Zugegeben, richtig rund lief es für ihn in letzter Zeit gerade nicht, obwohl er immer engagiert bis zum Schluss mitmischte. Und so war es gewiss nicht seine Schuld, dass das eine oder andere anvisierte Ziel sich als Luftblase entpuppte. Vermutlich lag es an einem anderen Promi, den wir an dieser Stelle erst vor wenigen Monaten ebenfalls verrätselt haben. Nun ist derjenige nicht mehr in seiner Nähe, und man darf davon ausgehen, dass ihm das ganz recht ist. Denn "er will immer gewinnen. Und wenn er gewinnt, redet er den ganzen Tag davon." Das sagt seine Frau, und auch, dass sie das schon mal nervt. Aber das sei wirklich sein einziger kleiner Makel.

Erst kürzlich gaben sich die zwei das Jawort. Die Kirche blieb dabei im Dorf, und in der Predigt behandelte der Pfarrer das Hohelied der Liebe aus der Bibel. Das hatten sich Braut (katholisch) und Bräutigam (evangelisch) gemeinsam gewünscht. "In ihr habe ich die Frau fürs Leben gefunden", teilte er strahlend mit. Und da er noch nie als Hallodri auffiel und als bodenständig und zuverlässig gilt, wird die Ehe sicher gut gehen. "Er läuft wie ein Uhrwerk", hieß es in einem Porträt. Und wenn jetzt alles harmonisch geregelt ist, wird er gewiss noch stärker als bisher für seine beruflichen Träume kämpfen.

Das hat er schon als Schüler gelernt und jede Chance genutzt, die sich ihm bot. Neben Respekt und Anerkennung brachte ihm das unlängst einen Karrieresprung ein – im Doppelpack. Für ihn kein Problem: "Man schafft den Berg leichter, wenn man schon mal oben war." Klingt ganz schön souverän und abgeklärt, der junge Mann! Dabei haftete ihm lange etwas beinahe Kindliches an, vielleicht weil er nicht sehr groß gewachsen ist. Vor knapp vier Jahren erzählte er noch in einem Interview, dass seine Eltern sich um seine Haustiere kümmern, wenn er auf Achse ist. Die zwei kuscheligen Hasen hießen übrigens "Milky Way" und "Brownie" – noch Fragen?

Aber vier Jahre sind eine lange Zeit, in der Unglaubliches passieren und sich die Welt komplett verändern kann, wer wüsste das besser als er? Und vieles, was einen Tag lang unendlich wichtig schien, ist vier Jahre später beinahe wieder vergessen. Heute bist du der King – und morgen? Immerhin glückten ihm bislang zwei Momente, von denen er später noch seinen Enkeln berichten kann. Einmal passierte das am Anfang einer großen Sache, das andere Mal kurz vor Schluss. Und was sagt er dazu, druckreif wie fast immer? "Wenn man sich vorbereitet und hart arbeitet, hat man irgendwann das Glück auf seiner Seite."

Und doch: In seinem Metier schenkt keiner keinem was, zu viel Geld ist im Spiel. Aber Reichtum ist ihm nicht so wichtig. "Ich hatte eine Superkindheit und wurde immer gefördert", hat er mehrfach betont, da sei es nur gerecht, sein Glück und eben auch das Geld zu teilen. Immer nur Kartenspielen, Fußball und Playstation, das allein könne auf Dauer nicht genügen. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 23:

Der in Heiligenstadt geborene Bildschnitzer und Bildhauer Tilman Riemenschneider (um 1460 bis 1531) ging wohl in Ulm und Straßburg in die Lehre. 1483 wurde er in Würzburg als "Malerknecht" aufgenommen. Nach seiner Heirat 1485 mit Anna Schmidt wurde er Meister und gründete eine erfolgreiche Werkstatt. 1504 in den "unteren Rat" der Stadt gewählt, übernahm er u. a. die Ämter eines städtischen Bau- und Fischermeisters, er amtierte von 1520 bis 1524 als Bürgermeister. Im Aufstand 1525 weigerten sich Rat und Bürger, dem Bischof Bewaffnete gegen die Bauern zu stellen. Nach der Niederlage wurde er eingekerkert. Sein Werke, besonders die Altäre in Creglingen und Rothenburg ob der Tauber, sind eindrucksvolle Abgesänge auf den gotischen Stil