Es gilt, gleich mehrere Fragen zu klären. Erstens: Können Insekten überhaupt betrunken werden? Die Antwort ist ein eindeutiges Ja: Auch das Nervensystem der Krabbeltiere kann durch Alkohol buchstäblich aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Die Insekten laufen dann im Zickzack, manchmal sogar rückwärts.

Zweitens: Ist der Alkohol im Blut eines Menschen nicht viel zu verdünnt? Ein Promille im Blut bedeutet ja 0,1 Prozent Alkohol – weniger, als in den meisten Fruchtsäften enthalten ist. Davon würde kein Vampir betrunken.

Bei Insekten liegt die Sache aber anders: Sie können erheblich mehr trinken als wir, gemessen an ihrem Körpergewicht. Wenn die Mücke richtig saugt, dann verdoppelt sich die Flüssigkeitsmenge in ihrem Körper. Trinkt sie Blut mit einem Promille, dann hat sie selbst danach etwa 0,5 Promille. (Ein Mensch sollte sich mit so viel nicht mehr ans Steuer setzen.)

Am schwierigsten zu beantworten ist die dritte Frage: Ist die Alkoholtoleranz einer Mücke mit unserer zu vergleichen? Das einzige mir bekannte Experiment dazu wurde in der ARD-Fernsehsendung Kopfball durchgeführt: Mücken, die einen mit einem Promille alkoholisierten Menschen stachen, zeigten hinterher kein auffälliges Verhalten. Dann ließen die Fernsehleute Mücken eine Alkohollösung mit fünf Promille trinken – und die Insekten zeigten deutliche Ausfallerscheinungen.

Das Fazit also: Eine Mücke hat nach dem Stich ungefähr die halbe Blutalkoholkonzentration wie ihr Opfer, und sie verträgt den Alkohol ungefähr genauso gut oder schlecht wie ein Mensch.

