Da steht er nun, Percy Barnevik. Für die einen war und ist er der Erbauer eines Industriegiganten, der geniale Vermehrer des Aktienwertes. Für viele andere ist er die Verkörperung des Schamlosen. Zehn Jahre lang ward er öffentlich kaum gesehen, nun wirbt er im Zürcher Hotel Baur au Lac für ein Unternehmen, das jene Milliarde Menschen, die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen, aus ihrer Armut führen will.

Es heißt Hand in Hand International, kurz HIH. Die Firma vergibt Mikrokredite, vor allem aber schafft sie Jobs und lebenswerte Umfelder. Dabei sagt Percy Barnevik, der globale Vorbildmanager der achtziger und neunziger Jahre, noch immer Sätze wie: "Agiere schnell, sogar wenn die Gefahr besteht, dass du Fehler machst."

Die Zeit scheint stillgestanden zu sein. Die Sätze seines Gegenübers kann er kaum bis zu ihrem Schlusspunkt mit anhören, weil er sie schneller zu Ende denkt, als der Sprechende es selber kann. Langsamkeit ist für den Siebzigjährigen ein Elend, denn viel Zeit bleibt einem nicht, um in einem Leben all das zu tun, was er vollbringen möchte. Der Schwede, an einer unheilbaren Krankheit leidend, drückt aufs Tempo. Seit zehn Jahren ist er philanthropischer Unternehmer. Der Kinnbart zittert, wenn er seine kurzen Sätze abfeuert.

Zehn Jahre sind seit seinem abrupten, mit viel Getöse begleiteten Abgang von der Spitze der ABB vergangen. Doch stark verändert hat sich Barnevik offenkundig nicht. Er ist wieder da, überzeugt von seiner Sache und überzeugend wie eh und je, ausgerechnet zurückgekehrt in einem Moment, in dem die Schweizer Politik um Boni-Steuern für Manager und die Abzocker-Initiative ringt. Wie ironisch.

Percy Barnevik hatte eine lange, erfolgreiche und schillernde Karriere als Lenker multinationaler Industrieunternehmen. Weitherum bekannt wurde er, als er 1987 die schwedische Asea mit der Schweizer Brown Boveri fusionierte und die ABB aus der Taufe hob. Acht Jahre hatte er zuvor Asea geleitet, neun Jahre sollten es danach in der ABB werden, bevor er auf den Sessel des Verwaltungsratspräsidenten wechselte. Barnevik, der aus bescheidenen Verhältnissen stammte, prägte Asea und später ABB wie keiner vor oder nach ihm: In seinen 17 Jahren als CEO erhöhte der Elektrotechnik-Konzern den Börsenwert um das 87-Fache. Das entsprach einem jährlichen Wertzuwachs von gegen dreißig Prozent. Der Umsatz stieg um das 30-Fache, der Reingewinn um das 60-Fache. Das waren und bleiben unglaubliche Zahlen. "Im Geschäft besteht Erfolg aus 5 Prozent Strategie und aus 95 Prozent Umsetzung", hieß einer seiner Merksätze.

Auf dem Hometrainer las er die neusten internen Reports und verschwendete keine Zeit mit nur einer Sache. Seine Assistentinnen verbrauchten sich rapide unter dem Sperrfeuer seiner Diktate. Strategien folgten den Opportunitäten. Barnevik wurde zur Legende – die sich selber abschaffte und neu erfand.

Barnevik hatte einen schlechten Abgang: ABB hatte in seinem Wachstum den Bogen überspannt, in der IT-Krise nach 2001 geriet der Konzern an den Rand des Abgrunds. Zugleich wurde ruchbar, dass der Verwaltungsrat seinem Präsidenten Zahlungen über 148 Millionen Franken hatte zukommen lassen. Der Aufschrei war enorm. 148 Millionen! Eine zuvor nie gehörte Summe. Es war, das muss man wissen, die Epoche vor dem Hedgefonds-Boom, vor der Explosion der Boni in den Chefhändlerbüros der Banken. Barneviks 148 Millionen fielen in die erste Welle der Internetfirmen. Garagenbastler mit Exit-Fantasien lösten die Industriekapitäne auf den Titelblättern der Magazine ab. Hätte einer der Dotcom-Heroen so viel verdient, es wäre knapp als Ausdruck des Rock ’n’ Roll in der Branche durchgegangen. Für einen Industriellen jedoch geziemte es sich nicht.

Das Unrecht ist für ihn einzig das Ungleichgewicht dieser Welt

Barnevik trat ab und zog sich nach London zurück. Der erfolgsverwöhnte Manager war zum Symbol des schamlosen Abzockers geworden. In der Schweiz löste sein Fall erste Debatten über Boni und Löhne aus, politische Vorstöße sprossen. Das Parlament verabschiedete 2005 eine Lex Barnevik, eine Vorlage, die das Obligationenrecht revidierte und Superreiche fortan zwang, ihre Bezüge in börsenkotierten Unternehmen offenzulegen. Außerdem konnten sie ihre Jahreseinkommen über 774.000 Franken nicht mehr steuerfrei in Pensionskassen versichern.

Nun ist Barnevik wieder hier. In seiner eigenen Sache. Und wie zu erwarten war: Hand in Hand International kommt großspurig daher. 4.000 Festangestellte, über 48.000 Helfer zählt die Firma. Sie will Jobs schaffen, unglaublich viele: 10 Millionen in 10 Jahren. Barnevik bleibt der Mann der beeindruckenden Zahlen. "Wenn ich etwas unternehme, dann will ich es skalierbar aufbauen, dass es große Wirkung haben wird", sagt er. "Ich will nicht tausend Menschen helfen, ich will Millionen Menschen helfen."