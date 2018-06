"In der modernen Industriegesellschaft sind nur geringe Anstrengungen notwendig, um die physischen Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist ausreichend, in einer Ausbildung einige technische Fähigkeiten zu erwerben, pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen und mit geringem Aufwand seinen Arbeitsplatz zu erhalten. Die einzige Anforderung besteht in einem bescheidenen Maß an Intelligenz, vor allem aber in UNTERORDNUNG."

Diese Sätze stammen aus der Feder eines Mannes, der sich nicht unterordnete. Wir zitieren aus dem berühmten Manifest Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft des Mörders, Harvard-Absolventen, Mathematikprofessors, Bombenbriefbauers, Weltverbesserers und Einsiedlers Theodore "Ted" Kaczynski . Man kennt ihn unter dem Namen Unabomber – ein Begriff, der sich daraus ableitet, dass Kaczynski, den wir im Folgenden K. nennen wollen, vor allem in zwei Bereichen Terror verbreitete: an Universitäten und in Fluggesellschaften, un iversities and a irlines.

K. tötete drei Menschen und verletzte 23, insgesamt soll er in den Jahren 1978 bis 1995 16 Briefbomben verschickt haben, und die Suche nach ihm war die aufwendigste und teuerste Polizeiaktion, welche die Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert unternommen haben. K. ist, wie sollte es anders sein, vom Popstarruhm des wahnsinnigen Visionärs umfangen, Rockbands haben Songs für ihn geschrieben, Essayisten haben ihn gedeutet, Komiker haben sich auf ihn berufen. Vor wenigen Tagen ist K. 69 Jahre alt geworden, er sitzt eine lebenslängliche Haftstrafe in Florence, Colorado, ab. Er war vom Gericht dazu verurteilt worden, seinen Opfern und deren Angehörigen 15 Millionen Dollar Schadensersatz zu zahlen, eine Summe, die er niemals hätte aufbringen können. So beschlossen die Behörden, den materiellen Besitz des Unabombers zu Geld zu machen. Kurzum: Die Wertsachen des großen Technikfeindes, insgesamt 60 Objekte, werden derzeit, gegen den empörten Widerstand seines Besitzers, im Internet versteigert: das Originalmanuskript seines Manifestes, bündelweise Handgeschriebenes (insgesamt etwa 20.000 Blatt), Pfeile und Köcher, Waagen, Werkzeuge, Schuhe. Für das wohl gewichtigste Objekt, K.s Manifest, sind bislang mehr als 10.000 Dollar geboten worden, aber jedermann ist eingeladen, den Preis in die Höhe zu treiben; unter www.gsaauctions.gov kann die Netzöffentlichkeit bis zum 2. Juni mitbieten.

Der Unabomber sah in der Technisierung der Welt das größte Unheil, und manches, was in seinem Manifest steht, erinnert an die Bekennerschreiben, welche die Saboteure des Alltags in diesen Tagen verfassen: Zerstörung scheint auf als die einzige Möglichkeit, den menschlichen Selbstentmündigungs-, Verdummungs- und Strangulierungsprozess zu unterbrechen.

In seinem Manifest nannte K. die moderne Gesellschaft eine Gesellschaft der Ersatzhandlungen, und zu ihnen zählen, seines Erachtens: "die wissenschaftliche Forschung, der Sport, der Einsatz für Menschenrechte, die künstlerische und literarische Produktion, der gesellschaftliche Aufstieg, der Erwerb von materiellem Reichtum und gesellschaftliche Aktivitäten..." Auch die Künste fallen also unter die Ersatzhandlungen, und es ist nicht ohne Ironie, dass K.s Wertgegenstände nun gehandelt und gehegt werden, als wären sie: Kunst.

Es bestätigt sich auch an dieser Arabeske die Logik des Psychothrillers: Immer ist es der Täter, der uns fasziniert, niemals das Opfer; indem einer andere sterben lässt, macht er sich unsterblich. Anders gesagt: Wenn die Ermittler und die Juristen den Tatort verlassen haben, erobert ihn der Kunstmarkt.

Die US-Marshals, welche die Auktion organisieren, ficht dieser Vorwurf nicht an. Sie sprechen von Kompensation: Der Auktionserlös geht schließlich an die Opfer des Verbrechers. Im Lichte dieser Logik sind wir gespannt, wie lange es dauern wird, bis die Wertsachen des Osama bin Laden den internationalen Kunstmarkt bereichern.