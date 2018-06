Auserzählt! Herrje, hoffentlich ist das nicht ansteckend. Die braven Leutchen der Vorabendserie Marienhof, die am 15. Juni zum letzten Mal läuft, haben doch ihr Leben so verlässlich und nichts ahnend gefristet, dass völlig klar war, wofür wir sie zu halten hatten: für solche wie dich und mich. Manchmal hat man Gespräche belauscht – sagen wir, zwischen Banknachbarn in der Schule oder Passagieren des öffentlichen Nahverkehrs –, die von real existierenden Bekannten zu den Figuren der Seifenoper so nahtlos übergingen, dass ein Unkundiger Charly, Netty, Toni für gute, mit Sorge bedachte Freunde halten konnte. Jetzt hat man sich entschieden, sie abzusetzen.

Es wäre nicht schön, wenn auch über unseren Biografien ein nüchterner Beobachter wachte wie der ARD-Programmdirektor Volker Herres, der mitteilen ließ, es hätten die "Anstrengungen, den Marienhof wieder in die alte Erfolgsspur zu bringen, nicht das gewünschte Ergebnis" gezeitigt, also werde man ihn jetzt "zu Ende erzählen".

Nun ist natürlich der Misserfolg einer solchen Sendung Ergebnis einer einfachen Rechnung. Es haben sich nämlich die Marktanteile des Marienhofs binnen fünf Jahren fast halbiert, gerade unter den werberelevanten 14- bis 29-Jährigen, für die die Sendung gedacht war, hat sie rapide Zuschauer verloren. Bei ihrem Start 1992 war sie noch eine der ersten ihres Formats, heute dagegen laufen nachmittags und vorabends elf Dauerserien und Telenovelas im deutschen Fernsehen und stibitzen sich gegenseitig das Publikum.

Allerdings kündigt sich mit dem Ende des Marienhofs noch etwas anderes an: Die Zeiten für familiengerechtes, fiktionales Fernsehen von sanft pädagogischem Anspruch sind vorbei. Hinter dem maximalen Identifikationspotenzial der Figuren und ihren Alltagssorgen erhob sich ja immer der Zeigefinger des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags. An typisierten und ordentlich durcherzählten Fallbeispielen konnte man nachvollziehen, was passiert, wenn einer Krebs hat oder wenn eine sexuell belästigt wird, spiel- oder drogensüchtig ist. Eine Reihe falscher Lösungsmöglichkeiten wurde dann vorgespielt und schließlich eine richtige, die meistens darin bestand, das Problem der Solidarität der Gemeinschaft sowie der liebenden Hilfe autoritativer Einrichtungen anheimzugeben. Dabei blieben alle ungemein sympathisch.

Das kommt einem heute kindisch vor, denn solch dramaturgisch eingefriedete Realismen werden längst weit übertroffen von der Hyperrealität der Dokumentationen und "Scripted Reality". Dort spielen Laien aus unterprivilegierten Milieus authentisch besonders unappetitliche Lebenssituationen nach. Einen Hinweis auf den grundsätzlichen Unterschied gibt der Kulturphilosoph Robert Pfaller in seinem neuesten Buch. Fiktion, argumentiert er, mache "bestimmte Verhaltensformen gesellschaftlich diskutierbar und legt zitierbare Muster für sie vor", wohingegen die Reality-Formate "ausgefallene Privatmarotten" zur Schau stellten, was den Zuschauern die Möglichkeit gebe, "sich in der Folge am mitteilungsbedürftigen, vermeintlich ›primitiven‹ Individuum abzuputzen und mit dem Finger auf es zu zeigen". Statt Furcht und Mitleid finde man nun Entlastung in der Erkenntnis, dass man immerhin noch nicht so weit heruntergekommen sei, wie "die da".

Entsprechend haben sich die Sehgemeinschaften gewandelt. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Angehörigen der eigenen und benachbarter Zielgruppen vor dem Fernseher sitzen, sodass man am nächsten Tag ein feines Small-Talk-Thema zur Hand hat. Stattdessen nutzt man Facebook und die E-Mail-Verteiler der Büros, um Videoschnipselchen in der Umgebung zu versenden und ein wenig Bestätigung durch das zurückschallende "Boah, krass!" zu erleben. Für so etwas eignet sich natürlich das augenfällig Groteske viel besser als langwierige erzählerische Vorgänge.