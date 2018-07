Es waren einmal drei Brüder, die säten rund 20 Millionen Dollar. Dann schufteten sie einen Sommer lang und einen Winter und dann noch einen Sommer. Nun ernten sie, alles sieht danach aus, weit mehr als eine Milliarde.

Die Brüder sind keine Chinesen, keine Amerikaner und keine Russen. Sie leben in München und heißen Oliver, Marc und Alexander. Nachname Samwer.

Die Samwers sind Deutschlands erfolgreichste Internetunternehmer, aber derzeit leider nicht zu sprechen. Sie warten auf den Tag der Abrechnung, den Tag, an dem der amerikanische Internetkonzern Groupon an die Börse geht . Dann werden sie als Familie in den kleinen Kreis der Milliardäre aufsteigen. Es ist nur eine Frage weniger Wochen.

Wie es dazu gekommen ist? Das lässt sich nur in Umrissen rekonstruieren. Wenig ist von der Firma selbst zu erfahren, die die drei Brüder in so kurzer Zeit so reich gemacht hat. Konkurrenten erzählen einige Details, andere verrät ein Bericht über das Unternehmen Groupon, den die amerikanische Börsenaufsicht veröffentlicht hat .

Groupon So funktioniert Groupon Das Unternehmen sucht Händler, die neue Käufer locken wollen und bereit sind, dafür einen hohen Rabatt auf ihre Leistungen zu geben. Groupon verlangt mindestens einen Rabatt von 50 Prozent. Die an Groupon zu zahlende Provision wird sofort fällig. Ortsgebunden Verbraucher melden sich bei Groupon mit ihrer E-Mail-Adresse an und wählen, aus welcher Stadt sie Angebote bekommen wollen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bereits 70 Millionen registrierte Nutzer. Sie alle bekommen auf eine bestimmte Region begrenzte Angebote zugeschickt. Diese können auch nach Interessen gefiltert werden. Einlösen Gefälllt einem Kunden ein Angebot, bezahlt er per Kreditkarte, das Geld wird sofort abgebucht. Anschließend schickt das Unternehmen eine E-Mail mit dem Gutschein. Der Kunde druckt diesen aus und geht damit zum Händler, um ihn einzulösen. Erwartung Der Händler hofft einerseits, dass die Groupon-Nutzer ihm als Stammkunden erhalten bleiben, was sich selten erfüllt. Die meisten sind Schnäppchenjäger, die von einem Angebot zum anderen ziehen. Andererseits sind die Rabattaktionen immer so gestaltet, dass der Kunde mehr ausgibt, als auf dem Gutschein steht und im Restaurant nicht nur etwas verbilligt essen, sondern beispielsweise noch Getränke bestellen (die nicht auf dem Coupon stehen). Diese Hoffnung erfüllt sich wohl eher, zumindest sagt Groupon-Gründer Andrew Mason, Kunden ließen ungefähr die Hälfte mehr an Geld im Laden, als auf dem Gutschein steht.

Was die Firma macht, ist dagegen kein Geheimnis. Groupon verkauft Rabattgutscheine im Internet, und in Amerika hat sich die Schnäppchenjagd so sehr ausgebreitet, dass man ein eigenes Verb dafür gefunden hat: grouponing , in Anlehnung an das hergebrachte Sammeln von Rabattmarken, das couponing . Das Unternehmen hat einen Nerv getroffen und wächst schneller als alle Internet-Start-ups vor ihm. Schneller noch als Google. Schneller auch als Facebook.

Grundlage sind Angebote wie diese: 50 Prozent Rabatt auf eine Haarverlängerung mit Echthaar beim Friseur um die Ecke . 60 Prozent Rabatt auf ein Doppelzimmer in einem luxuriösen Hotel. Ein Gutschein im Wert von 100 Euro zum Preis von 10 Euro, einzulösen im lokalen Brillengeschäft. "Wir verschicken täglich eine E-Mail mit Angeboten", erklärt der Amerikaner Andrew Mason das Geschäftsmodell. Er hat Groupon gegründet und leitet die Firma von Chicago aus bis heute. "Man hat einen Tag lang Zeit zuzugreifen, dann bekommt man einen Gutschein zugesandt, geht hin und löst ihn ein. So einfach ist das."

Von den 80 Millionen Schnäppchenjägern, die Groupon benutzen, lebt etwa die Hälfte in den USA, aber auch in Deutschland erhalten vier Millionen Menschen die täglichen Rabatt-Nachrichten. 400.000 sind es in Berlin, mehr als 200.000 in Hamburg, und vier von ihnen erzählen ihre Geschichte .

Nahm Groupon im ersten Quartal des vergangenen Jahres gerade mal 42 Millionen Dollar mit dem Verkauf von Gutscheinen ein, sind es in den ersten drei Monaten dieses Jahres erstaunliche 644 Millionen Dollar. Setzt sich dieses Wachstum auch nur ansatzweise fort, könnte das Unternehmen in diesem Jahr schon mehrere Milliarden Dollar Umsatz erreichen.

Ohne die Samwer-Brüder hätte es dieses Wachstum nie gegeben.

Insofern ist Groupon die erste globale Erfolgsgeschichte im Internet, in der Deutsche eine Hauptrolle spielen.

Aber der Reihe nach.