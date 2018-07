Was muss das für ein Abenteuer gewesen sein, als vor über 3.000 Jahren Fischer der Südsee in ihre kleinen Auslegerboote stiegen, um von einer Insel weit übers Meer zur nächsten zu schippern. Immerhin: Sie hatten eine Karte. Eine ziemlich gute sogar, gefertigt aus miteinander verknoteten Kokosblattstäben, auf denen im richtigen Abstand kleine Muscheln saßen, die die jeweiligen Inseln darstellten. So konnten sich die Fischer orientieren; die Fahrt blieb natürlich trotzdem ein Abenteuer. Die Kokosblattrippen der Karten waren übrigens so gekonnt gebogen und verschränkt, dass sie nicht nur den Muscheln an den richtigen Stellen Halt boten, sondern auch noch die Meeresströmungen zwischen den Inseln anzeigten.

Mit einer solchen faszinierenden Stabkarte beginnt Wo geht’s lang?, ein Bilder- und Sachbuch der koreanischen Autorin Heekyoung Kim und der polnischen Illustratorin Krystyna Lipka-Sztarballo. Ein Buch, das staunen macht. Mit wunderschönen Karten, großartiger Bebilderung, einfühlsamen Zeichnungen. Unweigerlich geht das Staunen ins Fragen über.

Wobei: Es bleibt zunächst ein Bilderbuch, das mit ganz wenig Text viel Raum für eigene Entdeckungen, Gespräche beim Vorlesen und eben für die aufkeimenden Fragen lässt: Wie genau wurde so eine Stabkarte geknüpft? Was genau haben die Fischer damit gemacht? Diese Dinge werden ganz am Ende des Buches auf zwei, drei Seiten klar, knapp und präzise beantwortet. Darüber hinaus ist Wo geht’s lang? ein Sachbuch, das mit wenigen Worten kleine Aspekte aus der großen Welt der Kartografie erklärt. Die Texte sind klug und fast ein bisschen herausfordernd geschrieben, sodass Kinder ermutigt werden, weiterzufragen, sich weiter zu wundern. Zum Beispiel darüber, wie Menschen zu unterschiedlichen Zeiten die Welt sahen und zeichneten. Wie sie das taten – und diese kolossale philosophische Erkenntnis liefert das Buch fast nebenbei –, hängt ganz und gar ab vom Standpunkt des Betrachters.

Klicken Sie auf das Bild für eine Übersicht der letzten Bücher mit dem Luchs-Preis

Dabei nimmt das Buch selbst einen Standpunkt ein. Die Autorin Heekyoung Kim kommt aus Korea, und so sehen wir die Welt – erfrischend anders – mit asiatischen Augen. Das Buch zeigt zum Beispiel eine der ältesten aus Asien überlieferten Weltkarten von 1402 (die Karte stammt natürlich aus Korea), die China und Korea überdimensioniert ins Zentrum der Welt rückt. Europa, das in unseren westlichen Karten bis heute immer in der Mitte thront, liegt ganz klein irgendwo links oben in der Ecke. Schon das ist spannend zu sehen. Was die Karte so einzigartig macht: Unter dem winzigen Europa ist ein ebenso kleines, aber in seinen Umrissen doch gut getroffenes Afrika zu sehen, das überall von Wasser umgeben ist. In Europa hatte man von dieser Gestalt Afrikas Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts noch keine Ahnung. Dort glaubte man, Afrika sei unten irgendwie mit dem Weltende verwachsen und nicht umschiffbar. Erst 1488 "entdeckte" der Portugiese Bartolomeu Dias das Kap der Guten Hoffnung und umsegelte es. Also, liebe europäische Entdecker: Die asiatischen Kartografen waren euch um einiges, um nicht zu sagen: um knapp hundert Jahre voraus. Was für ein intelligentes Bilderbuch, das solche Schlüsse ermöglicht!

Von solchen europäisch-asiatischen Aha-Erlebnissen lassen sich noch einige im Buch aufspüren. Logisch eigentlich, wenn die Illustratorin aus Polen stammt und die Autorin aus Korea. Die beiden Frauen lernten einander bei einer Polenreise von Heekyoung Kim kennen und beschlossen zusammenzuarbeiten. Die Illustratorin Krystyna Lipka-Sztarballo, die ihrerseits Kim in Seoul besuchte, sagte später über Wo geht’s lang?, die Arbeit am Buch sei eine ihrer schönsten Reisen durch Raum und Zeit gewesen. (Für unseren Buchmarkt entdeckt hat dieses außergewöhnliche Buch übrigens eine deutsche Lektorin auf der italienischen Kinderbuchmesse in Bologna. Das heißt: Schon aus seiner Entstehungsgeschichte ließe sich eine kleine Weltkarte zeichnen...)

Wobei, das ist eine Stärke des Buches, man all diese Entdeckungen machen kann – aber nicht machen muss . Man darf auch einfach schauen: um die Welt vagabundieren in 18 Karten, die geschmackvoll koloriert sind – von den erwähnten historischen Weltkarten über moderne U-Bahn-Pläne bis hin zum Bauplan unseres Lebens, der DNA-Struktur. Auch die wird im Sachbuchteil erklärt, im Bilderbuchteil aber fantasievoll ausgemalt. Da sehen wir ein rennendes Männchen aus Millimeterpapier, das an einen vermessenen, durchgetakteten Menschen erinnert, darunter aber steht der Satz: "In wen du dich einmal verlieben wirst, bleibt ein Geheimnis." Ach, ist es nicht genau so?! Dieses Buch entlässt den Leser mit dem fröhlichen Vorsatz, sich auch weiterhin mit den Bildern, die wir uns von uns selbst und dieser Welt machen, zu beschäftigen.