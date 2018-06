Inhalt Seite 1 — Petra auf dem Zauberberg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor 41 Jahren trug eine junge Frau in Kopenhagen auf der UN-Weltfrauenkonferenz ein Transparent durch den Saal. Atomwaffen und Atomanlagen seien abzuschaffen, stand darauf. Dänische Polizistinnen führten sie ab. Die Demonstrantin war eine der bekanntesten Deutschen jener Zeit. Es spricht nicht für das Gedächtnis des Landes, dass in diesen Tagen des Atomausstiegs kein Bild, kein Wort an sie erinnert. Selbst eine Biografie, im Vorjahr erschienen, hat sie nicht aus dem Vergessen holen können.

Deshalb starrte ich ungläubig auf den Wegweiser. Nicht hier. In Barcelona, beim Aufstieg zum Zauberberg über der Stadt, dem Montjuic. Ein roter Pfeil wies nach rechts, zum »Jardí de Petra Kelly «, dem Petra-Kelly-Garten.

Ich folgte dem Pfeil in das große Grün der Hügel, Büsche, Teiche, Putten. Wer setzte ihr ausgerechnet hier ein Denkmal? Gewiss, die unerbittliche Partisanin gegen die Atomkraft hatte die deutschen Grünen aus der »teils schratigen Gemengelage« des Anfangs vorwärtsgetrieben, wie es Jürgen Trittin einmal formulierte. Und sie war zuvor schon aus der noch muffigen Bonner Republik viel herausgekommen, war bei der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel tätig gewesen. Doch ihr kompromissloser »Internationalismus« und Aktionismus hatte sie an den damaligen Realitäten auch bald schmerzlich scheitern lassen, noch bevor ihr Lebensgefährte Ex-General Gert Bastian erst sie und dann sich selbst erschoss .

Ging ich hier schon durch ihren Park? Nein, sagte jeder Gärtner und Rasenpfleger am Weg und wies jeweils in eine andere Richtung. Der Pfeil war längst wieder verschwunden; aus dem grandiosen Irrgarten der Parkanlagen blieb nur der steile Aufstieg zum Kastell. Das Burgfräulein von der Touristeninformation fuhr mit dem Finger über eine grüne Druckgrafik: »So müssen Sie gehen!« Ich ging, irrte wieder umher bis zu einem einsamen Kiosk. Beim Bier jubelte die kompakte Mittsechzigerin auf dem einzigen Barhocker: »Petra Kelly? Eine wunderbare Frau! Ich kannte sie. Ich heiße auch Petra! Da unten links geht es zum Park.«

Es ging über Sandwege und rote Ziegeltreppen die Terrassen der städtischen Baumschule hinauf, hoch über das weiße Barcelona. Und da lag er vor mir, ein kleiner Frauenakt, der sich schützend an eine Kugel schmiegt. Nicht größer als ein Medizinball die Kugel. Ein Baum und ein Schild: »Benannt ›Jardí de Petra Kelly‹ zur Ehrung der deutschen Ökologin, einer Gründerin der Grünen 1979. Die Kugel aus Terrakotta und die Frau stellen dar, wie sich Petra Kelly der Erde annahm. Dazu ihr Baum, die Kirsche.« Und nur auf Katalanisch: »Es gibt keinen Weg zum Ziel. Der Weg ist das Ziel.«

Was führte Petra Kelly, die ihr Ziel anging, ohne auf den Weg zu achten, zu den Katalanen – und die Katalanen zu ihr? Sie kam nach Barcelona, um die lokalen, zersplitterten Grünen auf gemeinsame Ziele zu einen. Xavi Pastor, damals Präsident von Greenpeace, und Jordi Bigues, Mitgründer von Greenpeace in Spanien, erinnern sich vage an nächtliche Interviews mit der Besucherin im Keller eines Hotels. Es ging nicht nur gegen die Atomkraft. Kelly sprach damals Katalonien, der wirtschaftlich und intellektuell führenden Region Spaniens, auch aus dem Herzen, weil sie sich im Europäischen Parlament für ein Europa der Regionen stark machte.