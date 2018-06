Er hat es gleich gesagt: Dieser Film sei eine Zumutung, ausgespuckt von einer chronisch gekränkten, depressiven, impotenten Männerseele. Und natürlich war auch dieses Geständnis ein PR-Trick in eigener Sache. Aber wen schert’s? Schließlich ist Lars von Triers Antichrist (Kinowelt) eine einzige grandiose Manipulation. Seine Versuchsanordnung – eine Frau, ein Mann, ein Wald – überführt die wahnhafte Angst vor dem dunklen Kontinent des Weiblichen in die Welt eines Horrormärchens. Da ist die Urszene, die das Paar kopulierend unter der Dusche zeigt, während sein Kind aus dem Fenster stürzt.

Da ist die Anmaßung des Mannes, seine eigene Frau zu therapieren – bis hin zur Konfrontationstherapie in der Natur, die in einem bestialischen Geschlechterkampf gipfelt. Mann, Frau, Wald. In der Psychotherapie nennt man so eine innere Spielstätte katathymes Bildempfinden. Der Klient wird in eine imaginierte Waldkulisse entlassen, um in seiner Beziehung zur Umgebung die eigenen Schattenbereiche auszuloten. Trier, der durchtriebenen Kulissenschieber, hat die Traummaschine Kino selbst auf die Coach gelegt.