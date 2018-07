Die Energiewende hat zwei Seiten: Auf der einen den Atomausstieg , mit dem Angela Merkel nach Fukushima der atomkritischen Bevölkerungsmehrheit notgedrungen entgegen gekommen ist. Auf der anderen Seite muss jetzt auch der Einstieg in mehr Effizienz und in die erneuerbaren Energien beschleunigt werden – und da sieht es schon weniger demokratisch aus. Während die Regierung beim Ausstieg zu Recht Tempo machte, ist der taktische Zeitdruck bei der Gestaltung der Energie-Zukunft nicht zu rechtfertigen. Er ist eine arrogante Missachtung der Volksvertreter. Denn sie können Deutschlands Vorreiterprojekt kaum seriös prüfen.

Mindestens acht Gesetze müssen nach der Regie der Kanzlerin im wilden Ritt geändert oder neu gefasst werden, vom Baugesetzbuch über das Energiewirtschaftsgesetz bis zu den Förderbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung. Am 6. Juni will das Kabinett sein Paket vorlegen, zwei Tage danach sind im Bundestag Anhörungen geplant, am dritten die erste Lesung, bis zur Abstimmung Ende Juni haben die Volksvertreter knapp drei Wochen Zeit. Verbände konnten die Entwürfe kaum durchrechnen, Ministerialbeamten und Fachleuten in den Ausschüssen des Bundestags schwirrt der Kopf. Nach Fukushima war viel von Bürgerbeteiligung die Rede, auch die Ethik-Kommission fordert für die Energiewende mehr Partizipation. Doch während dieses Beratergremium für sein Gutachten immerhin drei Monate Zeit hatte, wird ausgerechnet das Parlament regelrecht überrannt.

Details des Atomausstiegs Laufzeit Die meisten Meiler sollen bis 2021 vom Netz, drei AKW sollen bei Bedarf bis 2022 Strom produzieren. Sie sind eine Art Sicherheitspuffer, falls es mit der Energiewende nicht schnell genug vorangeht. Die sieben ältesten Meiler und das AKW Krümmel werden stillgelegt. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist nach Angaben der Koalition unumkehrbar. Es soll keine Revisionsklausel geben. Standby Zwar sollen acht AKW stillgelegt werden, aber ein Kraftwerk soll bis 2013 als stille Reserve im Standby-Modus vorgehalten werden. Zeichnen sich Engpässe ab, könnte der Meiler wieder Strom produzieren. Die Kosten für eine stille Reserve könnten bis zu 50 Millionen Euro pro Jahr betragen. Im Gespräch sind Philippsburg I oder Biblis B. Entscheiden soll die Netzagentur. An trüben, kalten Wintertagen gibt es kaum Solarstrom. Da die EU-Nachbarn ihren Strom selbst brauchen, fehlen Importe, um Engpässe abzufedern. Laut Bundesnetzagentur könnten im Süden Deutschlands bis zu 1.000 Megawatt fehlen, das entspricht in etwa der Leistung eines AKW. Reststrom Jeder Meiler bekommt eine bestimmte Menge Strom zugebilligt, die er noch produzieren darf. Zugleich wird die Betriebszeit auf 32 Jahre begrenzt. Bis dahin muss der zugestandene Strom produziert sein. Von dem Meiler Krümmel und dem früher schon vom Netz gegangenen AKW Mülheim-Kärlich dürfen Reststrommengen auf andere Anlagen übertragen werden. Das führt dazu, dass fast alle verbliebenen AKW bis etwa 2020 laufen und es dann bis 2021/2022 zu einer Ballung von Abschaltungen kommen dürfte. Sind nicht alle zugewiesenen Mengen bis zum Abschaltdatum genutzt, verfallen sie. Dagegen kann möglicherweise geklagt werden. Endlager Das mögliche Endlager in Gorleben soll weiter erkundet werden. Darüber hinaus vereinbarte die Koalition, dass allgemeine geologische Eignungskriterien festgelegt und "mögliche alternative Entsorgungsoptionen" geprüft werden. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) plädiert zudem für einen Neustart, alle geologischen Aspekte sollen noch einmal überprüft werden. Vor allem im Norden und in Süddeutschland gibt es mögliche Salz-, Ton- und Granitformationen. Gebäude Das auslaufende Programm für Gebäudesanierungen wird wieder belebt und ausgebaut: Ab 2012 sollen jährlich 1,5 Milliarden Euro aufgebracht werden, um die Zinsen für Kredite der staatlichen KfW-Bank zu senken. Zusätzlich sollen Dämmung und Modernisierung der Gebäude steuerlich besser abgeschrieben werden können. Dies kostet den Staat wohl im ersten Jahr weitere 150 Millionen Euro, Tendenz stark steigend.

Übereilt soll der Bundestag auch das hoch komplexe Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg bringen. Dabei entscheiden gerade dessen Bestimmungen darüber, wie sich die Strukturen der künftigen Energieversorgung entwickeln werden. Sollen, wie sich abzeichnet, Offshorewindkraftanlagen höher als solche an Land gefördert und der Ausbau der Photovoltaik ein weiteres Mal gedeckelt werden, wie es die großen Konzerne gerne hätten? Welche Folgen hat das für einen möglichst sparsamen Ausbau der Stromnetze; befördert es das Wachstum der erneuerbaren Energieträger, oder zögert es ihre Entfaltung eher hinaus, weil es auf hoher See noch viele technische Probleme zu lösen gibt, während eine Anlage auf den Höhen des Schwarzwalds rasch aufgebaut ist? Oder: Wie viel Einfluss gewinnen Bürger und Kommunen auf die Energieversorgung? Wird die Chance genutzt, Machtkartelle und Versorgungsmonopole durch dezentrale Versorgungsunternehmen zu ersetzen? Diese elementaren Fragen sind gerade in den Regierungsfraktionen kaum durchdrungen und zwischen, ja selbst in den Parteien noch hoch umstritten.

Mehr Tempo beim Ausbau der Alternativen ? Ja – aber eine hektische Gesetzgebung schafft keine stabilen Entscheidungen. Hartz IV, der ungeliebte E10-Treibstoff , der Streit um Biodiesel und viele andere Fälle haben gezeigt, wie mühsam es ist, eilig konstruierte Regeln zu revidieren. Dabei könnten nicht nur Investitionsentscheidungen verzögert werden, ganze Branchen drohen Schaden zu nehmen – und mit ihnen die Glaubwürdigkeit der Politik. Und: Diese Eile tut nicht not. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz soll am 1. Januar 2012 in Kraft treten. Die Zeit bis zum Herbst könnte man sich für mehr Gründlichkeit schon nehmen.

Zwar wollen auch einige Oppositionsabgeordneten die Sache rasch abschließen, weil sie der Atomlobby misstrauen. Doch vor allem die Kanzlerin will das Energiethema möglichst mit der Sommerpause loswerden, schon aus Sorge, dass ihr mit dem Abflauen des Fukushima-Schocks die eigenen Leute wieder abspringen könnten. Noch mehr Angst muss sie aber davor haben, dass ihre schnelle Wende scheitert – und die Bürger sie bei der nächsten Wahl dafür abstrafen, Innovationschancen verspielt zu haben. So paradox es klingt: Der Einstieg in die Erneuerbaren braucht mehr Zeit, damit er beschleunigt wird.