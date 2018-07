Inhalt Seite 1 — Die pathetischen Zeiten sind vorbei Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten. Das Oppositionsgedenken ruft. Jüngst war es abermals so weit. In der Berliner Elisabethkirche versammelten sich verdiente Kämpen der ostdeutschen Kirchengeschichte. Viele hatten jenes Alter, in dem man einander "Weggefährte" nennt. Der Anlass? Ein Abschied. Hans-Jürgen Röder, der Chef des Evangelischen Pressedienstes Ost, ging in Pension, nach 32 Jahren als deutsch-deutscher Grenzgänger, Samisdat-Schmuggler, Chronist und Parlamentär zweier protestantischer Welten, die auch nach der Kirchenfusion von 1991 nicht verschmolzen.

"Freiheit, die wir mein(t)en" hieß das Symposium zu Röders Ehren. Das Motto roch nach Dissidenz und Memoiren – die ich teile. Vor 30 Jahren war St. Elisabeth mein Arbeitsort und ich Vikar der Evangelischen Studentengemeinde von Ost-Berlin. Sie residierte im Pfarrhaus-Souterrain. Die Kirche, ein klassizistischer Schinkel-Bau, verkam seit 1945 als Ruine. St. Elisabeths ideelles Schutzdach – das materielle fehlte kriegsbedingt – deckte auch einen großen Friedenskreis. Der war nicht fromm und hielt sich von der Studentengemeinde fern. Nur an deren Wahlen wünschte er teilzunehmen, um in der Gemeindeleitung eigene Leute zu installieren. Mein erster Reflex: Das geht doch nicht. Defensiv reagierten viele Pastoren in der DDR auf oppositionellen Zulauf; viele andere öffneten den unruhigen Geistern die Kirchentür. Der Konflikt zwischen Amtskirche und wildwüchsigen Gruppen währte bis zum Untergang der DDR, und länger. Ruhmesfragen sind zu klären: Wem gehört die Protestantische Revolution?

Christoph Dieckmann wurde 1956 in Rathenow als Sohn eines Pfarrers geboren. Er studierte Theologie in Leipzig und Berlin. 1991 kam er zur ZEIT.

In den achtziger Jahren faulte und gärte der SED-Staat. Die öffentliche Moral wurde zynisch, zugleich wuchsen in der Gesellschaft Zellen der Eigeninitiative. Demokratie und Ökologie, die Hochrüstung in Ost und West, das Menetekel Tschernobyl – Debatten, die der Staat unterband, drängten in die Kirchen. 1987 sollte Ost-Berlin einen Evangelischen Kirchentag erleben, den ersten seit 36 Jahren. Seit je gilt der Kirchentag als protestantische Zeitansage. 1951 hatte der Slogan noch einheitsdeutsch gelautet: "...wir sind doch Brüder". Jetzt verhieß Gott der DDR-Hauptstadt: "...und ich will bei euch wohnen".

Der SED-Macht missbehagte beides. Ein Christenfestival inmitten der staatlichen Jubelkampagne "750 Jahre Berlin" war ein Politikum erster Güte. Ich arbeitete 1987 als Pressebeauftragter des Kirchentags, umgeben von politischen Tretminen. Die erste ging hoch, als bei der evangelischen Synode Flugblätter von der Empore rieselten. Darauf versprach eine "Kirche von unten" namens diverser Friedens, Öko-, Frauen-und-so-weiter-Gruppen zum Kirchentag saftige Aktionen. Man las: "Von oben nach unten wächst gar nichts." Und: "Glaubt nicht mehr diesem Pfaffenbrei, setzt lieber bisschen Power frei!"

Alarm, bei Kirche und Staat! Was fürchtete die Kirche? Missbrauch und Infiltration durch glaubensferne Milieus: Ausreiser, Desperados, Punks. Mit der Inanspruchnahme für sämtliche Missstände der DDR sah man "unsere Gemeinden" überfordert. Bündig formulierte der thüringische Bischof Werner Leich: Die Kirche ist für alle da, aber nicht für alles. – Und was fürchtete der Staat? Grundsätzlich alles, besonders die Zusammenrottung Zehntausender Christen im grenznahen Raum.

Der Kirchentag kam . Das Christenvolk strömte nach Berlin, um über "Kirche und Gesellschaft", "Juden und Christen", "Theologie der Befreiung" zu diskutieren. Visionäre wie Heino Falcke und Joachim Garstecki sprachen, die West-Stars Erhard Eppler und Horst-Eberhard Richter überfüllten die Gotteshäuser. Die "Kirche von unten" tagte anarchisch, aber häuslich. Auch die "offene Jugendarbeit" blieb in geschlossenen Räumen, bis zum großen Open-Air-Finale. Das hatten staatliche Auflagen aus der City in den Wald verfrachtet, ins Köpenicker Stadion Alte Försterei.

Kirchentags-Schlussgottesdienste sind Riesenpotpourris aus Volksgebet und Predigt, Jericho-Posaunen und schmusigem Massengesang. Katja Ebstein schnulzte Kleines Senfkorn Hoffnung, man spendete für Sambia und zeigte kühne Transparente: "Glasnost in Staat & Kirche!", "Ziviler Ersatzdienst!", "Kein Geld für Protz!". Die Slogans waren unübersehbar – in ARD und ZDF. Das Ost-Fernsehen sendete gleichfalls, im wachsamen Geiste gedeihlichen Miteinanders von Kirche und sozialistischem Friedensstaat. Kein Transparent rückte ins Bild. Diese oppositionsbereinigte Übertragung war eine medienhygienische Glanztat der DDR-Schnittmeister.