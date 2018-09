Der Tegernsee ist für alpenländischen Chalet-Charme und rustikale Gemütlichkeit bekannt. Im Dorf Tegernsee sind Häuser ohne Spitzdach sogar per Gesetz verboten, und ungeschriebene Regeln verlangen Geranien vor den Fenstern und Holzstühle mit Herzchen-Motiv. So lieben es die Einheimischen und angeblich auch die Feriengäste, von denen die Region lebt. Als das ehemalige Hotel Bayern im vergangenen Jahr nach umfangreichen Um- und Anbauten dann in Das Tegernsee umgetauft wurde, war die Empörung entsprechend groß. Der irritierende Name und die Architektur des Erweiterungsbaus wurden fast schon als Affront empfunden. Dabei hatten die Hotelbetreiber nur den andernorts längst vollzogenen Anschluss an den Geschmack einer neueren und jüngeren Klientel im Visier.

Vom Seeufer fährt man ein paar Kurven den Südhang hinauf, biegt in die Hoteleinfahrt ein und hält vor einem zunächst kurios anmutenden Ensemble. Links steht das 1840 errichtete Senger-schlösschen mit seinen Türmen und Erkern, gleich daneben ein später dazugebautes Landhaus im typischen Bayern-Stil. Und weiter rechts erstreckt sich das neue Haus Wallberg wie ein puristischer Riegel, der dank einer Fassade aus versetzten Holzleisten und viel Glas leicht und durchlässig erscheint.

Nie wieder falsch liegen: Um weitere Hoteltests zu lesen, klicken Sie bitte auf dieses Bild. © Design Hotels

Im Landhaus empfangen Mitarbeiter in Trachten den Gast an einem Rezeptionsdesk aus hellem Naturholz. Eine Sitzgruppe mit einem hellbeige und schwarz gestreiften Sofa und tiefe, schwarze Holzsessel mit sandfarbenen Polstern brechen den ländlichen Look. Französische Tulpen stecken in hohen Glasvasen, nicht einmal die Blüten schauen über den Rand hinaus – das Ensemble könnte man sich ebenso gut in einem Designhotel in Paris oder Mailand vorstellen. Und diesen modernen und großstädtischen Eindruck macht auch der schneeweiße, hell erleuchtete Tunnel, der zum verglasten Fahrstuhl von Haus Wallberg führt. Hier befinden sich geräumige Gästezimmer, breite Holzdielen, eine graue Filzcouch – und vor allem befindet sich hier das Spa. Ein paar Bahnen im Granitpool, eine perfekte Massage, und dann liegt man da und schaut durch riesige Fenster auf Wälder und Wiesen und den Morgendunst über dem See. Hier gibt es kein nerviges Wellnessgedudel und keine zerfledderten Zeitschriften. Wer lesen möchte, bekommt an der Spa-Rezeption aktuelle Magazine, und auch der Wunsch nach einem Tee wird erfüllt.

Wem Haus Wallberg zu kühl und zu wenig alpenländisch ist, der nächtigt in einem der klassischen Zimmer im Landhaus. Oder er nimmt eine Suite im Schlösschen. Auch diese wurden renoviert, die Wände kalkweiß gestrichen, helle Holzböden verlegt und mit Möbeln in korallroten und mintgrünen Textilien versehen. Stilvoll und frisch wirken die Suiten nun, und mit einem Preis von 380 Euro sind sie – zumindest im Gegensatz zu anderen Suiten, die meistens über 1000 Euro kosten – halbwegs bezahlbar.

Im Schloss sind auch die Bar und das Restaurant. Noch stehen in dieser Bar spießige Ledersessel um kleine Glastische, aber die alten Möbel sollen demnächst verschwinden, und die Bar soll in eine zeitgemäße Lounge umgewandelt werden. Im Restaurant sitzt man bereits auf schicken und bequemen Holzsesseln vor weiß gedeckten Tischen. Es ist ein angenehm schlichtes Lokal, zu dem auch die schnörkellose Küche von Horst Trautwein passt. Der Chefkoch arbeitet ausschließlich mit regionalen Produkten. Morgens stellt er eine Schüssel mit einem leicht flockigen lokalen Heumilchjoghurt und eine Platte mit Käse aus der Tegernseer Käserei aufs Buffet, abends hat er hausgeräucherten Saibling und geschmorte Kalbsbacke mit handgestampftem Kartoffel-Senf-Püree auf der Karte. Obwohl die Küche bodenständig und ländlich geblieben ist, ist sie deutlich feiner als im Wirtshaus im Ort. Selbst die Einheimischen können da nicht widerstehen. In diesen warmen Monaten kommen sie besonders gern, sitzen am liebsten auf der Terrasse und blicken auf ihren See. Denn der hat sich schließlich nicht verändert.