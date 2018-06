Ein altes Sprichwort sagt, wo es qualmt, ist auch der Braten nicht weit. Also ist es unnötig, sich aufzuregen, nur weil die Rating-Agentur Standard & Poor’s damit droht, die Kreditwürdigkeit Italiens herabzustufen. "Die Aussichten, die italienischen Staatsschulden zu senken, haben sich verringert", schrieb sie jüngst in einem Bericht, es lägen vielmehr "erhöhte Risiken" vor.

Ich bin kein Finanzexperte, und ich habe noch nie die Räume einer Rating-Agentur betreten. Gern würde ich jedoch die Parameter kennenlernen, die ihrem Urteil zugrunde liegen. Vielleicht irre ich mich, aber im Laufe der Jahre habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Organisationen, deren Hauptsitz fast immer das ferne New York ist, Gutachten erarbeiten, die sich nur aus Indizien speisen, die aus Sicht der sich ständig aktualisierenden Computer der jungen Analytiker absolut relevant erscheinen – die es aber, aus der Nähe betrachtet, überhaupt nicht sind.

Wir werden nie die Logik erfahren, die sich hinter dem Urteil über Italien verbirgt. Standard & Poor’s mag dieses in gutem Glauben gefällt haben, doch was bleibt, ist der Zweifel aufgrund der fehlenden Transparenz von Urteilen der Rating-Agenturen im Allgemeinen. Eine Rating-Agentur fällt ihr Urteil offenbar auf Basis von Informationen zweiter Wahl; andernfalls wären diese doch einem derart aufmerksamen und unbeugsamen Wächter wie der EU-Kommission nicht entgangen.

Es fällt zumindest auf, dass die Verschuldung Italiens weder von der Europäischen Kommission noch von der OSZE, noch vom Internationalen Währungsfonds kritisiert worden ist.

Die öffentlichen Schulden Italiens sind enorm, und ihre Existenz wiegt schwer wie ein Mühlstein. Ebenso bekannt sind allerdings die Bemühungen, insbesondere der früheren Regierung Prodi, die Schulden zu senken und den Haushaltsüberschuss zu erhalten. Auch die Regierung Berlusconi, die zwischen 2001 und 2006 den Überschuss zunichte gemacht hat, hat inzwischen die Gefahr erkannt, in der Italien sich befindet. Sie verfolgt heute eine rigide, auf den Abbau der Schulden ausgerichtete Politik, hauptsächlich dank der Entschlossenheit des Wirtschaftsministers Giulio Tremonti. Ein Widerspruch? Manchmal lassen durchlebte Fehler eine Regierungspersönlichkeit reifen. Meistens sind die umsichtigsten militärischen Befehlshaber diejenigen, die selbst die Grauen eines Schlachtfeldes erlebt haben.

Jeder kann über die Zerbrechlichkeit der italienischen Politik und die Fehler der Regierung Berlusconi denken, was er will. Es ist jedoch undenkbar, dass ebendiese Exekutive vorhat, die Staatsfinanzen betreffend, einen falschen Schritt zu tun: Niemand aus dem Mitte-rechts-Bündnis würde sich eine historische Verantwortung aufbürden, die eine Schande für die gesamte Regierungsklasse und ein ungeheures Desaster für Italien wäre. Das ist der Regierung klar, ebenso der Opposition, vor allem aber Wirtschaftsminister Giulio Tremonti. Ich kenne ihn gut. Im Sommer unternehmen wir anspruchsvolle Touren ins Hochgebirge der Dolomiten. In den Bergen wird nicht gescherzt.

Die Antwort des Wirtschaftsministers auf Standard & Poor’s basiert auf Fakten: In ihrem Zentrum stehen die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben, die Strukturreformen und deren Auswirkungen auf das Wachstum, das Senken der Schulden im Zeitraum 2011 bis 2014, um nur einige Aspekte zu nennen. Welches Interesse sollte Tremonti daran haben, von den öffentlichen Schulden abzulenken und damit seine politische Zukunft aufs Spiel zu setzen?

Ich bin ein freier Mensch: Meine einzige Pflicht ist die meinem Land gegenüber. Wenn ich in Italien unterwegs bin, treffe ich viele Menschen, die die Ärmel hochkrempeln, oftmals ganz allein, und unermüdlich Produkte von anerkannter Qualität herstellen. Institutionen wie die Präsidentschaft der Republik, die italienischen Banken, das Unternehmertum, die Gewerkschaften, die zivile Gesellschaft, sie alle spüren die große Verantwortung, Kurs zu halten und einem Land anzugehören, das Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft und der G7 (der heutigen G8) ist. Sie schaffen Reichtum, sie glauben an Italien. Jede Regierung muss ihre Stimme hören, selbst wenn sie nicht wollte. Italien wird nicht die Strafe der Märkte abwarten, um die eigenen politischen Probleme zu lösen, sondern den Schuldenabbau vorantreiben.

Ungünstige Wahlprognosen für den einen oder den anderen politischen Block, Aussichten auf eine politische Krise – selbst diese ändern nichts an der Tatsche, dass das Ziel des Schuldenabbaus jedes andere Interesse in den Hintergrund drängt, auch im öffentlichen Bewusstsein. Dieses Ziel verbindet all die, die Verantwortung auf sich nehmen: in der Öffentlichkeit – in der Regierung wie auch in der Opposition – und im Privaten. Italien hat den Euro ins Herz geschlossen. Es wird in Europa keinen "Fall Italien" geben.

Übersetzung: Melanie Böge