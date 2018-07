Es gibt Männer, die würden ihre Partnerinnen eher austauschen, anstatt (wie Frauen es mit Männern tun) jahrelang an ihnen zu arbeiten. Eine löbliche Ausnahme bildet hier Lothar Matthäus. Seine Frühlingsfreundin Ariadne erzählte, dass er ihr, um ihre Liebe zu retten, eine Nasenoperation bezahlen wollte. Sogar gedrängt habe er sie. Für den 27. Mai sei bereits das Wort "Operation" in ihrem gemeinsamen Kalender eingetragen gewesen. Lothar Matthäus bestritt dies nicht, bestand aber darauf, dass er sie nicht "gedrängt" habe.

Rätselfrage: In welchen Worten versuchte Lothar Matthäus seiner Freundin den angedachten Eingriff beizubringen?

A. "Du bist eine tolle Frau, aber die Nase ist einfach deine Achillesferse."

B. "Ich gewöhne mich nun mal nicht gerne alle sechs Wochen an ein neues Gesicht."

C. "Ich habe ihr gesagt: Bevor du den Kopf in den Sand steckst..."

D. "Ein Lothar Matthäus ist nicht mit einer Frau zusammen, die eine größere Nase hat als die Frau von Jürgen Klinsmann."

E. "Ein Lothar Matthäus ist nicht mit einer Frau zusammen, die nicht aussieht wie eine Pornodarstellerin."

F. "Ein Trainer muss wissen, ob jemand bereit ist, an seine Grenzen zu gehen."

G. "Ich mache das nicht für mich, sondern für dich."

H. "Du bist eine tolle Frau. Aber in Deutschland wirst du einfach nicht geschätzt mit so einer Nase."

I. "Ich bin ein Kämpfertyp. Ich gebe doch die Frau, die ich liebe, nicht einfach auf wegen einer großen Nase."

J. "Jetzt wein doch nicht, Schatz. Ich wünschte, es wäre so einfach, mein Englisch zu verbessern."

K. "Ich bin schon darauf angesprochen worden, dass du eine große Nase hast. Wenn du was verändern willst, unterstütze ich dich."

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Hinweis an unsere lieben Rätselfreunde: Lothar Matthäus wählte eine rhetorische Figur, die dermaßen listig ist, dass man beinahe denken könnte, dass er sie sich von den Frauen in seinem Leben abgeschaut haben muss. Ariadne, eine 24-jährige Psychologiestudentin, die nun mit reichem Anschauungsmaterial an ihre Alma Mater zurückkehren kann, verließ ihn trotzdem.

Noch ein Hinweis: Lieber Lothar Matthäus, Sie sind ein Supertyp. Aber von außen betrachtet, hat es in der letzten Zeit manchmal den Anschein, dass Sie nicht immer den richtigen Ton im Umgang mit Frauen treffen. Wir sind schon darauf angesprochen worden. Wenn Sie etwas verändern wollen, unterstützen wir von der Gesellschaftskritik Sie gerne!