Schon die erste Frage hat Faustische Dimension. "Wann waren Sie zuletzt im Gottesdienst?" Doch gefragt, wie er’s mit der Religion hält, wird nicht der weltsüchtige Dr. Faust vom willigen Gretchen. Beichten müssen zwei gestandene CDU-Politiker. Die Szene hat sich vor zehn Jahren abgespielt: Im Zwickauer Ballhaus Neue Welt werben Steffen Flath (damals Minister) und Georg Milbradt (damals entlassener Minister) bei der Parteibasis um Stimmen für die Wahl zum CDU-Landeschef. Die beiden Katholiken hangeln sich in ihren Statements entlang an den Themen Ordnungs-, Finanz- und Wirtschaftspolitik. Doch als die Mitglieder fragen dürfen, geht es sofort um Religion.

Das mag erstaunen in einem Land, in dem nur jeder Vierte kirchlich gebunden ist. Doch ist es kein Zufall. Seit der Gründung des Freistaates nach der Wende spielen Christen eine herausragende Rolle in Politik und Verwaltung. Bereits im ersten Kabinett Kurt Biedenkopfs saßen mit Hans Joachim Meyer und Hans Geisler prominente Christen. Meyer wurde später Chef des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Der Protestant Geisler setzte sich bereits in den achtziger Jahren in der DDR für die Ökumene ein.

"Die Kirchen waren mehr als nur das Dach für die friedliche Revolution. In ihnen saßen die Akteure", sagt Frank Richter. Für den einstigen katholischen Seelsorger, nun Chef der Landeszentrale für politische Bildung, ist es daher wenig verwunderlich, dass Christen auch heute Akteure in der Politik sind. Ministerpräsident Stanislaw Tillich, CDU-Fraktionschef Flath (der übrigens wie Milbradt am Sonntag vor der Zwickauer CDU-Konferenz die Messe besucht hatte) und SPD-Fraktionschef Martin Dulig – sie alle sind Christen, nicht nur per Taufschein. Eine Frage drängt sich auf. Droht eine Entfremdung zwischen Regierenden und Regierten?

Es gibt Anzeichen dafür. Strittig ist jedenfalls, wie stark das Christentum den öffentlichen Raum prägt. Unlängst entbrannte eine eigenartige Debatte darüber, ob der Evangelische Kirchentag in Dresden für Veranstaltungen Räume des Landtages nutzen darf? (Ja, aber nicht so viele.) Dresdner Stadträte zeigen sich zumindest irritiert darüber, dass sie während der gerade beginnenden Rathaussanierung für Plenarsitzungen in die Dreikönigskirche pilgern müssen.

Neben der Linken greift vor allem die FDP antiklerikale, zumindest atheistische Stimmungen in der Bevölkerung auf. Sie fragt penibel nach staatlichen Zuschüssen für den Kirchentag und stellt die Förderung kirchlicher Schulen infrage. Auch das Engagement der Christen gegen die Sonntagsöffnung von Geschäften verärgert die Liberalen. Landeschef Holger Zastrow monierte unlängst in einem Interview, dass die evangelische Landeskirche "das kleine Thema Ladenöffnung zum Klassenkampfthema erhoben" habe. Die Kirchen also als kämpferische Avantgarde – unterstützt von einem elitären Kreis vorwiegend katholischer Christen in der Politik?

Nicht ganz. Doch noch gilt: Wer im Freistaat an die Macht will, für den ist das Christsein nicht hinderlich. Niemand nimmt das Wort Seilschaften in den Mund. Vor allem aber die in der DDR besonders geplagten Diaspora-Katholiken halten zusammen. Der langjährige Regierungssprecher Michael Sagurna, selbst Mitglied der Kirche, begründet die starke Stellung der Katholiken so: "Sie haben ein Bewusstsein dafür, dass sie etwas zugunsten der Allgemeinheit gestalten können."

Ähnlich wie in Thüringen trafen in Sachsen wendebewegte Christen auf Glaubensbrüder aus dem Westen. Etliche Beamte im Freistaat stammen aus den Partnerländern im Südwesten. Diese Strukturen sind bis heute prägend. Wer sonntags die Dresdner Hofkirche besucht, hört Gebete in tiefstem Sächsisch, Bayerisch und Schwäbisch.

Noch immer kursiert die Anekdote, dass der erste Regierungschef nach der Wende, Kurt Biedenkopf, angesichts der Katholiken-Dominanz auch händeringend fachlich versierte Protestanten suchte. Der nächste Ministerpräsident dürfte dieses Luxusproblem nicht haben. Irgendwann könnten auch in der sächsischen CDU Atheisten in den Führungspositionen dominieren. Die Bewerber für die Parteispitze müssen sich dann nicht mehr fragen lassen, wann sie zuletzt im Gottesdienst waren.