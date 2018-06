»Geh nicht nach China «, sagten die Nachbarn in Mali, »dort essen sie Schlangen, Insekten, Menschen und Hunde.« Thierno Abdoul Aziz Ly hörte nicht auf sie. Hatte er, 24, Absolvent der Rechtswissenschaften, ehrgeizig und schnell, nicht alles versucht? Nach Kongo war er gegangen, nach Angola und nach Libyen, er wollte nach Europa, doch Europa wollte ihn nicht. Vier Mal hatte er bei der französischen Botschaft den Antrag für ein Studentenvisum ausgefüllt, vier Mal kam eine Absage zurück.

»Versuch’s in China«, sagte ein Freund. »In China kannst du in Windeseile Geld machen.«

Über China wusste Ly genau so viel: Es ist das Land, aus dem die Dinge kommen. Allen in seiner Heimatstadt Kayes, sechs Millionen Einwohner, die zweitgrößte Stadt Malis, war das klar. Dreht man den Kragen eines T-Shirts um, findet man dort das Made in China -Label, man liest es auf Stereoanlagen, Traktoren und Windeln, künstlichen Nägeln und Büstenhaltern. »Seit 1999 importieren wir fast alles aus China«, sagt Ly, »vorher kamen die Dinge aus Europa.« Nur aus Mali stammen sie fast nie, denn in Mali wird außer Waren in Handarbeit fast nichts produziert. Das führt zu einem eigenartigen Ergebnis: In einem armen Land sind die Dinge besonders teuer.

Ly kaufte ein Flugticket in die südchinesische Handelsmetropole Guangzhou, fest entschlossen, ein businessman zu werden. In der Tasche trug er sein Startkapital, 5.000 Dollar. Er würde jeden Renminbi dreimal umdrehen müssen. Er stieg in einem der billigen Hotels in der Nähe der Xiaobei-Straße ab, dort, wo sich Guangzhou plötzlich zu einer Art Vereinten Nationen des Handels verwandelt. Menschen jeder Hautfarbe ziehen vorbei, Afrikaner aller Länder versammeln sich hier, Männer in Dscheballa, komplett verschleierte Frauen neben solchen in kürzesten Miniröcken, Araber und Chinesen, Uiguren und Türken, Russen und Europäer. Und alle wollen das Gleiche: kaufen und verkaufen zum besten Preis. Im Angebot: die halbe Welt. Echthaar aus Brasilien, von Chinesen an Afrikaner verkauft, umgerechnet 24 Euro der Schopf, afrikanische Kutten und Stoffe, in China produziert, Fernseher und Schönheitsoperationen, Rohrreiniger und Hochzeitskleider, Wundersteine, die man auf Wasserzähler legt, um die Uhr magisch zu stoppen. Neben Brathähnchen wartet die käufliche Liebe, an jeder Ecke kauert einer, der in einem Pidgin aus Englisch und Chinesisch »Kaufkaufkauf« ins Handy brüllt. Kommuniziert wird mit Gesten und Taschenrechnern, der Taschenrechner ist die Lingua franca Guangzhous. Wer frisch hierherkommt, der wird aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, so wunderbar kreischbunt und piepend ist die Welt des Südsüdhandels.

Guangzhou ist die chinesische Hauptstadt der Afrikaner. Es gibt Viertel, die fast nur von ihnen bevölkert werden, man findet afrikanische Klubs und Restaurants, Geschäfte und Friseure. In den achtziger Jahren kamen die ersten, von 1998 an wurden es immer mehr, die Asienkrise hatte gerade Thailand erschüttert, hier kauften afrikanische Geschäftsleute früher bevorzugt ein. Sie siedelten sich um jenen Ort an, der schon bald zum Zentrum afrikanischen Lebens werden sollte: einen Wohnblock, umtost vom Verkehr, der auf den ambitionierten Namen Tianxiu hört, Eleganz des Himmels. Mittlerweile leben 20.000 Afrikaner legal in der 10-Millionen-Stadt Guangzhou, die Illegalen und Kurzzeitbesucher mit eingerechnet erreicht ihre Zahl etwa 100.000. In der Nähe von Guangzhou finden die afrikanischen Händler Fabriken, in denen sie alles nur Denkbare ordern können. Hier, im Süden Chinas, befindet sich die Werkstatt der Welt.

Die Afrikaner in Guangzhou, das ist die andere Seite der von der chinesischen Regierung beschworenen afrikanisch-chinesischen Freundschaft. Seit Anfang der Jahrtausendwende investieren chinesische staatliche Rohstoffkonzerne in die wertvollen Rohstoffe des anderen Erdteils. Ihnen folgten Privatunternehmen aus Telekommunikation, Agrobusiness und Textil und schließlich unzählige Kleinhändler. Mittlerweile hat der chinesisch-afrikanische Handel die 100-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten. Die Chinesen bauen in Afrika gewaltige Infrastrukturprojekte, leisten Entwicklungshilfe, ohne dies an politische Auflagen zu knüpfen. Was die afrikanischen Eliten freut, sorgt im Westen für Kritik, kuschelt Peking doch auch mit Schurkenregimen wie jenem im Sudan.

In Afrika wird das Engagement Chinas ambivalent betrachtet. Die einen freuen sich über den Aufschwung der Wirtschaft, die neuen Produkte und Dienstleistungen, andere klagen über einen »gelben Kolonialismus«, der die Rohstoffe des Kontinents ausbeute , ohne viele Arbeitsplätze zu schaffen. Die kenianische Tageszeitung Nairobi schreibt: » China hat eine Afrikapolitik , aber Afrika keine Chinapolitik.«

Die Afrikaner in Guangzhou jedenfalls kamen von selbst, ohne die Hilfe von Regierungsprogrammen. Bevorzugt werden sie nicht, für Afrikaner ist es schwieriger, Geschäftsvisa zu bekommen als für Europäer oder Amerikaner. Auch werden sie schärfer kontrolliert, da nicht wenige in die Illegalität abtauchen, weil sie sich ohne gültiges Visum in China aufhalten.