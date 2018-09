DIE ZEIT: Im Kampf von Militär und Polizei gegen die Drogenkartelle sind in Mexiko in den vergangenen vier Jahren bereits 40.000 Menschen getötet worden. Der Krieg tobt vor allem in den Grenzprovinzen. Wie bekommen Sie in Mexiko-Stadt die Atmosphäre der Gewalt zu spüren?

Guillermo Arriaga: Achtmal im Jahr fahre ich zur Jagd ins Grenzgebiet zu den USA. Erst gestern bin ich vom letzten Ausflug zurückgekommen. Ich muss sagen: Man hat Angst dort oben. Wir sind diesmal von lokalen Polizisten gestoppt worden, die direkt den Drogenhändlern Rapport geben. Glücklicherweise habe ich keine Waffen dabei.

ZEIT: Sie gehen ohne Waffen auf die Jagd?

Arriaga: Ich jage mit Pfeil und Bogen. Aus freien Stücken. Aber es ist von Vorteil. Ich habe Freunde unter den Bauern der Gegend. Einige kann ich inzwischen nicht mehr besuchen, weil das Kartell Los Zetas in der Nähe Stützpunkte unterhält und die Schotterpisten kontrolliert. Ein Freund, der uns seine Ranch geliehen hatte, wurde gefoltert und enthauptet – der hatte keinerlei Beziehung zum narco, dem Drogenhandel . Der Onkel eines anderen Freundes wurde ebenfalls vor Kurzem hingerichtet.

ZEIT: Welche Vorsichtsregeln befolgen Sie?

Arriaga: In manchen Gegenden fahre ich nur tagsüber. Nachts gehören die Straßen dem narco . Aber ich versuche noch etwas: mich nicht von der Angst unterkriegen zu lassen. Wenn du aufhörst, dein Leben zu leben, hast du schon verloren.

ZEIT: Wie erklären Sie sich das bestialische Ausmaß der Gewalt ?

Arriaga: Auf Twitter habe ich einmal gepostet, der narco führe eine raffinierte Form des Klassenkampfes. Aber das ist nur ein Aspekt. Manchmal steht man vor einer komplexen gesellschaftlichen Situation und kann nicht wirklich erklären, wie es dahin kommen konnte. Deutschland ist doch ein Land, das schon lange vor dieser Frage steht: Wie konnte sich ausgerechnet das Volk der Aufklärung und der Hochkultur in ein Volk von Schlächtern verwandeln, das innerhalb weniger Jahre Millionen von Menschen grausam umgebracht hat? Die Kultur hat damals offenbar nicht als Deich funktioniert. Welche Konstellation hat dieses Grauen provoziert? Auch in Mexiko sollte man den narco nicht isoliert betrachten, sondern alle Faktoren anschauen, die für seine Wucherung verantwortlich sind.

ZEIT: Glauben Sie wirklich, dass der Ausdruck »Klassenkampf« dabei hilft, klarer zu sehen?

Arriaga: Es gibt keine bewusste klassenkämpferische Bewegung. Aber es gibt eine Menge Leute voller Klassenhass, voller Wut. Wenn diese Leute, die zu anderen Zeiten vielleicht als Kleinstadt-Gangster einmal zwei, drei Menschen umgebracht hätten, nun im Drogengeschäft zu Geld kommen und plötzlich ein paar Millionen Dollar in der Hand haben, von schweren Waffen ganz abgesehen, liegt da schon etwas von Rache in der Luft: Jahrelang haben die mich ignoriert und in der Gosse leben lassen – jetzt sollen sie mal sehen!

ZEIT: Aber ist nicht der Kampf der Kartelle brutaler als der Kampf der Klassen?

Arriaga: Manchmal ist das schwer zu sagen. Es gibt in Mexiko krasse soziale Gegensätze, es gibt krasse politische Versäumnisse. Womöglich führt gerade die Straffreiheit vieler Verbrechen zu einer enormen Ausweitung der Gewalt. Sie sorgt jedenfalls dafür, dass eine Menge sogenannte copycats von der Angst profitiert, die der narco geschürt hat. Heute braucht man nur zu sagen, man gehöre zu den Zetas, schon läuft die Erpressung. Und am Ende stellt sich heraus, dass gerade mal zehn Prozent der angeblichen Zetas tatsächlich der Bande angehören. In einer Stadt traf neulich der lokale Polizeichef die Zeta-Bosse, um über deren Erpressungen zu verhandeln – nur um festzustellen, dass die Zetas damit gar nichts zu tun hatten. Wenn das Trittbrettfahren kinderleicht wird, weil der Staat und die Justiz sich dem Verbrechen nicht konsequent entgegenstellen, dann fällt auch das Morden immer leichter. Die Toten werden namenlos, die Opfer verlieren ihre Identität, Gewalt wird irgendwann komplett alltäglich.