Lauren Kalogridis lächelt den Kellner unsicher an, dann sagt sie langsam und überdeutlich: "Ein Orangensaft, bitte." Es ist Mittagessenszeit, neben der 20-jährigen Lauren sitzen sechs ihrer Mitstudenten, wie sie alle aus den USA. Nach dem Essen werden sie die paar Meter aus dem Restaurant zurück zu ihren Unterrichtsräumen gehen. Dort werden sie in kleinen Kursen Deutsch lernen oder Soziologische Theorie – auf Englisch. Dann werden sie mit der U-Bahn zu ihrem Wohnheim fahren, wo sie alle leben, deutsche Studenten gibt es dort nicht. Lauren ist jetzt seit zwei Wochen als Gaststudentin in Berlin. Doch bisher geht ihr Kontakt zu diesem Land kaum über das Bestellen ihres Essens hinaus.

Lauren Kalogridis studiert an der NYU Berlin , einer Art Außenstelle der privaten New York University. Die neuen Räume liegen auf drei Etagen in der schicken Kulturbrauerei im Bezirk Prenzlauer Berg, zwischen Kinos, Museen und Start-ups. Viel Glas gibt es hier, reihenweise neue Macs, an den Wänden hängen die Kurspläne, durchnummeriert nach dem System der Heimat-Uni. "Comparative Modern Society" steht da, "Sociological Theory" oder auch "Marx, Nietzsche, Freud". Die Seminare entsprechen dem Lehrplan der NYU, werden in New York abgenickt.

In einem Raum ist ein neues Videosystem installiert, mit dem Klassenräume und Dozenten von den anderen NYU-Campus auf der ganzen Welt zugeschaltet werden können: New York, Shanghai, Dubai. Die weltweite Uni-Gemeinschaft ist hier näher als die Berliner Realität direkt vor der Tür. NYU Berlin ist ein sogenanntes Inselprogramm, ein Flecken US-Uni-Realität mitten in Deutschland.

Je nach Definition gibt es eine Handvoll bis über ein Dutzend solcher Programme für US-Studenten in Deutschland – in Heidelberg, Tübingen, Lüneburg, Berlin. Was allen gemeinsam ist: Sie betreuen ihre Teilnehmer viel intensiver, als es deutsche Studenten von ihren Auslandsaufenthalten gewohnt sind. Während Erasmus-Reisende nur den Uni-Platz gestellt bekommen und ansonsten ziemlich auf sich allein gestellt sind, werden die US-Gäste rund um die Uhr umsorgt.

In ihren Programmen geht es nicht um Selbstfindung, sondern um ergiebiges Studieren. Vor Ort kümmert sich meist ein Team von Betreuern um die Gaststudenten. Es gibt eigene Sprachkurse, organisierte Ausflüge, in vielen Fällen separate Seminare. Die Dozenten sind ausgewanderte Amerikaner, Profs von deutschen Partner-Unis, sogar eingeflogene Mitarbeiter der heimischen Hochschulen.

Das Wasser, in das diese US-Studenten mit ihrem Auslandsaufenthalt springen, ist nicht kalt, sondern schlimmstenfalls lauwarm. Das liegt nicht an vermeintlichem Desinteresse an den Gastländern, sondern hat andere Gründe: Zum einen sind die Studenten jünger, oft erst 19 oder 20 Jahre, und haben weniger Auslandserfahrungen als die Europäer. "Manche sind das erste Mal von zu Hause weg", sagt Gabriella Etmektsoglou, Direktorin der NYU Berlin. Vor allem aber sind die Auslandsprogramme der US-Unis anders, weil das Bildungssystem anders ist. Die Highschool ist ein behüteter Ort, die Uni ebenso. Die Lehre ist verschult, ein Großteil des Lebens spielt sich auf dem Campus ab. Für alles gibt es Ansprechpartner, der akademische Erfolg steht im Mittelpunkt. Kein Wunder, zahlen die Amerikaner doch Studiengebühren , die ein Bummelstudium schon finanziell fast unmöglich machen. 20.000 Dollar sind es an der NYU.