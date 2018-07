Es war unweit von Brünn, am Sonntag kurz nach Passieren der tschechischen Grenze. Das Mobiltelefon des Schauspielers, Regisseurs und Theaterunternehmers Paulus Manker meldete sich mit einem ätzenden Klingelton. Am anderen Ende der Verbindung habe er die kleinlaute Stimme des Kulturstadtrats von Wien, Andreas Mailath-Pokorny, vernommen. Für das Gespräch will sich der eigenwillige Mime verbürgen: Er komme ja gerne, habe der Kulturpolitiker versichert, nackt und auf allen Vieren angekrochen, damit Impresario Manker nicht auf ewig mit seinem Polydrama Alma Wien den Rücken zukehre, wie dieser es unlängst in einem Zeitungsinterview von dem Politiker verlangt hatte; doch müsse das mit der Klobürste im Hintern wirklich sein? "Gut", sagt Manker, habe er in Gönnerlaune geantwortet: "Ein Zahnbürstel tut es auch!"

Unterwegs mit einem Sattelschlepper, der die Nacht zuvor mit Kulissen, Kostümen und Requisiten vollgepackt worden war, möchte man sich einen späten Triumph über die Kulturpolitik so pointiert ausmalen. Paulus Manker, 53 Jahre alt und noch immer im Ruf, der böseste Bub der Theaterwelt zu sein, gastiert wieder einmal auswärts. Diesmal bringt er seine gut vierstündige Hommage an die Liebestollereien der Wiener Salonkaiserin Alma Mahler-Gropius-Werfel im Palais Martinicky, einem Renaissance-Palazzo gegenüber der Prager Burg, zur Aufführung. Der Plan, die einzelnen Szenen des Dauerbrenners im 16. Jahr der Aufführungsserie, zunächst wieder in den Raumfluchten und Korridoren des leer stehenden Telegrafenamtes unweit der Wiener Börse zusammenzupuzzeln, scheiterte an der fehlenden Förderung durch die öffentliche Hand. Der Verschmähte grollte in nicht druckfähigen Sentenzen. Und emigrierte. Er sei, meint er nun, "wie einst Gustav Mahler von den Wienern vertrieben" worden.

Gerade anlässlich des 100. Todestages von Mahler am 18. Mai hätte der historische Beziehungsreigen in der Mahlerstadt Wien eine bemerkenswerte Duftnote gesetzt. Noch im Vorjahr hatte Manker zu Ehren des 150. Geburtstags des Komponisten bei der Aufführung am 7. Juli den Himmel über Wien mit sprühenden Feuerwerksblumen geschmückt.

So findet nun das Leichenbegängnis des Tonkünstlers, eines der Höhepunkte in der dramatischen Collage, im Fackelschein und zu den Klängen des Trauermarsches aus der 5. Sinfonie am Prager Hradschin statt. Die Trauerkutsche stammt aus Oberösterreich, gezogen wird sie von böhmischen Rössern.

Manker, er gibt den Alma-Geliebten Oskar Kokoschka, ist der Letzte aus der Originalbesetzung, die das Wanderschauspiel 1986 im Sanatorium Purkersdorf aus der Taufe gehoben hatte. Immer wieder wurde der Publikumshit für die unterschiedlichen Spielorte neu adaptiert – für einen Palazzo in Venedig etwa, ein Kino im Belle-Epoque-Stil in Los Angeles oder für ein ehemaliges Gefängnis in Jerusalem, in das die britische Mandatsverwaltung einst jüdische Untergrundkämpfer gesperrt hatte. Ebeso wie die Zuschauer während des Spiels den verschiedenen Alma-Impersonationen von Szene zu Szene quer durch ein Gebäude folgen, so pilgerte bisher auch ein harter Kern von Stammbesuchern jedes Jahr der Alma-Karawane von Ort zu Ort hinterher. Manker nennt sie "meine Schlachtenbummler".

Auch wenn sich diese einem bisweilen strengen Regiment unterwerfen müssen. "Mein Publikum darf viel mehr als im langweiligen Proszeniums-Theater", sagt der Impresario, "aber es darf nicht stören." Mobiltelefone, die plötzlich losquäken, werden von den Schauspielern gnadenlos durch ein Fenster entsorgt. Als vor vier Jahren ein Herr im Kurhaus Semmering "schwätzte", derweil Manker im Kokoschka-Kostüm wütete, riss er dem Störenfried wortlos die Brille von der Nase und trampelte darauf herum. "Wie in einem amerikanischen Polizeifilm", erinnert sich das Theatertier.

Auch diesmal erwartet sich Organisator Manker zahlreiche Alma-Wallfahrer aus Wien, die dort der "Witwe im Wahn" (so Biograf Oliver Hilmes über die exentrische Muse) huldigen wollen. Die braucht es auch, denn wenn bis zum 29. Juni nicht alle Vorstellungen knallvoll sind, fällt das Defizit der rund 400.000 Euro teuren Produktion dem alleinverantwortlichen Theaterunternehmer auf den Kopf – "und ich lande im Knast". Er buttere seine Burgtheatergagen ebenso in das Projekt wie zwei Drittel seiner Energien, um genügend Sponsoren und Unterstützer an Land zu ziehen.

Drei Jahre will Manker noch durchhalten, "aus sportlichem Ehrgeiz". Dann, bei der 500. Alma-Aufführung (die Prager Premiere wird die 407. Reprise sein), will er das runde Jubiläum auf einem Dampfer begehen, der um die Halbinsel Manhattan kurvt. "Dann gebe ich endgültig Ruhe", verspricht der Quälgeist amtierender Kulturpolitiker. Bleibt nur die Sache mit dem Zahnbürstel.