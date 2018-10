Als die Mauer fiel, war Hermann Winkler 26 Jahre alt, der Ingenieur aus Grimma ging in die Politik und machte Karriere in der sächsischen CDU. Nun sitzt er im Europaparlament und fliegt jede Woche zwischen Brüssel und Leipzig hin und her. Die Öffnung von Grenzen hat sein Leben geprägt. Umso mehr verwundert seine Haltung dazu, dass Dänemark die Schranken wieder schließt: Winkler hat großes Verständnis dafür.

Während EU und CDU-Spitzen die Wiedereinführung von Grenzkontrollen durch die dänischen Rechtspopulisten scharf kritisieren, fordert Winkler, auch an den sächsischen Übergängen nach Polen und Tschechien wieder Menschen und Autos zu überprüfen. Zumindest testweise, für ein Jahr. Es gehe darum, die hohe Zahl der Diebstähle in Sachsens Grenzregionen einzudämmen. Aber dafür ein Rückfall ins Zeitalter der Schlagbäume?

Hermann Winkler 48, früher Minister in Sachsen, ist seit 2009 EU-Abgeordneter.

"Europa", sagt Winkler, "muss das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ernst nehmen, den Regionen Geborgenheit bieten. Sonst sinkt sein Ansehen weiter – und die EU fliegt uns um die Ohren." Also müsse man das Schengen-Abkommen so ändern, dass zeitlich und räumlich begrenzte Kontrollen wieder möglich seien. Alles eine Frage der Prioritäten. "Wir dürfen die Reisefreiheit nicht über die innere Sicherheit stellen", findet der einstige DDR-Bürger. Er opfere gern drei Minuten Zeit für eine Passkontrolle, wenn es Europa diene. Ohnehin sei viel Symbolikpolitik im Spiel: In Grenznähe – bis zu 30 Kilometer im Landesinnern – dürfe die Polizei sowieso Personen und Fahrzeuge kontrollieren. "Warum also nicht direkt an den Übergängen?", fragt Winkler.

Der Leipziger CDU-Chef ist ein umgänglicher Mann, er hört auf das, was die Leute reden. "Wir können doch nicht sagen: So ist nun mal das offene Europa. Seht zu, wie ihr klarkommt." Zudem geht es um Parteitaktik. Winkler will der NPD zuvorkommen. Er will den Wählern zeigen, dass die CDU ihre Nöte verstehe. Doch ob seine Haltung in Sachsens Union eine Mehrheit findet, ist fraglich. Zwar weiß Winkler Parteifreunde aus Görlitz an seiner Seite, doch die CDU-Spitze um Ministerpräsident Stanislaw Tillich wiegelt deren Vorstöße strikt ab: Neue Grenzkontrollen seien kein probates Mittel.

Winkler hatte mal mehr Einfluss, er war aber auch vorsichtiger. Seit 1988 CDU-Mitglied, wurde er 1990 Landtagsabgeordneter, 2001 Generalsekretär. 2004 machte der damalige Premier Georg Milbradt den treuen Gefolgsmann zum Staatskanzleichef und Europaminister. Nach der Landesbank-Pleite indes wechselte Milbradt ihn gnadenlos aus: Es wurde still um Winkler. Zwar sitzt er nun im EU-Parlament, doch mit Themen wie Strukturfonds oder dem siebten Forschungsrahmenprogramm findet er kaum Gehör. Da kommt so ein Grenz-Fall gerade recht.