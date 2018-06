"...da wird auch dein Herz sein" – das ist die Losung des 33. Deutschen Evangelischen Kirchentages, der an diesem Mittwoch in Dresden beginnt. Herz – ein in unserer Gesellschaft eher abseitiges Thema, es sei denn, es geht um medizinische Errungenschaften wie Bypassoperationen oder Herztransplantationen.

Im biblischen Kontext ist das Herz sowohl Ort der sinnlichen Wahrnehmung als auch Orientierungspunkt für den Verstand. Jesus Sirach schreibt: "Bleibe bei dem, was dein Herz dir rät, denn du wirst keinen treueren Ratgeber finden." Da geht es weniger um ein "Bauchgefühl" als um eine Balance von Wahrnehmungen, die sich in Entscheidungsprozessen des Menschen wahrhaftig nicht nur im Verstand abspielen.

Das "Herz" als relevanter Ort für das Empfinden, Wahrnehmen, Entscheiden ist in der pseudorationalen Mediengesellschaft eher in Verruf geraten. "Herz-Schmerz-Geschichten" sind abfällige Geschichten über Stars und Sternchen. Und der Begriff "Herzensbildung", der doch den ganzen Menschen umfasste und nicht nur seine Pisa-Qualitäten, ist vollends aus der Mode geraten.

Margot Käßmann 52, war mehr als zehn Jahre lang Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Kirche Hannovers. Von Herbst 2009 an war sie zudem Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, bevor sie im Februar 2010 von allen Ämtern zurücktrat.

Kirchentage, ja Kirchen sind Orte, an denen Menschen sich fröhlich ein Herz fassen und für eine Sache eintreten, auch wenn sie ausweglos scheint in der Welt der Realpolitik. Sie sind sozusagen Biotope für Träumende, für Menschen, die noch Visionen haben. Die Bibel ist voll davon. Da wird von Gottes Zukunft gesprochen, in der alle Tränen abgetrocknet werden und Leid, Not, Geschrei und gar Tod ein Ende haben. Aber das wird eben gerade nicht zum "Opium des Volkes", zur unterstellten Vertröstung auf ein vermeintlich besseres Jenseits. Nein, es hat Menschen immer wieder inspiriert, gegen die Wirklichkeit anzudenken und anzuhandeln.

Ich denke an Jesus selbst, der die Trauernden seligpreist, an den Widerstandskämpfer Helmuth James Graf von Moltke, der 1945 erhobenen Hauptes vor dem geifernden Volksrichter Freisler stand, an den amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King, der gewaltfreien Widerstand für den einzig richtigen Weg hielt, an den späteren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, der innerlich frei aus dem Gefängnis kam, an den ehemaligen DDR-Bürger Stefan Krawczyk, der von Freiheit sang in einem unfreien Land. Und an all die Frauen, die aufbegehrt haben, ohne dass ihre Namen bekannt wurden: auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires, wo sie nach ihren in der Militärdiktatur verschleppten Kindern riefen; im Süden Indiens, wo sie gegen das Verbrennen von Frauen um ihrer Mitgift willen demonstrierten; in Lagern in Kroatien, wo sie schwarz gekleidet die massenhafte Vergewaltigung als Kriegswaffe anklagten.

Überall gibt es Menschen, die es wagen, von einer anderen Welt zu träumen. "Eine andere Welt ist möglich", lautet das Motto des Weltsozialforums. Die Mächtigen der Welt belächeln es. Die ach so pragmatischen Tageszeitungen finden nur Häme und Spott: naiv. Weltverbesserer, Gutmenschen. Das sind offensichtlich Schimpfwörter geworden. Traurig, wenn eine Gesellschaft nicht mehr über das Vorfindliche hinausdenken kann. Armselig geradezu. Denn die Träumer, die Hoffenden, die Visionäre haben die Welt immer eher vorangetrieben zu mehr Gerechtigkeit und Frieden als die Pragmatischen, die ach so Abgeklärten, diejenigen, die sich im Machtapparat arrangieren.