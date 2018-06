Abdel Rahman Fatoum schwitzt, er wischt sich mit einem Papiertaschentuch die Stirn. Revolution und Studium gönnen ihm keine Pause. Seit einigen Wochen ist er Vorsitzender des Studentenparlaments seiner Fakultät an der Ain-Shams-Universität in Kairo, "des ersten freien und demokratischen Parlaments hier", betont er. Das alte wurde kurz nach dem Sturz Mubaraks am 11. Februar aufgelöst. An diesem Maimorgen bereitet Abdel Rahman, 21 Jahre alt, Germanistikstudent mit hellen Augen und kurzen Haaren, das Podium vor für eine Diskussion über die Lage der ägyptischen Wirtschaft. "An den Universitäten durfte man über drei Dinge nicht reden", sagt er, "Politik, Religion und Sex." In dieser Reihenfolge. Es gibt Nachholbedarf, vor allem, was Politik anbelangt. Während Abdel Rahman in Saal 1 die Mikrofone einrichtet, lässt er den Blick über die noch leeren Reihen der rot gepolsterten Klappstühle schweifen, die den Konferenzsaal ein wenig wie ein Kino aussehen lassen. Es wird voll werden. 11.000 Studenten der Sprachenfakultät vertritt das Parlament, insgesamt studieren an der Ain Shams 150.000 junge Ägypter.

Abdel Rahman ist einer von den Hunderttausenden, die für das neue Ägypten stehen, die die Revolution mitgetragen haben , die bis zum 25. Januar nur die Allmacht des 30 Jahre währenden Systems Mubarak kannten – und es in 18 Tagen abschüttelten. Einer von denen, die studieren und trotzdem miserable Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben. Eine Dreiviertelmillion Absolventen strömen Jahr für Jahr aus den Hochschulen. Einen Job findet nur, wer Beziehungen hat, sagen sie. Die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen liegt bei über 30 Prozent.

Wie geht es diesen Studenten, wie haben sie die Revolution erlebt, was wünschen sie sich für das neue Ägypten, wie verändern sie die Universität? Eine kleine Tour durch die Hochschulen Kairos; auf halber Wegstrecke zwischen dem Sturz Mubaraks und den Wahlen im September.

Abdel Rahman war auf dem Tahrir-Platz , in den ersten Tagen der Revolution, abends, am 25. und 26. Januar, dann musste er zurück in sein Heimatdorf, in die Bürgerwehr, helfen, Haus und Familie vor den Plünderern zu schützen. Er kommt aus der Provinz Minufiya, nördlich von Kairo, "der Gegend, aus der auch Mubarak stammt", sagt er und grinst.

Es waren für ihn die ersten Demonstrationen. Früher habe man sich als Student nicht getraut, auf die Straße zu gehen, sagt er, "man wusste, der Name würde bei den Sicherheitsdiensten landen". Dann wäre es vorbei gewesen mit der Karriere. Im schlimmeren Fall drohte Gefängnis. Aber im Januar hatte er keine Angst mehr. Plötzlich hatte er das Gefühl, dass etwas im Gang war, was alles verändern würde. Am meisten gestört am alten Ägypten hatte ihn, "dass alles nur über Vitamin B lief". Als das neue Semester begann, in den ersten Tagen nach der Revolution, dachte er nicht ans Studieren. Proteste mussten organisiert werden, die Studenten forderten mehr Mitbestimmung. Verlangten, dass Rektor und Dekane nicht mehr von der Regierung bestimmt werden. Das haben sie erreicht, diese sollen bald von den Professoren gewählt werden.