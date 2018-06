Wer durch Nassau County fährt, sieht wenig von der Krise. Der Bezirk, 30 Kilometer vor New York, war einst das Rückzugsgebiet der Finanziers und Großindustriellen. Die Vanderbilts, Woolworths und Morgans erholten sich hier von den Strapazen des Geldscheffelns. Durch die frisch begrünten Parkbäume sieht man, entfernt, die Dächer ihrer großen Anwesen.

Bis heute zieht es Wohlhabende hierher. Die Gegend hat mehrere Jachthäfen und 37 Golfplätze und ein halbes Dutzend exklusiver Country Clubs. »Es ist das Paradies«, schwärmt Elaine Del Valle, eine Schauspielerin, die hier mit ihrem Mann, einem Versicherungsmanager, und ihren zwei Kindern lebt. Das mittlere Haushaltseinkommen der 1,3 Millionen Einwohner beträgt 94.000 Dollar im Jahr – mehr als dreimal so viel wie der nationale Durchschnitt.

Doch Nassau County ist pleite. Genauer, die öffentliche Verwaltung von Nassau County ist pleite. Im Januar hat der Bundesstaat New York ein Insolvenzgremium eingesetzt. Die Rating-Agenturen haben die Kommunalobligationen abgewertet und auf die Liste »Ausblick negativ« gesetzt.

Wie konnte es dazu kommen, dass in einem Winkel, in dem so viele so Wohlhabende wohnen, für die Gemeinschaft nicht genug übrig ist? Das ist die große Frage in Nassau County.

Es ist auch die große Frage der USA insgesamt. Noch immer sind die Vereinigten Staaten eines der reichsten Länder der Welt, Heimat der meisten Milliardäre und der größten Konzerne. Gleichzeitig kämpft die Bundesregierung in Washington mit einem Rekordhaushaltsdefizit, und die Staatsverschuldung liegt fast schon auf gleicher Höhe wie das Bruttoinlandsprodukt. Behörden sparen, Investitionen werden verschoben, die Infrastruktur zerfällt.

Das Land scheint unfähig, sich auf einen Weg aus dieser schweren Krise zu einigen. Seit Monaten liefern sich Politiker in Washington und den einzelnen Bundesstaaten, TV-Kommentatoren und Bürger heftige Wortgefechte über Einschnitte und neue Steuern und darüber, wer schuld sei an dem Debakel. Die Quintessenz lautet ungefähr: Niemand will zahlen, niemand verzichten. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten steckt fest im Reformstau. Nassau County auch. Egal, wohin man geht, zum Little League Game am Samstagvormittag, bei dem die Eltern ihre Sprösslinge beim Baseball anfeuern, oder zum Bürgertreff im Gemeindezentrum: Die Leute reden über Steuern . Die Steuern sind zu hoch. Die Steuern sind ungerecht. Das hört man als Erstes, wenn man sich über die Wirtschaftskrise und die soziale Schieflage im Lande unterhalten will.

Die Sache mit den Steuern ist hier in Nassau County auch der Grund für den Erfolg des Republikaners Ed Mangano. Mangano ist der Chef der Kommunalverwaltung, er bekam sein Amt im vergangenen Jahr durch einen Überraschungswahlsieg gegen einen Demokraten, der seit sieben Jahren das Amt innehatte. Manganos Wahlbotschaft war simpel: keine Steuererhöhungen. Und als erste Amtshandlung machte er eine neue Energieabgabe für Hausbesitzer rückgängig.