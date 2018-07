Das Haus ist schmal, beinahe unscheinbar, aber die Adresse ist buchstäblich Gold wert. An der Fifth Avenue in New York, genau gegenüber dem Metropolitan-Museum besitzt die Bundesrepublik ein Gebäude, das Theodor Heuss in den frühen Fünfzigern einmal für 300.000 Dollar erwerben ließ, um dort deutsche Nachkriegskultur vorzustellen. Jahrzehntelang war es der Sitz des Goethe-Instituts. Hannah Arendt und Uwe Johnson lernten sich dort kennen, Andy Warhol war da, Günter Grass, Rainer-Werner Fassbinder und Volker Schlöndorff, Wim Wenders und Jürgen Habermas.



Siegfried Unseld pflegte die Autoren der "Suhrkamp-Kultur" regelmäßig nach New York zu schicken, um sie der Welt bekannt zu machen. Adenauer, McCloy, Brandt, Kissinger – es existiert kein anderer Ort, an dem sich die goldene Zeit des deutsch-amerikanischen Austausches so sinnfällig ereignete, es ist ein mythischer Ort geradezu, ein Museum, doch das Monument einer abgeschlossenen Vergangenheit darf es nicht bleiben.

Vor einiger Zeit musste das Haus schließen. Errichtet als Stadthaus James W. Gerards, des amerikanischen Botschafters in Berlin während des Ersten Weltkriegs, entspricht es heute den feuerpolizeilichen Vorschriften nicht mehr. 1014, Fifth Avenue wird heute "das Spukschloss" genannt. Im holzgetäfelten Saal liegen auf dem eingemotteten Gestühl die signierten Fotos von Hans Magnus Enzensberger oder Alexander Kluge. Eine alte Überwachungskamera zeichnet den Dornröschenschlaf wacker auf. Die Hinterlassenschaften eines deutschen Bürobetriebes sind natürlich das Grauen, die verschossenen weißen Regale genau wie der Teppichboden aus den Siebzigern, die Teeküchen oder das ramponierte Parkett.

Das Haus bittet verzweifelt um eine Renovierung. Und die wird nicht billig ausfallen. Selbst im abgewohnten Zustand und im heutigen Immobilienmarkt New Yorks dürfte die Liegenschaft an die 50 Millionen Dollar wert sein. Einige Abgeordnete der FDP plädieren bereits für einen Verkauf, um den Erlös der Haushaltskonsolidierung zuzuschlagen. Und das wäre ein Skandal. Es wäre das Signal der Deutschen, dass sie an einer Fortsetzung, an einer Wiederbelebung der transatlantischen Kulturbeziehungen nicht länger interessiert sind.

Klaus Dieter Lehmann, der Präsident des Goethe-Instituts, hat inzwischen eine Idee vorgelegt, wie das Spukschloss in Zukunft zu nutzen wäre. Es ist eine gute Idee. Lehmann möchte darin eine German Academy eröffnen, nach dem Vorbild der American Academy in Berlin-Wannsee . Während das New Yorker Goethe-Institut inzwischen in die Lower East Side gezogen ist, um Programme für ein jüngeres Publikum aufzulegen, könnte an der alten Adresse etwas wirklich Neues entstehen. Es gibt die Notwendigkeit, die deutsch-amerikanischen Beziehungen wieder mit politischem und kulturellem Leben zu erfüllen, es gibt sogar Themen, die in eine Zukunft weisen, in der deutsche und amerikanische Interessen sich berühren: wie eine Energieversorgung nach dem Öl und der Kernkraft aussehen kann, wie sich eine wissensbasierte Ökonomie entfaltet, in welcher Verantwortung die Lebenswissenschaften stehen, was internationale Bündnisse bewirken können oder wohin sich der Westen unter seinen demografischen Bedingungen entwickeln wird.

Solche Fragen umreißen bereits ein erstes inhaltliches Konzept. Die Akademie müsste an den Schnittstellen von Natur- und Geisteswissenschaften arbeiten, von Ökonomie und Soziologie. Das Vorhaben ist nur sinnvoll, wenn es die Besten beider Nationen ins Gespräch bringt. Es müsste im Überangebot der Informationen und Ansichten in New York konkurrenzfähig sein. Es steht und fällt mit einem Direktor, der sich mit Politik und Wissenschaft in Deutschland ebenso gut auskennt wie mit den Universitäten oder den Thinktanks zwischen Washington und Boston.

Das Haus böte Raum, eine Handvoll von Stipendiaten einige Monate lang in New York arbeiten zu lassen. Anders als die American Academy in Berlin müsste sie den Kontakt zur New Yorker Öffentlichkeit suchen. Ob das Goethe-Institut mit den Mitteln des Auswärtigen Amtes diese Akademie betreibt – und damit ein Goethe-Institut neuen Typus einrichtet – oder ob die Sache von einer noch zu gründenden Bundesstiftung getragen wird, ist eine Frage, die bald zu klären sein wird. Ohne die Hilfe potenter Sponsoren, will sagen der deutschen Wirtschaft, wird es nicht gehen. So ambitioniert müsste das Konzept ausfallen, dass es eine Ehre sein müsste, der German Academy unter die Arme zu greifen.

Auch ohne die Hilfe des Deutschen Bundestags wird es nicht gehen. Das Projekt benötigt politische und öffentliche Unterstützung. Dafür ist jetzt Gelegenheit. Das Spukschloss ist zu schön, zu bedeutsam, zu faszinierend, um es eingemottet an der Upper East Side in New York verkommen zu lassen. Deutschland und die USA haben sich noch etwas zu sagen.

