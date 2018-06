Die eine Nachricht über die Zukunft des Internets stand am Montagmorgen auf der Titelseite des Handelsblatts . "Internetfirmen wollen den Geldverkehr beherrschen", war da zu lesen. Es ging vor allem um Google und die Telekom und Facebook und PayPal, die den Zahlungsverkehr an sich reißen wollen, und zwar im Internet wie auch draußen in der richtigen Welt. Im Idealfall soll der Einkäufer der Zukunft vor einer Kasse stehen, einen Knopf auf seinem internetverbundenen Smartphone drücken , und die Kasse klingelt. In Ansätzen gibt es all das schon, aber es soll nun ganz groß werden.

Die zweite Nachricht über die Zukunft des Internets stand übers Wochenende in sämtlichen Zeitungen. Der amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin meldet den "groß angelegten und hartnäckigen" Angriff einer Gruppe von Hackern . Angeblich hat man ihn abwehren können – anders als vor zwei Jahren, als der Bauplan für einen ganzen Kampfjet wegkam.

Die Taktzahl solcher Angriffe nimmt rasant zu: Die Opferliste liest sich wie ein Who’s who des internationalen Großkommerzes: Sony , Siemens, Hilton, Citibank und viele andere mehr. Computernetzwerke werden stillgelegt, Chefs, Mitarbeiter und Kunden ausspioniert, Finanzdaten und Baupläne gestohlen, Konten leer geräumt.

Die beiden Nachrichten muss man bloß zusammenbringen, um konstatieren zu können: Wahnsinn!

Das Internet ist zwar eine der größten Errungenschaften der Menschheit, aber an der zuverlässigen Abwicklung des Zahlungsverkehrs in solch großem Stil wird es scheitern. Schon in das schlichte und vergleichsweise geschlossene System, das wir bisher fürs Bezahlen nutzen – Bankkarten und Kreditkarten und Überweisungen –, schleichen sich immer wieder Hacker und Betrüger ein .

Aber was, wenn das Bezahlen künftig über eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte geschehen soll, drahtlos verbunden mit dem Internet mit seinen Abermillionen zusammengeschalteten Rechnern, Spielekonsolen und Smartphones? Mit diesem chaotischen Datennetz, in dem Computerviren grassieren, Hobby-Hacker sich die Zeit vertreiben und organisierte Banden nach Profiten stöbern? Wo zunehmend technikferne Menschen die große Mehrheit der Benutzer stellen?

Da ist der regelmäßige Zugriff auf fremde Konten nicht mehr zu unterbinden. Je mehr Berührungspunkte man zwischen x-beliebigen Geldkonten und dem Netz schafft, desto schlimmer wird es. Sogenannte Sicherheitsprogramme bieten gegen entschlossene Eindringlinge keinen echten Schutz. Wenn das massenhafte Bezahlen per Handy und Computer Wirklichkeit werden soll, aber keine Zeitbombe, muss man die Sache ganz grundsätzlich neu überlegen: Vielleicht brauchen wir für die neue Ära des vernetzten Kommerzes auch ein neues, geschlossenes, vom Internet getrenntes Netz.