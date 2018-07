120.000 Gäste, fünf Tage Ausnahmezustand, verstopfte Straßen und Brücken, fröhlich-fromme Töne überall. Was bleibt vom Kirchentag? Was ist der Rest vom Christenfest?

1. Autoritätsglaube? Von wegen! Da war etwa jener jugendliche Ordner, der einem VIP-Gast den Eintritt zur Bibelarbeit in einen proppenvollen Messesaal verwehren wollte. Erst mit etwas Überredungskunst gelangte Joachim Gauck doch noch in seine eigene Veranstaltung.

2. "Kirche überfüllt" – der Schriftzug schmückte viele Gotteshäuser. Eine reizende Umkehrung der üblichen Verhältnisse.

3. Konfessionelle Coolness. Atheisten verspotteten den Kirchentag und sein Motto mit einer Gegenveranstaltung und dem eigenen Slogan "...und da wird Dein Hirn sein". Also sprach Friedrich Schorlemmer: "Da sollten wir hingehen und unser Herz zeigen!" Vorbildlich für Sachsens Protestanten, deren Führung in politischem Zank – etwa um die Sonntagsruhe – nur selten kluge Gelassenheit an den Tag legt.

4. Ernsthaftigkeit. Worte wie "Wahrheit" oder "Gerechtigkeit" auszusprechen, ohne sie zu ironisieren – nur Mut, es geht!

5. Erinnerungen an die modischen Verwendungen einer simplen grünen Stoffbahn – als Stirnband, Kopftuch, Haarband, Gürtel, Tragetuch oder Rock. Grüner wird’s nicht.

6. Kulturstolz. Auf den Gassen der Altstadt stimmten Tausende die schwierigen Liedsätze eines Heinrich Schütz oder eines Felix Mendelssohn Bartholdy an. Dresdens Kulturerbe ist eben nicht nur aus Sandstein.

7. Politikverdrossenheit? Um Himmels willen, nein! Mal wieder zeigte sich: Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Und die war riesig, vor allem die nach möglichen Antworten auf große Fragen, von Fukushima bis Afghanistan. Dazu war überaus Gescheites und Differenziertes zu erfahren. Gerade in einer Region, die viele Soldaten in den Kampfeinsätzen der Bundeswehr stellt, ist die Debatte um Krieg und Frieden wichtig.

8. Gegenseitiger Respekt. Das war die Grundstimmung im Kirchentags-Dresden. Respektvoll, ohne allerdings unterwürfig zu sein, begegneten die Menschen auch der politischen Elite auf den Podien, die das sichtlich genoss. Es kommt sonst wohl eher selten vor.

9. Wortgewalt. Die Schorlemmers dieser Welt waren um keine Debatte verlegen. Ein schöner Kontrast zu Sachsens Regierungschef, der sich auf Grußworte verlegt hat.

10. Gastfreundschaft. Egal, ob Christ oder nicht – die Sachsen hatten ein großes Herz und viele Gästebetten für die Besucher.

11. Wagemut. Wieso musste erst ein Kirchentag beweisen, dass das Glücksgas-Stadion auch prächtig als Konzertarena funktioniert?

12. Vom Wind verweht sind die herzförmigen Luftballons. Kitsch? Ja. Und ein herziges Gleichnis für die Frage, wie weit der Spirit dieses Kirchentags tragen wird.