeichnet von Philipp Wurm